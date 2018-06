Ich stehe oben auf dem Mast und halte Ausschau – nach Eis. Wir sind mit unserem Segelschiff Europa in der Antarktis unterwegs. Unter uns sehe ich einen See aus Blau, drum herum ist alles weiß. So weit ich gucken kann: Eisberge, Eispfannkuchen, Eismonster. Platt und lang, hoch und dick, klein und groß, glatt und klumpig. Überall Eis, und ich soll einen Weg hindurch finden. Doch dann bewegt sich das Eis auf uns zu. Wir stecken fest.

Ungefähr so endete vor 100 Jahren eine berühmte Expedition: die von Sir Ernest Shackleton auf dem Dreimaster Endurance. Am 5. Dezember 1914 hatten Shackleton und seine 27 Männer eine Insel namens Südgeorgien verlassen. Shackleton sollte im Auftrag des britischen Königs in Richtung Südpol segeln und die Eislandschaft mit seiner Mannschaft überqueren. Zu Fuß. Aber die Männer kamen nie bis zum Rand der Antarktis: Im Januar 1915 blieb die Endurance im Weddell-Meer stecken – genau wie wir auf der Europa knapp 100 Jahre später. Wir können uns und unser Schiff nach einem Tag befreien, auf der Endurance aber beginnt für Sir Ernest Shackleton und seine Besatzung ein langer Kampf ums Überleben.

Die ersten zehn Monate harren die Männer auf dem Schiff aus und sehen nichts als Eis. Sie fangen Robben und Pinguine fürs Abendessen und bauen für die Schlittenhunde eine kleine Stadt aus Iglus. Immer neue Eisberge türmen sich donnernd zu Gebirgen auf. Unter Deck klingt es, als ob die Endurance mit Karacho an einem Felsen entlangschrammt. Immer wieder.

Ernest Shackleton kann oft nicht schlafen, das schreibt er Jahre später in seinem Buch South. Er liegt in seiner Koje und lauscht. Das Eis drückt und kracht gegen sein Schiff. Wie lange kann die Endurance das noch aushalten? Wann wird sie von den mächtigen Eismassen zerstört? Shackleton weiß, dass er und seine Männer das Schiff bald verlassen müssen, wenn sie überleben wollen. Sie werden nicht wie geplant die Antarktis durchqueren. Um sich zu retten, müssen sie in die andere Richtung laufen, hinaus aufs zugefrorene Meer. Denn irgendwo dort gibt es Inseln, also Land, das ihnen nicht unter den Füßen wegschmelzen kann.

Am 27. Oktober 1915, fast ein Jahr nachdem sie losgesegelt sind, gibt Shackleton den Befehl zum Aufbruch: Seine Leute räumen die Endurance und ziehen los, Schritt für Schritt weg vom Südpol. Die Rettungsboote nehmen sie mit, denn zwischen ihnen und dem nächsten Land liegt viel Wasser. Teile davon sind zwar gefroren, aber sie können nicht sicher sein, wie lange noch. Und sie wissen auch nicht, wie dick das Eis ist.

Alle Mann schnallen sich vor ein Boot und beginnen zu ziehen. 60 Meter weit. Dann setzen sie ab und holen das zweite Boot, und das dritte. Am Horizont sehen sie noch die Endurance. Da startet das Eis einen letzten Angriff und verschluckt das Schiff. "Sie ist weg, Jungs", sagt Ernest Shackleton.

Während die Entdecker sich mühsam vorankämpfen, bricht auf der Südhalbkugel der Sommer an und weicht das Eis auf. Manchmal sinken die Männer bis zu den Hüften ein. Abends kriechen sie in die Rentierfell-Schlafsäcke und hoffen auf eine ruhige Nacht. Denn das Eis kann unter den Zelten auseinanderbrechen. Einmal fischt Shackleton gerade noch rechtzeitig einen Seemann in seinem Schlafsack aus dem Wasser. Schließlich setzen sie sich in die Rettungsboote und steuern eine Insel an.

Hundert Jahre später: Wir versuchen unser Schiff mit seinen starken Motoren zu befreien. Volle Kraft voraus, volle Kraft zurück. Es dröhnt so laut in den Ohren, dass ich selbst das Grollen des Eises nicht mehr höre. Nach 24 Stunden haben wir es geschafft, und der Kapitän manövriert die Europa aus der eisigen Parklücke heraus, haarscharf an einem Eisberg vorbei, der höher ist als unser Schiff. Wir sind frei!

Shackleton und seine Männer erreichen, 15 Monate nachdem sie festgefroren sind, die Felseninsel Elephant Island. Sie torkeln über den steinigen Strand, drehen die schwarzen runden Steine, die sie finden, in ihren gefühllosen Händen, als seien sie Gold. Sie lachen, bis ihre von Salz und Kälte rissigen Lippen zu bluten beginnen. Doch auf Elephant Island gibt es: nichts. Die Männer sind noch immer nicht gerettet. Sie müssen irgendwie zurück nach Südgeorgien gelangen, denn dort gibt es eine Walfangstation, also auch Menschen.

Aber Südgeorgien liegt Hunderte Meilen entfernt von der Elefanteninsel, in einer Gegend, in der schon ein riesiges Schiff wie Shackletons Endurance wegen der ständigen Stürme schwer ins Schaukeln käme. Nun hat er nur noch wackelige, kleine Boote – aber keine Wahl. Er und vier Freiwillige nehmen das beste der Boote, der Rest der Mannschaft bleibt auf Elephant Island zurück, im Nirgendwo. Sie müssen warten, bis ihr Kapitän wiederkommt, um sie zu retten.

Ob Shackleton das schaffen wird? "So klein ist unser Boot, und so groß sind die Wellen", notiert er in einer der endlosen sturmschwarzen Nächte in seinem Logbuch. "Wir kämpfen gegen die See, die Winde und gleichzeitig ums Leben."

Endlich erscheint der Horizont ein wenig heller. "Es klart auf!", ruft Shackleton seinen Männern zu. Doch einen Augenblick später merkt er: Das Weiß am Horizont ist kein heller Streifen zwischen dunklen Wolken. Es ist der Schaum einer gigantischen Welle. "Festhalten!", kann Shackleton gerade noch brüllen, bevor das Boot nach oben getragen wird, kurz in der Luft verharrt und mit einem Ruck hinabstürzt. Als der Himmel wieder gerade hängt, knien die Männer stundenlang im Boot und schöpfen Wasser. Sie haben die größte Welle überstanden, die ihnen jemals begegnet ist.

In unserem Jahrhundert ist das Meer noch genauso rau und eiskalt, und auch wir geraten in einen Sturm. Unser Schiff neigt sich, das Meer kommt mit einem Schwall an Deck. Der Ozean rauscht durch mein Regenzeug hindurch. Alles durchnässt, schon wieder! Aber wir haben immerhin heiße Schokolade, und unsere Kojen sind trocken. In Südgeorgien, wo Shackleton einst aufbrach, gehen wir an Land. Es fühlt sich an, als hätte jemand Farben, Gerüche und Geräusche aufgetaut. Alles ist grün. Es riecht nach feuchtem Gras, nach Erde und Vogelkacke.

Auch Shackleton und seine vier Männer erreichen schließlich diesen Ort, eineinhalb Jahre nachdem sie von hier losgesegelt sind. Seit Monaten haben sie dieselbe Kleidung an, ungewaschen wie sie selbst und verkrustet von Salz und Gischt. Ihre Haut ist vom Frost zerfurcht und aufgerissen, die Augen sind gerötet, die Bärte lang. So begegnen sie zwei Jungen. Die Kinder starren die Gestalten an und rennen weg, so schnell sie können.

Die Männer gehen weiter zur Walfangstation. Hier müsste man sich an sie erinnern. "Kennst Du mich nicht?", fragt Shackleton den Verwalter der Station. "Deine Stimme ... vielleicht", antwortet dieser. "Mein Name ist Shackleton", sagt Shackleton. Da packt ihn der Verwalter am Arm und ruft: "Kommt rein, kommt rein, kommt doch rein!"

Am 30. August 1916 hat Sir Ernest Shackleton es endlich geschafft: Mit einem neuen Schiff holt er den Rest seiner Mannschaft von Elephant Island ab. Alle Männer haben überlebt.