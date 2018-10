Zwei Regisseure suchen sich einen Doofen, einen engstirnigen Idioten, einen verpeilten Spießer, der im Urlaub lieber zu Hause bleibt und es auf Drängen seiner Freundin gerade mal nach Mallorca geschafft hat. Den schicken sie auf eine Weltreise zu den sieben neuen Weltwundern. Unterwegs piesacken sie ihn mit miserablen Unterkünften, Mahlzeiten, die aus Hund, Ochsenpenis, Meerschweinchenaugen bestehen, und lassen ihn Schmerzen erleiden in einem Kung-Fu-Camp nahe der Chinesischen Mauer oder als Catcher einer Wrestling-Truppe in Mexiko, wo er die Maya-Stadt Chichén Itzá besucht.



Wer da ans Dschungelcamp denken muss, liegt richtig: Es geht um eine Serie des britischen Senders Sky 1. Manche Folgen laufen auch auf dem deutschen Männersender DMAX, bekannt für Schöpfungen wie 1.000 Wege, ins Gras zu beißen. Jetzt gibt es das Buch zu dem Stuss, und eigentlich will man so was gar nicht lesen.



Doch geschrieben hat es das "Opfer", der Idiot Karl Pilkington, und siehe: Die Idioten sind die anderen. Denn Pilkington ist eben nicht der ranschmeißerische Fremdkulturfreund, der hechelnde Motivjäger. Er ist einer, der darauf besteht, neue Erfahrungen zu verdauen, mit altem Wissen abzugleichen, der das Fremde nicht bestaunt, sondern an seiner Alltagstauglichkeit misst. Menschenmassen, Krach und versaute Klos sind ihm ein Graus, und genau das begegnet ihm natürlich in Indien auf dem Weg zum Tadsch Mahal.



Fast rührend ist, wenn Pilkington die Fragen stellt, die der routinierte Weltreisende nie zu äußern wagen würde. Darf man einer Bauchtänzerin auf die "Hupen" schauen? Muss man sich eine Führung antun, die einen an den Geschichtsunterricht erinnert? Lohnt es, seine Komfortzone zu verlassen, wenn man das Gefühl hat, in einem Land wie Indien nichts zu suchen zu haben? Das sind Regungen, die jeder kennt. Wie auch das Grunddilemma des Highlight-Tourismus jedem, der kein Idiot ist, bekannt sein sollte: Kann man toll finden, was man toll finden muss? Karl Pilkington dreht mit den Regisseuren Ricky Gervais und Stephen Merchant seit vielen Jahren – aber er hat sich ein überraschendes Stück Renitenz bewahrt.