Es gibt Neuigkeiten von der Hamburger AfD. Nein, diesmal ist nicht wieder der halbe Landesvorstand zurückgetreten wie vor zwei Monaten. Diesmal haben die Verbliebenen im Vorstand eine Strafanzeige gestellt. Sie werfen der Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard "Beihilfe zu Ausländerstraftaten" vor. Warum? Weil auf dem Gelände der Kulturfabrik sechs Lampedusa-Flüchtlinge in einem Kunstprojekt, einem Nachbau der Roten Flora, Zuflucht gefunden haben sollen. Das hat die AfD mitbekommen. Und gleich mal Anzeige erstattet.

Man könnte sich jetzt also empören über die Rückkehr der Dumpfheit in die Hamburger Politik. Darüber, dass eine Partei mit Kritik am Euro begann und nun keine besseren Themen findet als die Standardthemen aller populistischen Protestparteien: Sicherheit, Kriminalität, Ausländer. Man könnte sich aufregen über die Blankeneser Direktkandidatin der AfD, die auf ihrer Webseite die Anzeige publik macht und schwadroniert, "Hamburgs Toleranz gegenüber Rechtsbrechern ist leider seit langem bekannt"; die Frau war Sprecherin der Schill-Partei. Doch damit würde man der AfD den Gefallen tun, auf ihre Provokation hereinzufallen. Vielmehr sollte man dankbar sein, dass sie rechtzeitig vor der Wahl ihre innere Not offenbart.

Vielleicht eröffnet die Aktion ja auch einen Weg für die Stadt, um Kosten zu senken. Wenn die Politiker der AfD so gerne Anzeige erstatten, warum spendiert man ihnen nicht ein paar Fotohandys? Damit könnte der AfD-Landesvorstand durch die Straßen patrouillieren und alle Falschparker zur Anzeige bringen. Das wäre auch eine Alternative.