Was bilden sie sich eigentlich ein in New York, in Las Vegas, in Dubai? Glauben sie, dass sie das Monopol auf Großbauten und gigantische Kosten haben? In Hamburg steht der achtteuerste Wolkenkratzer der Welt: die Elbphilharmonie. 110 Meter hoch (ab hundert Metern gilt: Skyscraper). Voraussichtliche Kosten bis zur Fertigstellung 2016: 1,03 Milliarden Euro.

Nimm das, New York, mit deinem Bank of America Tower (Platz 9, eine Milliarde)! Nimm das, Sydney: Dein Chifley Tower ist das Schlusslicht unter den Top Ten, mit noch nicht mal einer Milliarde.

Klar kann man sagen: Im architektonischen Gipfelsturm spiegeln sich die Höhenräusche eines wild gewordenen Kapitalismus. Eine aufstrebende Wirtschaft schafft sich mit Bauten wie dem Palazzo in Las Vegas (196 Meter, 1,9 Milliarden) und The Shard in London (310 Meter, 1,9 Milliarden) ihre eigenen Ruhmeshallen. Aber die Elbphilharmonie ist kein Finanztempel, sondern eine Kirche. Eine Kirche der Kultur. Hier wird Netrebko singen, Lang Lang wird spielen. Und die Kanzlerin kann, wann immer sie in Hamburg vorbeischaut, um Dietrich Wersich zu trösten, ein Konzert genießen, Bach vielleicht oder Haydn, irgendwas Schlichtes zur Erholung von Bayreuth.

Dann klettert sie, zwecks Lüftung der Staatsoberhaupts, vielleicht auf den Michel (132 Meter). Und begreift: In Hamburg wissen sie, wer wirklich in der Chefetage sitzt.

Die höchsten Wolkenkratzer sind bei uns: die Kirchen. Die richtigen.