Die Hochschulwelt ist voller sonderbarer Wörter: Die Kapazitätsverordnung gehört dazu, die Programmpauschale und ganz sicher auch das Kooperationsverbot. Man muss nicht Sprachwissenschaftler sein, um die Widersinnigkeit dieses Wortes zu begreifen – man muss sich das nur vorstellen: Es wird verboten, einander zu helfen. Das ist das Ergebnis der Föderalismusreform von 2006. Als damals die Beziehungen zwischen Bund und Ländern neu geregelt wurden, wollten die Länder die alleinige Verantwortung für den Bildungsbereich. Der Bund sollte sich nicht mehr einmischen, weder inhaltlich noch finanziell.

Das hat sich als großer Fehler erwiesen. Vielleicht sogar als größter wissenschaftspolitischer Fehler der letzten zehn Jahre. Denn viele Länder sind mit der Verantwortung für ihre Hochschulen völlig überfordert. Forschung und Lehre sind teuer, die Zahl der Studierenden ist auf 2,7 Millionen gestiegen, es gibt einen gigantischen Sanierungsstau bei den Hochschulbauten und eine Reihe milliardenschwerer Exzellenzprojekte, deren Finanzierung 2017 ausläuft. Aus eigener Kraft können selbst leistungsstarke Länder die Finanzierung nicht stemmen, schon gar nicht angesichts der Schuldenbremse, die ihnen von 2020 an verbietet, neue Kredite aufzunehmen. Schon jetzt müssen Unis in Sachsen, Sachsen-Anhalt, dem Saarland und Bremen Studiengänge oder ganze Fachbereiche schließen, weil ihre Haushalte dramatisch gekürzt werden.

In der Praxis hat das Kooperationsverbot nie funktioniert. Der vergleichsweise vermögende Bund musste in den vergangenen Jahren gleich mehrfach einspringen, mit einigen juristischen Verrenkungen und Zugeständnissen. Alle wichtigen Initiativen im Bildungsbereich in den zurückliegenden Jahren gingen vom Bund aus und wurden von ihm maßgeblich finanziell unterstützt: das Ganztagsschulprogramm, die Exzellenzinitiative, der Hochschulpakt. An der Schaffung von Hunderttausenden neuen Studienplätzen hat sich der Bund zur Hälfte beteiligt, das Bundesbildungsministerium hat zudem eine Vielzahl von Programmen aufgelegt, um die Lehre zu verbessern, Studenten zu fördern und mehr Professorinnen zu berufen. Doch alles zeitlich und thematisch begrenzt.

Jetzt, immerhin, wird der Fehler korrigiert und das Kooperationsverbot gekippt. Der Bundestag hat sich in einer Sitzung Mitte November mit Zweidrittelmehrheit für eine Änderung des entsprechenden Grundgesetzartikels 91b ausgesprochen. Am 19. Dezember muss noch der Bundesrat zustimmen. Das gilt jedoch als sicher. Im Gesetz wird dann stehen: "Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken." Die Reform ermöglicht es damit dem Bund, Hochschulen direkt und dauerhaft zu fördern, statt, wie bisher, nur über zeitlich befristete Pakte und Programme. Auch sollen Unis künftig unbürokratischer mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie etwa Helmholtz- oder Max-Planck-Instituten, zusammenarbeiten können.

Die Grundgesetzänderung ist ein Durchbruch – für die Unis, aber auch für Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU), der damit etwas gelungen ist, was ihrer Vorgängerin Annette Schavan (CDU) nicht gelang. Wanka spricht von einer "Win-win-Situation für Bund und Länder, Hochschulen und Studierende". SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil sieht sogar Möglichkeiten, "die es historisch noch nie gab".