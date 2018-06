Die Weltreise des ZDF-Traumschiffs, die am 18. Dezember beginnen sollte, fällt aus. Bestenfalls im nächsten Jahr könnte die MS Deutschland wieder auslaufen. Laut Insolvenzverwalter gibt es mehrere Investoren, die "ernsthaftes" Interesse bekundet haben. Die 280-köpfige Crew darf also hoffen.

Für die Privatanleger hingegen, die 50 Millionen Euro in Anleihen des Schiffsbetreibers investierten, bleiben die versprochenen Zinsen in Höhe von 6,875 Prozent ein Traum. Sie können nach der Pleite froh sein, wenn sie überhaupt Geld wiedersehen. Die Traumschiff-Anleihe gehört zu den über 100 "Mittelstandsanleihen", die kleine und mittelgroße Unternehmen seit 2010 über deutsche Börsen erfolgreich an Sparer verkauft haben. Anders als Industriestaaten und solvente Konzerne lockten sie die Anleger mit einem Coupon von fünf, sechs oder gar sieben Prozent pro Jahr. Zehntausende griffen zu – die Risiken schienen überschaubar bei bekannten Namen wie dem Suppenhersteller Zamek oder dem Modelabel Strenesse. Dabei hatten die Banken etlichen Firmen längst den Kredithahn zugedreht. Kein Wunder, dass inzwischen mehr als 20 Anleiheemittenten laut Rating-Agentur Scope pleite sind. Und es dürften nicht die letzten sein. Nun, was können Anleger aus dem Desaster lernen?

1. Lassen Sie sich nicht von Namen beeindrucken. Das Label "Mittelstandsanleihen", mit dem etwa die Börse Stuttgart wirbt, klingt nach Rückgrat der deutschen Wirtschaft, suggeriert Vertrauen und soll für harte Arbeit stehen. Doch leihen sich die wenigsten "hidden champions" Geld von Privatanlegern, sondern vor allem Firmen mit finanziellen Problemen wie Zamek, Strenesse oder die MS Deutschland. "Viele Unternehmen haben darauf gesetzt, dass Anleger die Marke kennen und deshalb eher bereit sind zu investieren", sagt Andreas Zittlau, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Privacon. Doch Namen bringen keine Rendite.

2. Überlassen Sie die Auswahl den Profis. Wenn Anlegern Zeit und/oder Expertise fehlt, Unternehmen zu analysieren, sollten sie besser über Fonds anlegen. Gute Fondsmanager würden Pleitekandidaten von vornherein aussortieren, sagt Frank Wieser, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Packenius, Mademann + Partner. "Außerdem streuen Anleger ihr Risiko, weil Fonds mehrere Dutzend Anleihen kaufen", sagt Wieser. Allerdings sei nicht jeder Fonds empfehlenswert: "Wir raten zu Anbietern, die über langjährige Erfahrung mit Unternehmensanleihen verfügen und eigene Bewertungsmodelle entwickelt haben."

Auch Fonds bergen Risiken. "Wenn sich Pleiten häufen, könnte es in absehbarer Zeit zu einer Panik wie einst am Neuen Markt kommen", sagt Vermögensverwalter Zittlau. "Dann drohen auch bei soliden Anleihen Verluste, weil auch solide Mittelständler in Sippenhaft genommen werden." Schlimmstenfalls kämen Anleger vorübergehend nicht an ihr Geld, wenn Fondsmanager keine Käufer mehr für die Anleihen fänden und Anleger deshalb nicht auszahlen könnten. Das sei nach der Finanzkrise bei Immobilienfonds passiert.

3. Spielen Sie mit überschaubaren Einsätzen. Mittelstandsanleihen sind riskant – auch wenn sie in Fonds stecken. Anleger, deren Altersvorsorge noch nicht gesichert ist, sollten die Finger davon lassen. Und auch für alle anderen seien die Fonds nur als "Beimischung" geeignet, sagt Zittlau. "Wenn ein Portfolio je zur Hälfte aus Aktien und Anleihen besteht, können Anleger rund ein Drittel des Anleiheanteils in Fonds mit Mittelstandsanleihen investieren", sagt Wieser.

Einige Experten empfehlen Anlegern, die sich einen Renditekick erhoffen, noch eine andere Strategie. "Die Renditen von Mittelstandsanleihen und soliden Aktien liegen derzeit auf vergleichbarem Niveau", sagt Zittlau. Das Risiko der Anleihen sei allerdings größer. "Wer die Gesamtrendite erhöhen will, sollte deshalb lieber die Aktienquote im Depot erhöhen – am besten wiederum über Fonds." Wichtig ist in beiden Fällen ein langer Atem, um Verlustphasen aushalten zu können. Bei Mittelstandsanleihen drohen in den kommenden Jahren gleich zwei: Weitere Pleiten drohen das junge Anlagesegment in Verruf zu bringen. Und irgendwann werden die Notenbanken wieder die Zinsen erhöhen, was die Kurse von Anleihen drückt. Einen Vorteil haben Anleihen jedoch gegenüber Aktien: Es steht fest, wann der Kurs sich wieder erholt. Denn am Ende der Laufzeit erhalten Anleger, unabhängig von zwischenzeitlichen Schwankungen, ihren Einsatz zurück. Vorausgesetzt, das Unternehmen hat ebenfalls so lange durchgehalten.