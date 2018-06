Mit dem Papst im Flugzeug zu sitzen, ihn in der ersten Reihe mit seinem weißen Scheitelkäppchen sitzen zu sehen und während des Fluges ein paar Worte mit ihm zu wechseln – das gehört zu den Reiseerlebnissen jedes Vatikanisten. Seit fünf Jahren bin ich bei der italienischen Tageszeitung La Repubblica Korrespondent für den Vatikan, davor war ich als außenpolitischer Berichterstatter in der ganzen Welt unterwegs. Doch die Reisen, die ich nun mit Franziskus erlebe, sind etwas Neues: Denn der Argentinier riskiert einen äußerst informellen Umgang mit der Presse. So war es auch bei der heiklen Reise in die Türkei.

Auf dem Hinflug erläuterte der Papst diplomatische Hintergründe, scherzte und lachte. Soweit ich weiß, hat noch kein Kollege die stille Übereinkunft verletzt, diese Gespräche vertraulich zu behandeln und nur aus der Pressekonferenz während des Rückflugs zu zitieren. Bei Franziskus fällt das leicht, denn er redet auch im offiziellen Teil Klartext. Auf der Heimreise nach Rom sagte er über sein Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan: "Ich habe erklärt, dass die muslimischen Führer den Terror im Namen des Islams verurteilen müssen. Und zwar weltweit." Damit beantwortete er eine Frage von Yasemin Taskin, Italienkorrespondentin des staatlichen türkischen Fernsehsenders TRT – und meine Ehefrau. Sie ist gebürtige Türkin und war bereits beim Türkeibesuch Benedikts XVI. dabei. Die gemeinsame Reise jetzt empfand ich als Glück nach einem harten Jahr: Yasemin war im Februar 2014 von ihrer türkischen Zeitung entlassen worden, direkt nachdem ich ein Interview mit dem Erdoğan-Gegner Fethullah Gülen geführt hatte. Nun stellte sie die erste Fragen an den Papst. Und seine Antwort war ein politisches Highlight.

Noch zwei Momente dieser Reise werden mir im Gedächtnis bleiben. Zuerst das Gesicht des Armutspredigers Franziskus in Erdoğans neuem Präsidentenpalast: wie ernst er das Protokoll absolvierte, ganz ohne seine sonstige Leutseligkeit und doch freundlich. Dazu passte sein Besuch in der Blauen Moschee, den ich aus nächster Nähe beobachten konnte. Eigentlich war ein Gebet des obersten Katholiken im Symbolbau der Muslime nicht vorgesehen, doch seine andächtige Haltung sprach Bände. Im Flugzeug erklärte er schlicht: "Ja, ich habe in der Moschee gebetet." Und was? "Herr, es reicht jetzt mit den Kriegen!"

Aus dem Italienischen von Myriam Alfano.