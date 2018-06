Niemand kam ungeschoren davon. Als Irmgard Griss, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, vergangene Woche den Bericht ihrer unabhängigen Untersuchungskommission zum Desaster der Hypo-Alpe-Adria-Bank präsentierte, gab es nur Verlierer. Auf 394 Seiten zeichnet das Dossier detailliert den Weg in die Finanzkatastrophe nach. An jeder Biegung und Gabelung konstatiert das Dokument nur Verfehlungen. Von "Multiorganversagen" spricht daher die Kommissionsvorsitzende Griss. Die Liste der Patzer ist schier endlos. Politiker in Kärnten und in der Bundesregierung in Wien, die Manager der größenwahnsinnigen Provinzbank in Klagenfurt und der nicht minder großmannssüchtigen BayernLB in München, denen das marode Institut wie ein Mühlstein um den Hals hing, Kontrollorgane von Finanzmarktaufsicht bis Nationalbank, sie alle trafen stets, so zeichnet es der Bericht nach, zuverlässig jene Entscheidung, die noch tiefer in das Debakel führte. Am Ende wird es die Steuerzahler zumindest 20 Milliarden Euro kosten.

Der vernichtende Befund belebte sofort wieder die Diskussion darüber, wer die Verantwortung für die größte Pleite in der Geschichte der Republik trägt. Fast alle Mitwirkenden an der Tragödie sind entweder ver- oder aus ihren Funktionen geschieden. Die Milliarden sind in den trüben Kanälen anrüchiger Finanzgeschäfte, größtenteils auf dem Balkan, versickert. Wenig an dem umfangreichen Untersuchungsbericht bringt neues Licht in die Affäre – das meiste war in den fünf Jahren, seitdem sich die Republik das konkursreife Institut hatte andrehen lassen, öffentlich geworden: von den wahnwitzigen Haftungen des Landes Kärnten über die tölpelhafte Verstaatlichung bis zur fahrlässigen Verschleppung einer Bad-Bank-Lösung. Dennoch zeigte sich das Land überrascht von dem schonungslosen Bericht. Er war nicht erwartet worden.

Ursprünglich hatte der damalige Finanzminister Michael Spindelegger im März Irmgard Griss beauftragt, einen Bericht zum Hypo-Desaster zu erarbeiten, um den vehementen Forderungen der Opposition nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Verdacht, dass hier mehr vertuscht als aufgedeckt werden sollte, lag auf der Hand.

Die ehemalige Höchstrichterin enttäuschte jedoch gemeinsam mit den vier Mitgliedern ihrer Kommission alle diesbezüglichen Befürchtungen oder Hoffnungen. Sie nahm keine Rücksichten auf Auftraggeber und politische Verflechtungen. Dennoch erzählt der vorliegende Bericht nur die halbe Geschichte.

Um einige zentrale Aspekte des Trauerspiels macht das Dossier einen weiten Bogen. Nur am Rande streift es etwa die Frage, ob nicht etwa geheime Absprachen dafür mitverantwortlich waren, dass sich die Bayerische Landesbank 2006 die Mehrheit am Aktienpaket der Hypo sicherte. Bisherige Erhebungen hatten viele Hinweise zutage gefördert, dass dem Geschäft auch massive Interessen einer kleinen Investorengruppe zugrunde lagen. Vor dem Problem, in diesem Punkt einen Nachweis zu erbringen, hatte aber auch das Landgericht München kapituliert, als es gegen die ehemaligen Vorstände der BayernLB verhandelte. Und im großen Bogen des Dramas spielt diese Frage keine überragende Rolle.

Größere Bedeutung kommt aber einem anderen blinden Fleck des Berichts zu: Er lässt weitgehend das Ausmaß der kriminellen Energie außer Acht, von der die Bank in den Untergang getrieben wurde. Die Kommission wirft dem Finanzministerium sogar vor, "die Aufarbeitung der Vergangenheit" sei zu einem geschäftsschädigenden "Seltbstzweck" verkommen. Diese Einschätzung bedeutet allerdings, die tatsächliche Dimension des Debakels zu verkennen. Die Hypo war ja nicht nur das Opfer von leichtsinnigen und unfähigen Bankern, die von der Finanzkrise überrollt worden waren. Sie war vielmehr der Balkanmafia in die Krallen geraten, die ihre Klagenfurter Hausbank wie eine Weihnachtsgans ausnahm und ihr mit zahlreichen Scheingeschäften Unsummen entlockte, an denen sich schließlich auch das eigene Management beteiligt haben dürfte. Erst dieses fatale Zusammentreffen lässt den abenteuerlichen Expansionskurs nachvollziehen, auf dem die Bank ins Verderben steuerte.

Als Grundlage für den parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der nunmehr als Minderheitenrecht im März nächsten Jahres seine Arbeit aufnehmen wird, liefert der Bericht von Irmgard Riss jedoch dennoch einen guten Ausgangspunkt.

Zwischenzeitlich muss Hans Jörg Schelling, immerhin bereits der vierte Hypo-Finanzminister, gleich an mehreren Fronten darauf achten, nicht ebenfalls in den destruktiven Sog der Kärntner Unglücksbank zu geraten. Nachdem der von der EU geforderte Verkauf der Hypo-Balkantöchter vorläufig gescheitert ist, herrscht Zeitnot. Bis Mitte nächsten Jahres muss die Republik das Ding an den Mann bringen. Die Opposition fordert jetzt erneut, eine geordnete Insolvenz in Betracht zu ziehen. Das käme vermutlich auch nicht wesentlich billiger, hätte aber einen unschätzbaren Vorteil: Die quälend lange Hypo-Saga hätte endlich ein Ende.