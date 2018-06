DIE ZEIT: Herr Zöllner, Sie sagen, der Bund soll die Kosten für die Ausbildung von Studenten aus Entwicklungsländern übernehmen. Wie stellen Sie sich das vor?

Jürgen Zöllner: Ich schlage vor, dass der Bund für jeden dieser Studierenden Geld an die Hochschule überweist, und zwar differenziert nach Fächergruppen: Zum Beispiel 5.000 Euro pro Jahr für einen Studenten der Sprach- und Kulturwissenschaften, 8.500 Euro für einen Naturwissenschaftler, 31.000 Euro für einen Mediziner. Das sind etwa die Beträge, die die einzelnen Studiengänge durchschnittlich pro Jahr kosten. Ich halte das für eine unheimlich effektive Maßnahme, um die Qualität der Lehre zu steigern.

ZEIT: Warum verbessert es die Lehre, wenn der Bund für die ausländischen Studenten zahlt?

Zöllner: Weil die Hochschulen sich anstrengen würden, möglichst viele ausländische Studierende zu bekommen, und das erreichen sie nur durch ein gutes Lehrangebot. Davon würden somit auch deutsche Studierende profitieren.

ZEIT: Sie haben verschiedene Modelle berechnet. Von wie viel Geld gehen Sie aus?

Zöllner: Ich rechne mit jährlich 850 Millionen für die Hochschulen. Das ist aber eine Frage der Umsetzung. Der Bund kann für einen Medizinstudenten mehr bezahlen als für einen Geisteswissenschaftler, oder er kann einen Durchschnittsbetrag für alle festlegen. Man kann auch die Gruppe der Entwicklungsländer enger oder weiter fassen.

ZEIT: Die meisten ausländischen Studenten kommen aus China und aus Russland. Soll der Bund für sie ebenfalls die Kosten übernehmen?

Zöllner: Das ist eine politische Entscheidung. Im Moment zahlen wir für alle. In Zukunft würden wir auch für alle zahlen, insofern ändert sich nichts, wenn man meinen Vorschlag umsetzt, nur dass eben der Bund bezahlt und nicht die Länder. Wenn man sich für das Modell entscheidet, lassen sich sowohl Erweiterungen als auch Einschränkungen denken. Das muss man später aushandeln.

ZEIT: Moment, das wäre ein erheblicher finanzieller Unterschied: Aus China kamen 2013 rund 25.500 Studenten, aus Indien nur 7.200. Und aus vielen Entwicklungsländern gar keine.

Zöllner: In der Politik läuft es doch so: Wenn der Bund sich engagieren will, wird es eine Größenordnung geben, in der er das tun kann. Es hängt also daran, was man politisch will und was man finanziell kann. Das ist aus meiner Sicht das Schöne an dem Vorschlag: Es gibt viele Varianten, um das Ziel zu erreichen.

ZEIT: Wie können Sie sich sicher sein, dass die Hochschulen überhaupt mehr Geld zur Verfügung haben, wenn statt der Länder der Bund die Studienkosten für eine bestimmte Gruppe von Auslandsstudenten übernimmt? Im Gegenzug könnten die Länder ja einfach ihren Anteil kürzen. Dann wäre Ihr Modell für die Hochschulen ein Nullsummenspiel ...

Zöllner: Man müsste die Länder darauf verpflichten, das Geld im System zu belassen.

ZEIT: Das hat ja mit der Verwendung der Bafög-Millionen auch nicht funktioniert. Manche Länder haben die Mittel in Schulen und Kitas investiert statt in Unis.

Zöllner: Noch schlimmer. Ich befürchte, die Gelder werden teilweise sogar zur allgemeinen Konsolidierung der Länderhaushalte genutzt werden. Man muss daher Wege wählen, den Zugriff der Finanzminister entscheidend zu erschweren und gegebenenfalls leicht nachweisbar zu machen.