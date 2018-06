Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich stehe nicht jeden Abend in einer verrauchten Jazzbar und singe. Ich gehe überhaupt nicht viel aus. Nach einem großen Konzert, wie zuletzt im Cirque Royal, ruhe ich mich gerne einen ganzen Tag aus. Und wenn ich mich doch verabrede, dann am liebsten in den kleinen, versteckten Cafés in der Rue de Flandre.

Aber es gibt eine große Ausnahme: das L’Archiduc, meine liebste Jazzbar. Hier haben schon Nat King Cole und Miles Davis am Whisky genippt. Auch Jacques Brel, der meinen Musikgeschmack entscheidend geprägt hat, war hier Stammgast. Angeblich hat er dem Archiduc sein altes Piano hinterlassen. Das hat sich natürlich herumgesprochen.

Am Wochenende trifft man auf den grünen Polstersesseln und an der Art-déco-Bar vor allem Touristen, die sich in die dreißiger Jahre zurückträumen wollen. Nichts für mich. Mir ist es dann zu voll und zu laut. Ich muss ja meine Stimme schonen.

Melanie de Biasio 36, Jazzvokalistin, tourt gerade mit ihrer hochgelobten Platte No Deal durch Europa.

Aber unter der Woche, vor allem dienstags, spät in der Nacht, ist das Archeduc ein wunderbarer Ort. Dann trifft man hier die Brüsseler Jazzszene, aber auch andere Musiker, Künstler und Intellektuelle. Morgens um zwei spielen sie dort sehr gute Musik. Oft gibt es Livemusik, danach legt ein Diskjockey seine Lieblingsplatten auf. Dabei ist es nicht so, dass ich auf einen bestimmten DJ abonniert wäre. Nein, man muss einfach hereinschneien und es dem Zufall überlassen.

So habe ich eines Tages Mulatu Astatke, den "Vater des Ethnojazz", entdeckt. Ich kannte ihn noch nicht und habe einfach den Barmann gefragt, von wem diese fantastische Musik kommt! Der hat mir dann den Namen genannt; seither bin ich Fan. Das ist es, was ich an Brüssel so liebe: die kleinen Fluchten, die spontanen Entdeckungen, die man hier an jeder Ecke machen kann – und eben auch regelmäßig morgens um zwei im L’Archiduc.