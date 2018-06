Einen Quälgeist ist die Partei demnächst los: Mit Jahresende legt Nikolaus Kowall, Kopf der kritischen Wiener Sektion 8, seinen Vorsitz nieder. Der rebellische Sozialdemokrat übersiedelt nach Deutschland, um dort einen neuen Job als Geschäftsführer einer Forschungsförderungsgesellschaft anzutreten. "Ich gebe die SPÖ nicht auf", schreibt Kowall in einer Abschiedsbotschaft, "ebenso wenig den Glauben, dass sie viel stärker verändert werden kann, als wir und andere das bisher erreicht haben." Das "Avantgarde-Projekt", bekannt geworden, als es die Wiener Genossen dazu brachte, gegen den Willen der führenden Funktionäre ein Verbot des kleinen Glücksspiels in der Hauptstadt zu beschließen, werde allerdings weiter ein Stachel im Fleisch der Partei sein, versprach der Auswanderer: "Es wird der Tag kommen, wo auch die letzten Strukturkonservativen in der SPÖ erkennen, dass sich heute ohne Mitbestimmung keine Leute mehr für ein Engagement in einer Partei begeistern lassen."

Die Sozialdemokratie steckt zweifelsfrei in einer ernsten Krise. Es ist eine Sinnkrise ebenso wie eine politische Misere, die darauf beruht, dass sie in einer von ihr geführten Regierung seit Jahren kaum eine ihrer Vorstellungen zu verwirklichen weiß. Sie ist stärker denn je zum Kanzlerwahlverein geschrumpft, von dem sich zunehmend die Bürger abwenden. Je größer die Unsicherheit auf allen Ebenen, desto mehr wächst gleichzeitig die Gefahr, die Koalition mit den ungeliebten Konservativen aufs Spiel zu setzen – wenn die, die Gunst der Stunde nutzend, nicht schon zuvor die Flucht aus der Regierung des Stillstandes wagen.

Gut möglich, dass der Tag der Einsicht in die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Veränderung für die rote Parteispitze am Freitag vergangener Woche ein gutes Stück näher rückte. Das lag nur indirekt an Kowall, denn der 32-jährige Ökonom war gar nicht daran beteiligt, als lediglich 84 Prozent der Parteitagsdelegierten Werner Faymann weiterhin an der Parteispitze sehen wollten. Schon zwei Jahre zuvor war er vergleichbar mies bewertet worden.

Die Blamage war für den alten und neuen Vorsitzenden umso schlimmer, als er in den Wochen zuvor nichts unversucht gelassen hatte, es möglichst allen seiner Genossen recht zu machen. Auf einer Werbetournee hatte er alle Länderorganisationen besucht. Er bemühte sich die ungeduldigen Gewerkschafter zu besänftigen, die mit einer aufwendigen Unterschriftenaktion Druck auf die Regierung ausüben wollen, indem er namens der SPÖ deren Entwurf für eine Steuerreform übernahm, ohne auch nur ein Komma daran zu ändern. Er versuchte auch die zuvor düpierten Genossinnen wieder zu versöhnen, denen er eine Statutenänderung versprach, durch welche Einhaltung der Frauenquote in den roten Fraktionen der einzelnen Volksvertretungen gewährleistet werden soll. Alle Zugeständnisse und Verrenkungen waren vergeblich. Die Appelle, die Partei müsse gerade jetzt Geschlossenheit demonstrieren, fruchteten wenig – oder konnten vielleicht nur eine noch schlimmere Abfuhr verhindern.

An sich kommt einem glanzlosen Ergebnis bei der Wahl des Chefs einer großen Partei keine besondere Bedeutung zu. Überall suchen Unzufriedene nach einem Ventil, ihrem Widerspruch Ausdruck zu geben, und nordkoreanische Zustimmung zeugt nicht gerade von Vielfalt und lebendigem demokratischen Geist. Wenn jedoch die Bemühungen, möglichst hohe Akzeptanz zu erzielen, derart sichtbar ins Zentrum rücken, wie vor dem SPÖ-Parteitag, dann gewinnt die Schlappe eine gefährliche politische Dimension. Sie erzählt von der fatalen Schwäche der Spitzenfunktionäre, die sich offensichtlich in den eigenen Reihen nicht durchsetzen können und ihre Partei nicht anführen, sondern von ihr getrieben werden. Das macht sie nicht nur im politischen Alltag leichter verwundbar, sie schränkt auch den Handlungsspielraum ein.

Die große Schwäche des Parteichefs Werner Faymann liegt darin, dass er keinen Lösungsansatz für den dialektischen Gegensatz, in dem sich die Sozialdemokratie befindet, zu vermitteln weiß. In seiner Rolle als Parteivorsitzender weckt er Hoffnungen, die er, was absehbar ist, in seiner Kanzlerrolle nicht zu erfüllen in der Lage ist. Er müsste daher seinen Mitgliedern eine Synthese aus pragmatischer Regierungsarbeit und sozialdemokratischer Prinzipientreue vor Augen führen und nicht stets bei der banalsten aller Ausreden Zuflucht nehmen, man befinde sich nun mal eben leider in keiner Alleinregierung (die, notabene, auch den gesellschaftlichen Kompromiss suchen und Abstriche von ihrem Wunschzettel machen muss, will sie nicht diktatorische Züge annehmen). Dazu bedürfte es gar nicht großer, befeuernder Visionen, sondern realistischer roter Markierungen für eine moderne Republik im Europa des 21. Jahrhunderts. Wo diese jedoch nirgendwo sichtbar sind, verlieren politische Weggefährten schlicht das Interesse, weil die alten Kompensationsgeschäfte, bei denen Unterstützung durch Zuwendungen erkauft werden, heute nicht mehr ausreichend möglich sind. Mittlerweile verliert die SPÖ, darauf haben viele Kritiker auf dem Parteitag hingewiesen, das Gros ihrer Wähler gar nicht mehr an Protestparteien, sondern an das Lager der Politikverweigerer – die weit schwerer zurückzuholen sind als die Denkzettelwähler.

Die Situation, in der sich die SPÖ derzeit befindet, erinnert frappierend an die letzte Phase der Regierung von Viktor Klima, der es, ähnlich wie heute Faymann, nicht verstand, für seine Partei ein realistisches politisches Programm zu formulieren, das auf mehr als den reinen Machterhalt abzielte. Damals desertierten die roten Wähler massiv zu dem freiheitlichen Volkstribunen Jörg Haider, der bei den Nationalratswahlen 1999 fünf Prozent an Stimmen gewann, während die SPÖ fünf Prozent verlor. Hauptsache, Kanzler – das war gestern wie heute ein Losung, welche die Sozialdemokratie verunsicherte und beschädigte.