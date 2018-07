Wer sagt, dass man mit fünf nicht bereit ist für ein Alterswerk? Nehmen wir das Stillleben Zitronen, Orangen und gelb-blaues Gnubbelding mit rotem Nubbsi obendrauf. Typischer Beckmann der Spätphase. Starke Linienführung in Schwarz zur Verstärkung der Grundstruktur, kombiniert mit leuchtender Farbgebung. Der kleine Junge hat schon begriffen, wie das geht mit dem Expressionismus. Klare Kante, Künstler!

Kinder malen nach Vorbild der klassischen Moderne. Klingt ambitioniert, aber wenn man Paul vor sich stehen sieht, mit Spiderman-Pullover und geringelten Strumpfhosen, dann wird klar, warum Ästhetik nur die einschüchtert, die zu viel über Stil, Kontext und Bedeutung nachdenken. Paul sagt einfach: "Ich mach Kunst." Und greift in die Kiste mit den Wachsmalstiften.

Der Kindergarten Filefant in Ottensen wird zur Artistenkolonie auf Zeit, weil die Kunsthalle ihre Zielgruppe dort erreichen will, wo sie noch nicht komplett von YouTube und Facebook vereinnahmt ist: zwischen Tunnelkriechen, Versteckspielen und Liedersingen. Zwei Pauls, Naima, Meriem, Freya, Karl, Tamia und Tillmann testen das Pilotprojekt mit Namen Max Beckmanns Taschenatelier. Passend dazu läuft bis Januar eine Schau mit Beckmann-Stillleben in der Kunsthalle.

"Es ist etwas ganz anderes, wenn wir das hier machen, als bei uns", sagt Michaela Pens und schiebt sich vorsichtig auf den Miniaturstuhl am Zeichentisch, als sei es Teil einer ergonomischen Performance. "Und dann eignet sich Beckmann auch fantastisch für Kinder." Pens muss es wissen, sie arbeitet seit zehn Jahren als Kunstvermittlerin. Der Nachwuchs wird normalerweise ins Museum zitiert, aber zwischen Plüschtieren und Trampolin fließen die kreativen Energien freier, das leuchtet schon ein.

Nur: Warum Beckmann? Würde Pop-Art nicht mehr Spaß machen, Keith Haring mit seinen verbogenen Piktogramm-Männchen? Oder Andy Warhol? Dann könnte man den Kleinen gleich noch erklären, wer Marilyn war und dass der Typ mit dem Schlapphut Goethe heißt und ab der achten Klasse alle ziemlich nerven, korrigiere, faszinieren wird.

Aber am Ende sind Stillleben vielleicht doch gar nicht so schlecht. Es liegen Sachen herum, die man mehr oder weniger aus dem eigenen Alltag kennt; die Interieurs von Beckmann-Bildern sind Mittelschichtskindern, ergänzt um Ikea-Stücke, durchaus vertraut. Nur das Grammofon im berühmten Fisch-Stillleben gehört nicht zum zeitgenössischen Repertoire: "Grammo – häää?", tönt es aus der Runde.

Ansonsten ist Beckmann ein kunstpädagogischer Clou: Die Darstellung ist simpel, den Modernen des frühen 20. Jahrhunderts ging es ja darum, mit der Illusion zu brechen. Was Kunst ist, sollte auch so aussehen. Gerade das Stillleben galt in dieser Hinsicht als Herausforderung, weil es lange das Vorzeige-Genre der bürgerlich-realistischen Dekoration war.

Entsprechend offen interpretiert der Kinderkünstlerkreis ein gelbes Etwas, die Auslegung orientiert sich am kulinarischen Erfahrungshorizont. "Käse! Oder ein Brötchen!", sagt Naima, sechs. Am Ende ist es eine Zitrone.

Natürlich muss es auch Werkgeschichte geben, aber nicht zu viel. Beckmanns Gang ins niederländische Exil, sein Leiden im Krieg, die Enge, die sich in seinen Bildern findet. "In Amsterdam war es gefährlich, da musste er in der Wohnung bleiben", sagt Pens. "Da hat er alle Zimmer gemalt." Früheren Kindergenerationen hätte das Verfahren sofort eingeleuchtet: Wenn du Stubenarrest hast, nutze die dich umgebende Dingwelt zum Zeitvertreib. Für die Runde der Filefant-Kinder ist das erst mal nur Erwachsenenblabla.

Aber es soll ja auch um die Praxis gehen. Die Kunstvermittlerin packt die Vorlagen aus: eine Stoffblume, ein Glitzerschwein, eins aus blauem Samt, einen Adlerkopf aus Plastik, einen Totenkopf, einen Kürbis, einen Spielzeugbus. Beckmann hätte das alles zu einem klaustrophoben Tableau angeordnet zwecks Bloßstellung des verwalteten Daseins. Die Kinder nehmen es gelassener, eignen sich ihr Material mit szenischer Darstellung an: Die Schweine grunzen, der Adler knabbert an der Blume, aus der Plastikente presst Paul im Stakkato einen kläglichen Ton. Nur der Totenkopf aus Kunststoff wird aus sicherer Distanz beäugt. Beckmann selbst hat sein Totenkopfstillleben 1945 gemalt, da war er bereits herzkrank, erschöpft und depressiv. Verständlich, dass man als Nachwuchskünstler die Vanitas-Idee abwegig findet. Also malen sie: Paul den Bus. Naima ein Pferd mit Blume. Meriem einen Kürbis der Post-Halloween-Phase. Kleine Fäuste schieben schwarze Stifte übers Papier, die dunkle Umrandung muss sein, denn so malte Beckmann.

"Höhe, Breite und Tiefe in die Fläche zu übertragen, so daß aus diesen drei Raumgegebenheiten sich die abstrakte Bildfläche des Raumes gestaltet, die mir Sicherheit gibt gegen die Unendlichkeit des Raumes." Zitat Beckmann.

Ja, die Unendlichkeit des Raums. Ist ein Problem, bis heute. Paul erkennt: Sein Bus ist zu klein. Meriems Kürbis sieht aus wie eine Bombe, Pauls Totenkopf wie eine Eule. Nur Naima ist zufrieden. "Ich kann das schon machen, ohne zu gucken." Ja, aber das nennt man Action-Painting, und das kommt erst 20 Jahre nach Beckmann. Egal, kunsthistorische Akkuratesse wird eh überbewertet. "Mein Bus fährt so schnell, dass die Farben verwischen!", sagt Paul. Würde nicht Gerhard Richter so seine Düsenjäger erklären, als beschleunigte Körper, die die Farbe an und mit sich reißen?

Am Ende wird aus dem Pferd ein Einhorn, ein Hase tritt im Spiderman-Kostüm auf. Tillmann besteht auf einem rosa Schwein. "Das entspricht meiner Fantasie", erklärt er, und das ist natürlich der Gipfel des Stilwillens: zu sagen, dass die wirkliche Gestalt (rosa Schwein) nur ein Darstellungsklischee ist (rosa Schwein).

Der Workshop bringt hervor:

Stillleben mit Ente und Kürbis.

Stillleben mit Bus und Totenkopf.

Stillleben mit Schwein und Spiderman-Hasen.

Und wer war noch mal Max Beckmann? "Weiß ich nicht mehr", sagt Tamia.

So muss es sein. Künstler eignen sich Traditionen an und überwinden sie. Keine Zeit für Gefühlsduselei. Lieber Mittagsschlaf.