"Günter Grass fordert Zwangseinquartierung von Flüchtlingen" – diese Falschmeldung war in vielen Medien zu lesen. Während einer Benefiz-Gala zugunsten verfolgter Autoren, veranstaltet vom PEN-Zentrum und von der Freien Akademie der Künste in Hamburg, hatte Grass darauf hingewiesen, dass nach dem Krieg 14 Millionen Flüchtlinge aus dem Osten zwangseinquartiert worden seien. Zunächst angefeindet, seien sie nach und nach integriert worden und hätten zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes beigetragen. Ähnlich sei es uns mit dem Zustrom der Gastarbeiter in den sechziger Jahren ergangen. "Das sind Erfahrungswerte, die man wahrnehmen muss, wenn man pauschal von Fremdenfeindlichkeit redet." Auf unsere Nachfrage sagt Grass, er könne es sich vorstellen, dass man Flüchtlinge in die zahllosen leer stehenden Wohnblocks mancher Städte einweise. Sein Versuch jedoch, das dringliche Thema rational zu diskutieren, taugt nicht für Medien, die gerne Ängste schüren. Also macht man daraus die "Forderung" nach "Zwangseinquartierung" und weckt im armen Leser die Furcht, demnächst müsse er syrische Flüchtlinge im Gästezimmer unterbringen. Sogar die FAZ, anstatt den Wortlaut bei NDR Kultur, wo die Veranstaltung aufgezeichnet wurde, nachzulesen, redet davon, Grass habe die Zwangseinquartierung gefordert, um sein Votum als "Schnapsidee" lächerlich machen und in der Vorstellung schwelgen zu können, im Garten von Grass würden Flüchtlingszelte aufgeschlagen. Merke: Falschmeldungen sind interessanter als korrekte.