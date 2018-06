Inhalt Seite 1 — Ein Leben für die Kunst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vielleicht muss man nur alt genug werden, damit ein Leben so anmutet, als entstamme es einem Roman. Florian Karsch jedenfalls, 92, macht den Eindruck, als sei er einem Buch entsprungen. Mit gestärktem Hemd und Bolotie, einer Cowboy-Krawatte, sitzt er in seinem Büro in der Berliner Hardenbergstraße, an den Wänden Grafiken von Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix und Emil Nolde, teils so teuer wie ein kleines Einfamilienhaus, und erzählt. Davon, dass er gerade zum ersten Mal in seinem Leben Nietzsche liest ("Es war mal an der Zeit"), oder von seiner im vergangenen Jahr gestorbenen Frau Inge Karsch ("Ich denke jeden Tag an sie"). Buchstäblich aus den Trümmern haben er und Inge die Galerie Nierendorf wieder aufgebaut, das einst weltbekannte Haus des Stiefvaters Josef und des Onkels Karl Nierendorf. Dem Werk vieler Künstler, die von den Nazis als "entartet" verfolgt waren, haben sie im nicht eben aufarbeitungsfreudigen Nachkriegsdeutschland zu Ruhm verholfen.

Eine Ahnung von diesem Leben lässt sich jetzt in der Berliner Galerie Aurel Scheibler gewinnen (bis 31. Januar). Anlässlich des Erscheinens von Zwischen Dix und Mueller, einer Monografie über Karsch und die Galerie Nierendorf der Autorin Yvonne Groß, werden hier Werke aus der Sammlung des Galeristen gezeigt. Ecce Homo ist darunter, George Grosz’ Tuschfederzeichnung aus dem Jahr 1922, auf der fein das fiese Straßenpersonal der Weimarer Republik skizziert ist (ab 400.000 Euro). Oder die wunderbare kleine Hannah-Höch-Collage Ertüchtigung von 1925, auf der die Künstlerin den Körperkult ihrer Zeit mit viel dadaeskem Witz seziert (400.000 Euro). Eine der berührendsten Arbeiten ist eine kleine taubenblaue Holzeisenbahn für 30.000 Euro. Spielzeugfan Lyonel Feininger hat sie geschnitzt und bemalt und Karsch kurz vor seiner Flucht nach New York im Jahr 1937 geschenkt. Zur Erinnerung. Da war Karsch zwölf. Die Bedeutung dieses Geschenks sei ihm erst sehr viel später bewusst geworden, sagt der Galerist. Als Kind sei er von der Eisenbahn zunächst enttäuscht gewesen, weil sie nicht fuhr. Es war das letzte Mal, dass er Feininger sah.

Dass Karsch diese Werke hier verkauft, anstatt sie zur Auktion zu geben, ist das Produkt eines Zufalls, zustande gekommen durch die Vermittlung eines gemeinsamen Bekannten. Aber es ist ein schöner, ein historischer Zufall. Denn zwischen 1933 und 1938 befand sich in den Räumen von Scheiblers Galerie am Schöneberger Ufer auch die letzte Dependance der ursprünglichen Galerie Nierendorf. Überhaupt war das ganze Viertel zwischen Landwehrkanal, Potsdamer Straße und Kurfürstenstraße, seit ein paar Jahren Berlins beliebtester Galerienstandort, schon einmal eine Art Epizentrum für zeitgenössische Kunst, damals hieß es noch Lützowviertel. Man ist sich heute kaum mehr bewusst, dass in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren mehr als 800 Galerien und Kunsthandlungen in Berlin existierten, fast doppelt so viele wie heute. Die wichtigsten unter ihnen, die Paul Cassirer Kunsthandlung etwa oder die Galerie Goldschmidt-Wallerstein, befanden sich dort, wo heute die Berliner Philharmonie steht. Die Galerien für die Avantgarde siedelten sich im preiswerteren Lützowviertel an. Darunter die Galerie Flechtheim, die van Gogh, Cézanne, Picasso, Matisse und Bracque nach Berlin brachte, und die Galerie von Karl und Josef Nierendorf, die sich auf die deutschen Expressionisten um Paul Klee, Franz Marc, Nolde, Dix und Kirchner spezialisiert hatten.

Diese Ära fand unter Hitler ein jähes Ende. Mithilfe jeder Menge williger Vollstrecker wurde die Kunstszene der Hauptstadt nach und nach enteignet und zerstört. Im Gegensatz zu den Flechtheims, den Goldschmidts und vielen anderen, die vertrieben oder ermordet wurden, hatten die Nierendorfs zunächst Glück. Sie waren keine Juden. Ihr ehemaliger Geschäftspartner Israel Ber Neumann hatte die Galerie schon nach dem "Judenboykott" im April 1933 verlassen und war nach New York geflohen. Karl Nierendorf folgte ihm drei Jahre später, mit 42 Gemälden, etwa von Wassily Kandinsky, Erich Heckel und Lovis Corinth, im Gepäck. In direkter Nachbarschaft des MoMA gründete er die Nierendorf Gallery. Mit großem Erfolg. Wenig später konnte er sogar eine Dependance in Los Angeles eröffnen. Die deutsche Galerie schloss aufgrund zunehmender Repressalien im Jahr 1938, fast alle der vertretenen Künstler wurden als "entartet" diffamiert.

14 Kisten mit Gemälden lagern die Nierendorfs auf dem Landgut eines Freundes in Pommern ein. Beim Einmarsch der sowjetischen Armee werden diese zerstört. "Der Mann, der die Kisten für uns versteckte, war ein Altkommunist, noch ein Freund von Rosa Luxemburg", erinnert sich Karsch. "Wir dachten, das sei sicher. Das war es nicht." Florian wird einberufen, verliert ein Bein und überlebt den Krieg nur knapp. Sein leiblicher Vater, der Künstler Joachim Karsch, nimmt sich 1945 das Leben. Karl Nierendorf stirbt 1947. Da die USA sich offiziell noch im Kriegszustand mit Deutschland befinden, wird sein gesamter Besitz beschlagnahmt und an das Guggenheim verkauft, darunter über 50 Gemälde und Zeichnungen von Klee. Die Erben gehen leer aus. Josef stirbt zwei Jahre später. Alles, was von der Sammlung und der Galerie der Brüder Nierendorf übrig bleibt, sind zwei Mappen mit Zeichnungen und Aquarellen, die den Krieg bei einer Verwandten in der Eifel überdauert haben.