Fast minus 15 Prozent – in den vergangenen Monaten hat der brasilianische Real gegenüber dem Dollar stark an Wert verloren. Auch die Währungen anderer Schwellenländer haben derzeit zu kämpfen, vor allem im Verhältnis zur amerikanischen Leitwährung, soweit sie nicht durch ein festes Wechselkursregime an diese gekoppelt sind. Nun könnten ihre Wirtschaftspolitiker und Notenbanken einfach dasitzen, denn niedrige Wechselkurse beleben die Exportwirtschaft und bringen die Sache langfristig von selber ins Lot. Doch Abwarten funktioniert nicht mehr, Brasilien, Russland, China & Co. müssen reagieren. In vielen Ländern gehen Abwertungen der Währung zurzeit mit fallenden Preisen für Aktien und Anleihen einher, mit höheren Kapitalbeschaffungskosten, mit mieser Laune an den Märkten und in den Unternehmen. Das geht nicht lange gut.

Nur, was genau soll man tun? Viele alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Vor der Asienkrise in den neunziger Jahren lautete die Standardempfehlung orthodoxer Ökonomen: Die Währung an den Dollar koppeln (oder an einen Korb starker Währungen) und den Kapitalverkehr freigeben! Viele Länder befolgen das bis heute, aber etliche solcher Regimes brachen zusammen. Dann kam die Losung auf: Lasst den Markt frei über den Wert einer Währung entscheiden, das pendelt sich schon ein!

Zuletzt, nach Jahren der Übertreibungen, kamen wieder Kapitalverkehrskontrollen in Mode, also Sperren, Quoten oder Strafen für die Einfuhr oder Ausfuhr von Kapital. Dies mischte sich mit sehr verschiedenen geldpolitischen Regimen, von locker (Brasilien) bis straff (Indien). Für jede Spielart fanden sich kompetente Fürsprecher, auch die einst puristischen Sittenwächter beim Internationalen Währungsfonds sehen die Dinge heute lockerer. In den kommenden Monaten ist daher in vielen Schwellenländern eine Geldpolitik im Freistil zu erwarten. Es wird viel experimentiert werden, um das Problem einer fallenden Währung zu lösen. Man darf gespannt sein.