Wie schön, bald ist Weihnachten! "Staunend geht man durch die Gassen, / alles sieht so festlich aus. / Nur ich wandre hinter Mauern, / komme nie ins freie Feld hinaus." Von unserem Lieblingsdichter Joseph von Eichendorff stammen diese lyrisch zarten, nur hauchfein veränderten Verse über einen edelmütigen Mann im Gefängnis seiner späten Einsamkeit. War Eichendorff nicht ein ahnungsvoller Geist? Hat er nicht wunderbar das Schicksal des großen Thomas Middelhoff vorausgesehen, der wegen Untreue seit Wochen in der Justizvollzugsanstalt Essen einsitzt? Viele sagen, Dr. Middelhoff sei ein Top-Manager gewesen, wir aber glauben: Er war ein König, der insgeheim die Geschicke unseres Landes lenkte, bis er beim Volk in Ungnade fiel. Ja, das heutige Volk ist wankelmütig und missgünstig, während es früher seine Könige gut behandelte, bevor es ihnen den Kopf abschlug. Nachdem die Revolutionäre den französischen König Ludwig XVI. verhaftet hatten, lasen sie ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Sie servierten ihrem Gefangenen pro Mahlzeit drei köstliche Suppen, vier handgerührte Vorspeisen, drei Bratenplatten mit je drei Fleischstücken, zusätzlich vier Zwischengerichte nebst einem Teller Petits Fours, dazu eine Flasche Champagner, eine Karaffe Bordeaux, eine Flasche Malvasierwein, eine Flasche Madeira sowie vier Tassen frisch gebrühten Kaffee. Und was gönnt unser armseliges Volk seinem König Thomas Middelhoff? Wir haben nachgeschaut: Die gut beleumdete Anstaltsküche der JVA Essen (www.jva-essen.nrw.de) stellt ihre Mahlzeiten mit dem Computer zusammen, aber leider Gottes muss auch sie sparen, weil viele Reiche ihre Steuern lieber in Luxemburg bei König Juncker einsparen, anstatt sie brav der Kammerzofe Hannelore Kraft ins Säckel zu werfen. Diese Sparpolitik trifft aktuell auch Dr. Middelhoff. Wie aus gewöhnlich gut internierten Kreisen verlautet, besteht eine typische Hauptmahlzeit aus einer volltransparenten Sauerländer Knorr-Ochsenschwanzsuppe sowie fünf schmackhaften maschinengepressten Tiefseefischstäbchen aus JVA-Altbeständen nebst laktosefreien Sättigungsbeilagen. Zum Nachtisch wird naturbelassenes Obst gereicht, wahlweise Dr. Oetkers Wackelpudding mit Originalaroma aus Middelhoffs Heimatstadt Bielefeld. Am Heiligen Abend warten auf den Häftling zusätzlich zwei Scheiben Soester Pumpernickel mit hauchdünnem Gänseleberaufstrich nebst alkoholfreiem Warsteiner Pils aus dem bruchfesten Metallzahnputzbecher. "Alles sieht so festlich aus. / Aus des Schnees Einsamkeit / Steigt’s wie wunderbares Singen – / O du gnadenreiche Zeit!"

