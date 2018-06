Alle Wünsche nach einem anderen Kurs in der Russlandpolitik – sie richten sich auf diesen silberhaarigen Mann, der am Dienstag vor Studenten der Ural-Universität in Jekaterinburg über die "Freundschaft zwischen Deutschen und Russen" redet.

Das wäre für jedermann ein schwieriges Thema dieser Tage. Aber für niemanden so sehr wie für Frank-Walter Steinmeier, den Bundesaußenminister. Viele hoffen nämlich, dass sich eine Lücke zwischen ihm und der Kanzlerin auftut: seine russischen Gesprächspartner ebenso wie die deutschen Wirtschaftsführer, die gerne die Sanktionen loswerden wollen. Auch in seiner eigenen Partei, der SPD, gibt es viele, die über Steinmeiers Einfluss die Haltung der Bundesregierung aufweichen wollen: Die zahlreichen Parteigranden, die den Aufruf Wieder Krieg in Europa? unterzeichnet haben, gehören ebenso dazu wie die Parteilinken um Ralf Stegner, die eine nachgiebigere Russlandpolitik fordern.

Steinmeier aber will hier am Ural weder den Kritikern der Regierung nachgeben, noch die Russen vor den Kopf stoßen. Jekaterinburg, das ist für seine Außenpolitik ein symbolischer Ort. Hier hat er 2008 schon einmal eine programmatische Rede gehalten. Damals erklärte er das Zeitalter der Konfrontation für beendet und bot den Russen eine "Modernisierungspartnerschaft" an. Drei Monate danach brach der Georgien-Konflikt los, und Steinmeier musste sich anhören, er sei naiv gewesen.

Nun ist er ausgerechnet wieder in die Stadt am Ural gekommen, um die Russlandpolitik zu verteidigen – gegen die Verzerrung der russischen Medien, gegen die Kritik aus den eigenen Reihen, gegen die Hoffnung all jener, die ihn gerne gegen Merkel ausspielen wollen. Er fährt an denselben Ort, nur unter völlig anderen Umständen.

Damals, 2008, war Dmitri Medwedew Präsident, von dem man sich Reformen erhoffte, heute ist es wieder Putin. Damals sprach man über Partnerschaft, heute über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Steinmeier ist der europäische Außenminister, der sich wohl am meisten dafür einsetzte, dass dieser Konflikt nicht über alle Maßen eskalierte. Aber er muss sich mit der Kluft zwischen den Forderungen daheim und seiner Politik draußen in Russland auseinandersetzen. Man kann sich vorstellen, wie konsterniert Steinmeier den Aufruf lesen muss, der an die Abgeordneten des Bundestages appelliert, "aufmerksam über die Friedenspflicht der Bundesregierung zu wachen".

Lesen Sie dazu auch "Vorsicht, Geschichte" von Bernd Ulrich und "Reden hilft" von Jochen Bittner in der aktuellen ZEIT. Hier ko\u0308nnen Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

Jekaterinburg als Ausgangspunkt. In dieser Stadt, ziemlich genau auf der geografischen Mitte zwischen Lissabon und Wladiwostok gelegen, hat Steinmeier einst seine neue Ostpolitik zum beiderseitigen Nutzen zwischen Deutschen und Russen zu begründen versucht. Nun wagt er den Versuch, am gleichen Ort wieder eine wichtige Rede über die notwendige Freundschaft zwischen Deutschen und Russen zu halten. Steinmeier wandte sich in seiner ersten Rede explizit an die junge Generation: Sie würde sich, so hoffe er, anders als die Generationen der Großeltern und Eltern, nicht mehr in einen Krieg ziehen lassen, nicht einmal in einen kalten: "Wenn wir es gut machen", sagte er 2008, "werden wir eine lange Periode des Friedens, der Verständigung und der Zusammenarbeit schaffen!"

Liest man die Rede von 2008 heute noch einmal, kann man die Enttäuschung ermessen, die Steinmeier seit Beginn der Ukraine-Krise 2013 erfasst haben muss. Er hoffe, das Zeitalter "misstrauischer Abschottung und Konfrontation" sei vorbei, sagte er vor sechs Jahren, das politische Gewicht eines Landes hänge nicht mehr "von seiner Landmasse und der Zahl seiner Panzer und Raketen" ab, sondern von der Bereitschaft, sich "kraftvoll zu modernisieren". Dafür bot er Russland deutsche Kooperation an und stellte ein Partnerschaftsabkommen mit der EU in Aussicht.