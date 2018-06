Und er hat es wieder gesagt: Der "Islamische Staat" (IS), so erklärte sein Chefideologe Abu Bakr al-Bagdadi vor Kurzem, werde "mit Allahs Segen" die Stadt Rom erobern. Angeblich hatten seine Milizionäre bereits ein Attentat auf den Papst geplant; das Magazin Dabiq, eine Art Werbezeitschrift des IS, lässt auf einer Fotomontage schon einmal die schwarze Flagge über dem Vatikan wehen.

Warum um Himmels willen hat es der "Islamische Staat" ausgerechnet auf Papst Franziskus abgesehen, diesen Apostel der Sanftmut? Auf einen Fundamentalisten der Friedfertigkeit, der seine wunderliche römische Enklave nicht mit Raketen oder Drohnen verteidigt, sondern mit Worten, Weihrauch und Weihwasser?

Es gibt einige naheliegende Antworten, sie sind schnell aufgezählt: Ein Anschlag auf den Papst wäre ein globales Schockereignis, das man nie wieder vergisst und dem Westen ein weiteres Trauma zufügen würde, die nächste Niederlage im "Kampf um die Weltherrschaft". Gläubige, Andersgläubige und Nichtgläubige – keiner soll sich mehr sicher fühlen, keiner soll mehr in Erwartung einer besseren Zukunft leben, sondern allein in Erwartung des nächsten Anschlags.

Auch das andere terroristische Kalkül liegt auf der Hand. Ein Attentat auf den Vatikan wäre für den IS ein Attentat auf das spirituelle Herz des Westens. Während Al-Kaida am 11. September 2001 den "gottlosen Materialismus" ins Herz traf, träfe ein Anschlag auf den Papst die Religion der westlichen "Kreuzzügler" – nicht den kapitalistischen Götzendienst, sondern jenen imperialistischen Geist, der angeblich Gott sagt, aber Gold meint. Denn im Zeichen des Kreuzes hatte der Westen die Welt erobert, und dieses Zeichen empfand der Islam zugleich als theologische Provokation. Wie kann die Gründungserzählung einer Religion darin bestehen, dass sündige Menschen Gottes Sohn ans Kreuz nageln? Wie kann es sein, dass der absolute Gott durch die Erfindung eines Sohnes aus dem Himmel auf die Erde herabgezogen und schmutzigen weltlichen Interessen dienstbar gemacht wird?

Natürlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass dem Fußvolk des "Islamischen Staates" solche theologischen Denkfiguren vertraut sind. Ihre Kopfabschneider und Selbstmordattentäter beten ein paar Killerphrasen herunter und vertreten einen Primitiv-Islam wie aus dem Comicheft.

Ganz anders verhält es sich mit ihrem Einpeitscher Abu Bakr al-Bagdadi, dem Führer des "Islamischen Staates". Er weiß, was er sagt, denn er stammt aus einer Gelehrtenfamilie in der irakischen Stadt Samarra und war Professor für islamische Theologie. Al-Bagdadi ist obsessiv auf das christliche Kreuzessymbol fixiert, sogar sein Judenhass scheint dahinter zurückzutreten. Immer wieder zeigen seine Propagandavideos, wie Dschihadisten als Rächer auftreten und "Ungläubige" ans Kreuz schlagen.