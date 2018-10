Inhalt Seite 1 — Unvollendete Mission Seite 2 Auf einer Seite lesen

Überraschung kurz vor Weihnachten: BMW bekommt im Mai nächsten Jahres mit dem 49-jährigen Harald Krüger einen neuen Chef. Wie groß dessen Herausforderung wird, kann nur verstehen, wer weiß, wie stark der noch amtierende Unternehmenschef Norbert Reithofer das Unternehmen umgekrempelt hat.

Schon bald nach seinem Amtsantritt als Vorstandsvorsitzender im Jahr 2006 hat der mittlerweile 58-jährige Reithofer dem Unternehmen eine Phase des grundlegenden Nachdenkens verordnet. Monatelang trafen sich die führenden Köpfe des Autobauers in Wochenendklausuren, um eine Zukunftsstrategie für das Unternehmen zu finden.

Reithofer war klar geworden: Knapper werdende fossile Ressourcen und die immer strengeren politischen Vorgaben zu Verbrauch und Emissionen von Automobilen bedeuten, dass auch BMW sich allmählich von den mit Benzin und Diesel betriebenen Verbrennungsmotoren verabschieden muss. Er wusste, dass es künftig nicht mehr genügen würde, einfach weiterhin sportliche Autos zu bauen.

Dazu nahm Reithofer gesellschaftliche Veränderungen wahr, denen ein Autohersteller, der im neuen Jahrtausend reüssieren will, Rechnung tragen muss: Die Kunden verlangten von Unternehmen, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Dazu erforderten die sich verändernden Lebensstile den Wandel vom reinen Autobauer zum Mobilitätsanbieter.

Und das alles unter stetigem Wettbewerbsdruck. Seit Jahrzehnten liefern sich die drei deutschen Hersteller BMW, Daimler und Audi ein hartes Rennen um die Marktführerschaft im Segment der so genannten Premiummarken. Um jene Kunden, die bereit sind, für modernste Technik, hohe Qualität und vor allem Prestige deutlich mehr Geld auszugeben als für ganz normale Marken.

Reithofers Vorgänger hatten es geschafft, in diesem lukrativen Markt dem durch sein Amerikaabenteuer mit Chrysler angeschlagenen Rivalen Mercedes die Pole-Position abzunehmen. Aber der Bayer wusste genau, die Schwaben würden diese Schmach nicht einfach hinnehmen und dagegenhalten. Auch Audi, mit dem großen Volkswagen-Konzern im Rücken, wollte dem neuen Primus aus München nicht auf Dauer den Vortritt lassen: Die Ingolstädter verkündeten selbstbewusst den Plan, schon in wenigen Jahren die Nummer eins werden zu wollen. Zudem attackieren auch Konzerne aus Asien – Toyota und Hyundai – mit neuen großen Autos die einträgliche Domäne des deutschen Trios.

Das große Nachdenken bei BMW hatte ein Ergebnis: Heraus kam eine Strategie mit dem selbstbewussten Titel "Number ONE". Wie kein anderer deutscher Konzernchef setzte Reithofer auf Elektromobilität. Seine Überzeugung: Es reicht nicht, einfach den Benzin- oder Dieselmotor durch eine Elektromaschine zu ersetzten. Das Auto muss völlig neu gedacht werden.

Die Strategiedebatte gebar die Untermarke BMW i mit dem Stadtauto i3 als erstem Modell. Andere Form, neue Materialien, etwa für die aus hochfesten und leichten Carbonfasern gefertigte Karosserie – das sind die Erkennungsmerkmale der bayerischen Zukunftsautos. Das ehrgeizige Projekt erforderte den Aufbau einer völlig neuen Kontinente übergreifenden "ökologischen" Wertschöpfungskette. Die kostete etliche Milliarden Euro. Reithofer verband sein Schicksal im Unternehmen damit. Sollte das Experiment schiefgehen, das räumte er offen ein, wäre das ein dickes Problem für einen Hersteller in der Größe von BMW. Und wohl sein Ende als Unternehmenschef.

Doch ein innovatives Elektroauto genügte nicht. Zugleich trieb die BMW-Führung den Umbau der konventionell angetriebenen Modellpalette voran. Schließlich mussten und müssen diese Autos noch auf Jahre hinaus das Geld für den Umbau verdienen. Kleinere, verbrauchsgünstige Modelle und effizientere Motoren mussten her, um die strengen Vorgaben der EU und wichtigen Marktenwie China oder den USA für die Reduzierung der CO₂-Emissionen zu erfüllen.

Der neue Kurs weckte konzernintern Widerstände. Viele Tabus wurden gebrochen: Der leise Abschied von den seidig laufenden Sechszylindern, für die BMW berühmt ist, gehörte dazu. Mit Turbolader bestückte Vierzylinder mit geringerem Kraftstoffverbrauch treten in vielen Modellen an ihre Stelle. So manchen BMW-Ingenieur kostet es bis heute große Überwindung, daran zu glauben, dass neue Dreizylinder für die Minis und die kleinen BMW-Modelle zur Marke passen. Doch Reithofer setzte sich durch. Ein BMW darf jetzt auch Vorderradantrieb haben, die sportliche Marke ("Freude am Fahren") nahm auch familienfreundliche Vans ins Programm.

Die neue Strategie zahlte sich aus, Absatz und Umsatz wuchsen. In diesem Jahr wird die BMW Group mit den Marken BMW, Mini und Rolls Royce weltweit erstmals mehr als zwei Millionen Autos verkaufen. Die Aktionäre, insbesondere die Familie Quandt, konnten sich über zweistellige Umsatzrenditen freuen.

Der Erfolg hat aber auch eine Kehrseite. Einen Großteil des Zuwachses der vergangenen Jahre verdankt BMW seinen modischen SUVs, geländewagenartigen Gefährten, die das Kürzel X tragen, X1, X2, X3, X5, X6 ... Kein deutscher Autobauer hat eine solche Vielfalt derartiger Automobile zu bieten. Doch die wuchtigen SUVs sind schwerer und weniger windschlüpfrig als vergleichbare Limousinen oder Kombis. Die Folge: Sie schlucken mehr Sprit. Das wiederum ist Gift für die Anstrengungen, den Flottenverbrauch wie von der EU festgelegt bis 2020 kräftig zu reduzieren.

Es ist kein Zufall, dass es vor allem die Münchner waren, die Kanzlerin Angela Merkel in Brüssel zur Bremserin bei den Plänen für besonders harte CO₂-Vorgaben der EU machten. Große Autos – wie sie vor allem BMW, Mercedes und Audi herstellen – dürfen nun weiterhin mehr Kohlendioxid emittieren als kleine. Auf Druck der Deutschen werden Elektroautos auch überproportional bei der Berechnung des Flottenverbrauchs angerechnet. Und im September auf dem Pariser Autosalon war es Norbert Reithofer, der am lautesten vor einer frühzeitigen Festlegung auf noch schärfere EU-Emissionswerte für die Zeit nach 2020 warnte.

Doch eigentlich ist Reithofers Mission noch längst nicht abgeschlossen. Trotz erster Achtungserfolge mit dem i3 ist noch nicht sicher, ob die E-Auto-Strategie von BMW die richtige ist. Konkurrenten wie VW, Audi und Mercedes bauen ihre E-Varianten lieber auf einem Band mit den konventionell angetriebenen Autos. Sie glauben damit flexibler auf die schwer vorhersagbaren Kundenwünsche reagieren zu können.

Reithofers Vertrag als Vorstandsvorsitzender wäre eigentlich noch bis 2016 gelaufen, jetzt soll er schon im Mai in den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz von Joachim Milberg, 71, übernehmen. Das ist kein Misstrauensvotum der Eigentümer gegen den Kurs des Chefs. Im Gegenteil – der Aufsichtsrat und ausdrücklich auch die Familie Quandt, der beherrschende Großaktionär von BMW, vertrauten weiter auf die von Reithofer eingeleitete Strategie. Mit der überraschenden Ankündigung kurz vor Weihnachten vermeiden die Münchner geschickt eine Nachfolgediskussion im kommenden Jahr. Dann, wenn das Unternehmen seinen hundertsten Geburtstag vorbereitet.