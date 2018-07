Zu seiner Zeit ein berühmter Freidenker und begehrter Vortragsredner, steht er heute im Schatten seines ältesten Bruders, für dessen Werk er sich nach Kräften einsetzte. Der Liebling seiner Mutter und der Damenwelt nahm nach einer überstrengen Gymnasialzeit ein Studium der Medizin auf. Seine Neigung gehörte jedoch der Philosophie, sein Engagement politischen Reformbewegungen.



Nach dem Examen setzte er in der Praxis des Vaters seine wissenschaftlichen Studien fort, sie brachten ihm einen Ruf auf eine Assistentenstelle an einer etwas verschlafenen Universität ein. Dort entstand sein Hauptwerk: Es machte ihn auf einen Schlag berühmt, wurde in 15 Sprachen übersetzt und erfuhr in seinem Jahrhundert 21 Auflagen. Er entwarf eine Version des Materialismus, die auf der Anerkennung einer "in sich ruhenden, nach Ursache und Wirkung verknüpften Weltordnung" gründete. Welträtsel wollte er mit seiner Theorie nicht lösen, dazu sei der in Zeit, Raum und Kausalität eingebundene menschliche Geist ohnehin nicht fähig. Bescheidener plädierte er für eine vorurteilsfreie naturwissenschaftliche Methodik. Waren seine Thesen wenige Jahre zuvor mit "magna cum laude" beurteilt worden, führten sie nun unter geänderten politischen Verhältnissen zu seiner Entlassung.



Zurück in seiner Heimatstadt, praktizierte er als Arzt, forschte und veröffentlichte rastlos, kultivierte seine literarischen Neigungen, reiste zu Vorträgen und gründete philosophische wie sozialpolitische Vereinigungen. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 50:

François Truffaut (1932 bis 1984), Regisseur der Nouvelle Vague, begann als Filmkritiker. 1959 erhielt er für "Les 400 coups" ("Sie küssten und sie schlugen ihn") den Regiepreis in Cannes; 1961 folgte "Jules et Jim", zuletzt die Krimikomödie "Vivement dimanche" mit Fanny Ardant