Tugce ist tot. Er sei sehr traurig, erklärte Herr Haftbefehl, ein Rapper aus Offenbach, im Spiegel. Und er habe nachdenken müssen, ob an seiner Kunst irgendwas falsch sei. Ich gestehe, dass ich den Namen Herrn Haftbefehls nie zuvor gehört hatte. Ich gestehe, dass ich erst googeln musste, um zu verstehen, warum an seiner Kunst im Zusammenhang mit Tugces Tod etwas falsch sein könnte. Und ich gestehe, dass ich erschrocken war, als ich diesen Zusammenhang erkannte.

Inzwischen bin ich überzeugt, dass mich Herr Haftbefehl etwas angehen muss, weil er mit seinem Rap die Spielregeln der Gesellschaft verändert. Offenkundig läuft in einer Gesellschaft etwas falsch, wenn sie solchen Rap braucht, damit Missstände öffentlich werden können. Offensichtlich glauben Verletzte und Diskreditierte, sich ihren Hass nicht anders als im Tabubruch aus der Seele schreien zu können. Offensichtlich suchen Männer (und nur Männer) diesen Tabubruch gezielt, um es dem Scheiß-System und den Scheiß-Börsenhaien und den Scheiß-Juden und den scheiß Anwälten und allen anderen heimzuzahlen, die dieses System stützen und von ihm profitieren. Nur: Wie lange sollen Hass und Verachtung als Kunst ausgegeben werden? Wie kann es sein, dass selbst seriöse Zeitungen wie die ZEIT Herrn Haftbefehl feiern als "deutschen Dichter der Stunde"? Seine Sätze schaffen einen Assoziationsrahmen, der übelste Stereotype bedient und Verachtung, Verachtung, Verachtung predigt: Gegen unser Land – "Germany, ich fick dich in den Hals à la Drittes Reich". Gegen Frauen – "Zeig deine Eier, du Pussycat / Fick eins gegen eins". Gegen Juden – jüdische Juweliere, "Diamantenhändler" als magere Geschöpfe im Fond eines amerikanischen Straßenkreuzers, im schwarzen Kaftan, mit wehenden Schläfenlocken, eine Flasche Dom Pérignon in der Hand, betrunken in die Kamera lachend. Am Schluss seiner jüngsten CD Russisch Roulette schiebt sich ein Revolver ins Bild, Herrn Haftbefehls Umrisse werden erkennbar, er zielt auf den Zuschauer, dann blendet die Kamera aus – und in das Schwarze hinein fällt der Schuss.

Fragt sich Herr Haftbefehl noch immer, ob an seiner Kunst etwas falsch sei? Oder meint er, seine Feststellung im Spiegel- Interview, seine "Kunst" sei nicht für Minderjährige gemacht, sei bereits eine ausreichende Antwort? Minderjährig jedenfalls dürfte Sanel N. noch gewesen sein, als er zusammen mit Haftbefehl vor einer Kamera posierte – das Bild steht im Internet. Nicht mehr minderjährig war Sanel N., als er Tugce A. zu Boden schlug.

Warum Herr Haftbefehl dort steht, wo er heute steht, kann nicht losgelöst von seiner Biografie verstanden werden: Aber ist das eine Entschuldigung? Und umgekehrt: Warum habe ich mich so lange von seinem und von ähnlich maßlosem Protest nicht herausfordern lassen – zum Streit? War es mir egal, weil mich Herr Haftbefehl nicht in meiner Kultur störte? Saß vielleicht in mir die Angst, meine Wut könnte sofort das Etikett der Fremdenfeindlichkeit erhalten?

Tugce ist tot. Ich wünschte, ihr Tod könnte etwas bewirken: dass wir die Verherrlichung von Hass und Gewalt nicht mehr dulden und nach Wegen suchen, Dialog und Kooperation durchzusetzen – in dieser unserer Gesellschaft.

Helga Hirsch ist Journalistin und berät den Bundespräsidenten. Dieser Artikel gibt ihre persönliche Meinung wieder.