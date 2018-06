Inhalt Seite 1 — "Ach, so hart war das gar nicht" Seite 2 Auf einer Seite lesen

207 Meter über der Erde, schwarze Tische, rote Stühle und eine Außenwand aus Glas. Langsam dreht sich das Restaurant Sphere im Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz um seine eigene Achse. Eine Stadtrundfahrt an Ort und Stelle, eine Stunde lang, 360 Grad.

Der Fotograf bittet Wowereit, sich vor der Fensterfront aufzubauen. Wowereit weiß sofort, wie er sich hinzustellen hat. Er steht da wie sein eigenes Denkmal, gravitätisch, mit geradem Blick, wie gemeißelt.

Wir setzen uns zum Abschiedsgespräch. Über Klaus Wowereit und über die Stadt, die ihm nun zu Füßen liegt, die er als Regierender Bürgermeister 13 Jahre lang geprägt hat. Und über den Satz, mit dem alles begann: "Ich bin schwul – und das ist auch gut so."

DIE ZEIT: Wurde das Schwulsein für den Regierenden Bürgermeister irgendwann einmal zum Problem?

Klaus Wowereit: Ich war mal mit Kollegen in Moskau, als der Bürgermeister dort in seiner Ansprache plötzlich anfing, gegen Schwule und westliche Dekadenz zu hetzen. Ich hab den Bürgermeister von Paris kurz angetippt – der hat dann Contra gegeben. Am Ende hat sich mein russischer Kollege mit Küsschen rechts und links verabschiedet, so als ob nichts gewesen sei.

ZEIT: "Berlin ist arm, aber sexy", das ist der andere berühmte Wowereit-Satz. Wie ist Berlin am Ende der Ära Wowereit?

Wowereit: Sexy ist Berlin auf jeden Fall immer noch, aber nicht mehr so arm. Es hat deutlich mehr finanziellen Spielraum. Ich gelte ja als SPD-Linker, deshalb glauben viele, ich würde Geld, das ich gar nicht habe, mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen. Was sie dabei übersehen: Ich war früher Haushaltspolitiker. Deshalb war ich immer dafür, dass Berlin sich selber helfen muss – und nicht allein auf Hilfe von außen vertrauen darf. Ich habe von Anfang an auf diesen Mentalitätswechsel hingearbeitet. Wir haben jetzt einen ausgeglichenen Haushalt, sogar einen Überschuss.

ZEIT: Dafür brauchten Sie den Finanzsenator Thilo Sarrazin, der inzwischen gegen "Kopftuchmädchen" und islamische Überfremdung stänkert. Haben Sie sich in ihm getäuscht?

Klaus Wowereit Seinen Abgang hat er ganz allein bestimmt, wie so manches in seiner Amtszeit: Im Sommer kündigte Klaus Wowereit an, er werde am 11. Dezember sein Amt als Regierender Bürgermeister von Berlin niederlegen und aus der aktiven Politik ausscheiden. Wowereits Entscheidung kam nicht völlig überraschend: Seit dem Debakel um den Hauptstadtflughafen BER und der Niederlage beim Volksentscheid über die Nutzung des Tempelhofer Felds galt der SPD-Politiker als angeschlagen. Seine Nachfolge wird der bisherige Stadtentwicklungssenator Michael Müller antreten, der sich in einem SPD-internen Vorwahlkampf gegen zwei Mitbewerber durchsetzen konnte

Wowereit: Dafür brauchte ich 13 Jahre lang die konsequente Umsetzung des Mentalitätswechsels. Das hat, politisch betrachtet, nicht nur Freude gemacht, da gab es auch Gegenwind. Aber es war notwendig, und die jeweiligen Finanzsenatoren haben dazu maßgeblich beigetragen. Was Herr Sarrazin dann in späteren Jahren zu gesellschaftspolitischen Themen an Unsinn von sich gegeben hat, spricht für sich selbst.

ZEIT: Ihr Nachfolger heißt Michael Müller. Er war bisher Senator für Stadtentwicklung. Auf den Wowi, Symbolfigur des coolen Berlin, folgt nun ein braver Verwalter. Erklären Sie uns: Warum ist das für Berlin ein Vorteil?

Wowereit: Es kann ja kein Vorteil sein, ohne mich auszukommen. (lacht)

ZEIT: Mal angenommen, Berlin käme ohne Sie aus.

Wowereit: Politiker lassen sich Gott sei Dank nicht klonen. Gegenentwürfe als Nachfolger funktionieren immer besser als Imitate.

Minute 12: Zu Beginn war die Kuppel des Reichstags rechts von Wowereit zu sehen, jetzt ist sie hinter seinem Rücken vorbeigewandert. Also schnell noch etwas Bundespolitisches ansprechen, bevor es aus dem Blick gerät.

ZEIT: 2009 hatten Sie die Chance, SPD-Vorsitzender zu werden und damit später auch Kanzlerkandidat. Warum haben Sie sie nicht ergriffen?

Wowereit: Ich musste mich entscheiden: Regierender Bürgermeister oder SPD-Vorsitzender.

ZEIT: Wieso ging nicht beides?

Wowereit: Weil die Berliner in diesem Punkt empfindlich sind. Wenn sie den Eindruck gewinnen, da will einer weg, da sind wir dem nicht mehr genug, dann wird es schwierig. Bürgermeister und SPD-Chef – das wäre nicht lange gut gegangen.

ZEIT: Also sind die Berliner doch eher Kleinbürger als Hauptstädter?

Wowereit: Nein, das war ein großes Kompliment für mich. Man wollte mich mit Haut und Haaren. Ich sehe darin ein besonderes Berliner Selbstbewusstsein.

ZEIT: Sind Sie jemals auf die Idee gekommen, Berlin zu verlassen?

Wowereit: Nee. Ich kann mir gar keine andere Stadt vorstellen, ich bin Berliner durch und durch. Weggehen? Ich? Nee.

Direkt unter uns liegt nun die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte, Heimstatt des großen Provokateurs und Stückezertrümmerers Frank Castorf. Wowereits Karriere, das wissen nur wenige, begann als Kulturstadtrat in Tempelhof, später war er Vorsitzender des Unterausschusses Theater im Abgeordnetenhaus.

ZEIT: Sie entstammen einem eher machtfernen politischen Bereich, der Kulturpolitik. Trotzdem griffen Sie zur Macht. Wieso eigentlich?

Wowereit: Ich habe mich immer schon als Generalist gesehen. Und da führt der Weg automatisch zu Machtfragen. Mehr Affinität zur Kultur würde ich meiner Partei aber wünschen.

ZEIT: Wird Ihnen die SPD zu eng?

Wowereit: Die Sozialpolitiker dominieren die SPD stark. Daraus ergibt sich bei uns manchmal ein Hang zum übertriebenen Schutz, zur Überbehütung. Das kann auch in der Hängematte enden, und es bewirkt manchmal das Gegenteil von Leistung. Leistung als Voraussetzung für sozialen Aufstieg ist aber ein Schlüsselbegriff der Sozialdemokratie.

ZEIT: Klingt nicht sehr links für den SPD-Linken Wowereit.

Wowereit: Ich kenne bei den Linken meiner Partei niemanden, der politisch nicht auf Leistung setzen würde und nicht auch selbst etwas geleistet hat.

ZEIT: Eigenverantwortung, Eigenanstrengung – klingt mehr nach FDP.

Wowereit: Da haben Sie etwas missverstanden. Der Servicegedanke, dass der Staat immer alles liefern müsse, ist keineswegs das Thema der unteren sozialen Schichten. Dieses Anspruchsdenken ist vielmehr in der bürgerlichen Mittelschicht verbreitet. Die Gutverdiener stellen heute riesige Ansprüche an den Staat, zum Beispiel bei Kitas und Schulen. Das sind eher die Menschen, die sich heute von vielen Belangen des Lebens überfordert fühlen und nach dem helfenden Staat rufen.