Ob das Christkind in diesem Jahr kommt, ist noch nicht sicher. Auf 58 Prozent taxieren Wissenschaftler derzeit die Wahrscheinlichkeit, dass es vorbeischaut. Im Sommer standen die Chancen noch deutlich besser. Falls es kommt, wird sich sein Besuch allerdings verspäten – und wohl ziemlich kurz ausfallen.

Für die meisten Bewohner auf diesem Planeten ist das eine gute Nachricht. Denn das Christkind bringt weltweit das Wetter durcheinander: Das Wetterphänomen El Niño (spanisch für "das Christkind") verursacht Dürren, Fluten, Stürme und viel Leid in den unmittelbar betroffenen Regionen am Pazifik. In Südamerika und Südostasien sind die Auswirkungen am stärksten zu spüren. Seinen Höhepunkt erreicht El Niño häufig zur Weihnachtszeit.

Aber schon in den Wochen davor häufen sich weltweit Wetterereignisse, die darauf hindeuten, dass El Niño in diesem Jahr auftritt. So steuert das Jahr 2014 nach Angaben der amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA auf ein Rekordwärmejahr zu – typisch für ein El-Niño-Ereignis. Insgesamt wirkt sich das Wetterphänomen auf drei Viertel der Erde aus. Die Vorboten sind schon jetzt zu spüren.

Innerer Pazifik, sogenannte El-Niño-Region 3.4

Riesige Wassermassen zirkulieren im Pazifik, sowohl oberflächlich als auch in großen Tiefen. Winde und Meeresströmung beeinflussen sich gegenseitig. Normalerweise weht in der pazifischen Äquatorialregion Ostwind, Klimatologen bezeichnen ihn als Passatwind. Der Passat schiebt das warme Oberflächenwasser nach Westen. Dadurch ist der Ozean in Südostasien mit bis zu 30 Grad sehr warm, es herrscht tropisch-feuchtes Wetter. Auf demselben Breitengrad vor der Küste Südamerikas werden hingegen nur 24 Grad erreicht. Dort ist es zudem relativ trocken.

Etwa alle vier Jahre bricht diese Zirkulation zusammen – und verkehrt sich in ihr Gegenteil. Der Wind dreht jetzt auf West. Dadurch verschiebt sich der Warmwasserberg an die Küste Südamerikas und löst am Stau der Anden starke Regenfälle aus, während in Südostasien kühleres Ozeanwasser große Trockenheit bringt. El Niño beherrscht nun das Wetter.

Klimaforscher sprechen allerdings erst dann von einem El-Niño-Ereignis, wenn eine bestimmte Pazifikregion wärmer ist als üblich. Entscheidend dafür ist die sogenannte El-Niño-Region 3.4. Sie liegt inmitten des Pazifischen Ozeans und umfasst ein Gebiet zwischen fünf Grad nördlicher und südlicher Breite auf einer Länge zwischen 170 und 120 Grad West. Ist hier die Meerestemperatur in mindestens fünf aufeinanderfolgenden Monaten ein halbes Grad wärmer als normal, sind die Bedingungen für El Niño erfüllt. Ist die Abweichung besonders groß, sprechen die Klimaforscher von einem starken Ereignis – wie es letztmals 1997/98 auftrat.

Bis Juli dieses Jahres schien es so, als seien die Voraussetzungen für ein ähnlich extremes Ereignis gegeben. Doch dann schwächte sich plötzlich der Westwind ab und drehte sogar auf Ost. Deshalb herrschen aktuell, nach Angaben der NOAA, immer noch neutrale Bedingungen im Pazifik vor – auch wenn der australische Wetterdienst erste Anzeichen für ein baldiges Überschreiten des Schwellenwerts zu El Niño ankündigt.

Südamerika

Durch das Aufheizen des Pazifiks kann es während El Niño-Perioden buchstäblich schütten wie aus Eimern. Bisher sind Überschwemmungen an der Westküste Südamerikas aber ausgeblieben. Auch die Fangquote der Fischer ist noch unauffällig – üblicherweise ziehen sich die Schwärme während eines solchen Ereignisses in kühlere Gewässer zurück. Passiert das, wird vielen Menschen vor Ort eine wichtige Lebensgrundlage entzogen.

Südostasien, Australien und Neuseeland

In Indonesien hat man die verheerende Dürre von 1997 noch nicht vergessen. Damals verdorrten etwa 426.000 Hektar Reisfelder, viele Menschen hungerten. Zudem brannte vielerorts der tropische Regenwald, weite Teile Südostasiens waren über Wochen in Smog gehüllt. Auch Australien litt unter der Trockenheit. Dort sind die Vorboten von El Niño jetzt schon wieder zu spüren. Der Kontinent hat den wärmsten Frühling seit Aufzeichnungsbeginn hinter sich, es fiel nur ein Drittel des erwarteten Regens.