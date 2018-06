Als die Sonne über der Straße von Hormus aufgeht, fallen die Iraner ein. Hochgezüchtete Außenborder heulen auf, wenn die sechs Meter langen Schnellboote mit Tempo 70 von einer Welle zur nächsten fliegen: geradewegs zu auf die Küste von Chasab in der omanischen Enklave Musandam, auf der arabischen Seite der Straße von Hormus. Dutzende solcher Boote steuern an diesem Morgen die Hafenstadt Chasab an; in jedem sitzen zwei Männer. Viele haben sich Tücher vors Gesicht gezogen: zum Schutz vor der Sonne und dem Salzwasser.

Die Schmuggler haben im Schutz der Dunkelheit von der iranischen Küste abgelegt, um heimlich die Straße von Hormus zu überqueren. Sie sind 50, 60, 70 oder 100 Kilometer weit über das Meer gefahren: ohne Licht, bei meterhohem Seegang, in dieser Nacht war es besonders windig, haben graue Abdeckplanen über die Motoren gezogen, um sich vor Seeräubern oder der Küstenwache zu tarnen. Und dann haben sie sich durchgeschlängelt zwischen all den Supertankern, Containerfrachtern, Kriegsschiffen, die sich aneinanderreihen in dieser berüchtigten Meerenge.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, sie ist das Tor zu den bedeutendsten Erdöl- und Gasfeldern des Nahen Ostens. Ob aus dem Irak oder aus Kuwait, aus Abu Dhabi oder dem saudischen Dammam: etwa 17 Millionen Fass – ein Drittel des weltweit verschifften Rohöls – müssen täglich durch das stellenweise keine 40 Kilometer breite Nadelöhr geschleust werden: zwischen dem Iran im Norden und der omanischen Halbinsel Musandam im Süden.

Immer wieder haben die Mullahs in Teheran gedroht, die Straße von Hormus zu blockieren: zuletzt 2012, als der Westen im Streit um das iranische Atomprogramm seine Sanktionen gegen die Islamische Republik verschärft hatte. Diese Sanktionen sind die Geschäftsgrundlage für die Männer in den wendigen Schnellbooten. Sie kommen morgens, meist mit einem Bündel von Geldscheinen. Auf dem Rückweg sind ihre Boote dann bis obenhin voll bepackt mit all dem, was die 77 Millionen Bürger der Islamischen Republik begehren und auf legalem Weg kaum oder gar nicht kriegen: iPhones, Autoersatzteile, Geschirrspüler, Marlboro-Zigaretten.

Für Chasab, eine Kleinstadt mit 19.000 Einwohnern, ist der Schmuggel ein Segen. Jeden Morgen, wenn die Iraner anlegen, brodelt in dem Fischerort das Leben. Dann sausen Pick-ups voller lebender Ziegen durch die Straßen. Pappkartons mit südkoreanischen Flachbildfernsehern, japanischen Staubsaugern, amerikanischen Babywindeln und Zigaretten aus aller Welt stapeln sich an den Kais. Und dann fahren die Lkw in Chasab ein: voll bepackt mit Nachschub aus Dubai. Die internationale Handelsmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate ist keine drei Fahrstunden entfernt, das kleinere Emirat Ras al-Chaima nicht mal anderthalb.

"Früher bin ich direkt nach Dubai oder Ras al-Chaima gefahren, aber da kriege ich keine Ware mehr", sagt Mahmud, der in Wirklichkeit anders heißt. Seit die EU und die USA im Atomkonflikt den Druck auf Teheran erhöht haben, spätestens seit sie 2012 das Land vom internationalen Zahlungsverkehr über das Swift-System abgeschnitten haben, fahren die Emirater ihre Geschäfte mit dem Iran zurück. Erst recht mit Leuten wie Mahmud, 45 Jahre und ein wettergegerbtes Gesicht, der seit 20 Jahren die Straße von Hormus kreuzt.

Laut Schätzungen der iranischen Zollbehörden wurde schon 2010 ein Drittel aller importierten Produkte eingeschmuggelt: Güter im Wert von mehr als zehn Milliarden Euro. Daran gemessen, erscheint Mahmuds Verdienst bescheiden, erst recht, wenn man bedenkt, dass er allnächtlich sein Leben aufs Spiel setzt. Bis zu fünf Millionen Iranische Rial (knapp 150 Euro) könne er mit einer Ladung machen, erzählt er. Verglichen mit dem mittleren iranischen Haushalts-Monatseinkommen von 800 Euro ist das aber viel Geld.

Hier in Chasab ist Mahmud noch immer willkommen, hier kann er ungehindert shoppen. Der einst so isolierte Küstenort, der bis Anfang der neunziger Jahre noch Sperrgebiet des omanischen Militärs war, ist mit den Sanktionen zu einer neuen Drehscheibe des Handels mit Iran geworden.

"Jetzt kommen die Boote zu uns, die vorher nach Dubai oder Ras al-Chaimah gefahren sind", freut sich Mohammed Abdullah al-Schehi, Verantwortlicher der Region Musandam für Handel und Wirtschaft. Statistiken über den illegalen Handel führt seine Behörde aus Selbstschutz lieber nicht. Aber der Fischer und Fremdenführer Mohammed al-Kumsari berichtet: "Früher legten morgens vielleicht 20 iranische Boote an, jetzt sind es manchmal 300 oder noch mehr. Einige Leute hier sind sehr reich geworden." Neureich.

Rosa oder gelb getünchte, nagelneue Villen mit Erkern, Balkonen und ornamentverzierten Säulen reihen sich in den Wohnvierteln an halb verfallene Baracken. Davor stehen 7er BMWs und Landrover. Ein Händler erzählt, dass an guten Tagen Waren für anderthalb bis zwei Millionen Dollar umgeschlagen werden. Manchmal werden sie direkt von der Ladefläche der ankommenden Lkw auf die Schnellboote gepackt.