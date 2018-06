Acht Wissenschaftsexperten sagen, was sie sich vom Ende des Kooperationsverbots erhoffen

"Hörsäle und Labore besser ausstatten"

Ich erwarte Verbesserungen in dreierlei Hinsicht. Erstens: für die Infrastrukturausstattung in Hörsälen, Laboren und Bibliotheken – alles Voraussetzungen für exzellente Wissenschaft und Forschung. Zweitens: für faire Arbeitsbedingungen und bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs, da der Bund künftig längerfristige Förderungen gewähren kann. Drittens: für institutionalisierte Kooperationen auf Augenhöhe zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ohne die bisherige "finanzielle Trennfuge" zwischen Einrichtungen in Bundes- und Landeszuständigkeit kann die wissenschaftliche Zusammenarbeit erleichtert und Universitäten eine tragende Rolle gegeben werden. Etwa beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das bereits heute Universität und Großforschungseinrichtung ist.

Theresia Bauer ist Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg

"Mehr Gleichgewicht ins System bekommen"

Die Universität Hamburg hat bei der Exzellenzinitiative zwei Exzellenzcluster eingeworben, zu denen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wichtige Beiträge leisten. Beide Seiten profitieren von dieser Zusammenarbeit. Doch bislang stoßen wir dabei oft an Grenzen: Der Austausch von Doktoranden etwa bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone. Auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen sind ungleichmäßig verteilt: Auf der einen Seite stehen die mehrheitlich vom Bund finanzierten und sehr gut ausgestatteten Forschungseinrichtungen, auf der anderen Seite die überfüllten und unterfinanzierten Unis, die für die Haushaltssanierung der Länder herhalten müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Gleichgewicht ins System bekommen. Als Fakultät möchten wir die Kooperationen noch weiter ausbauen, auch um die Kollegen an der Uni ein Stück zu entlasten.

Heinrich Graener ist Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität Hamburg

"Kofinanzierung vonseiten der Länder"

Die Entwicklung der Hochschulen ist eine nationale Aufgabe. In diesem Geiste muss die Verfassungsänderung Ausgangspunkt einer neuen Qualität der Zusammenarbeit von Ländern und Bund sein. Zwei Punkte stehen auf meiner Wunschliste: ein verstärktes Engagement des Bundes bei der Verbesserung von Karriereperspektiven für junge Wissenschaftler, zum Teil durch mehr Professuren, aber auch durch zusätzliche unbefristete Stellen neben der Professur. Ich wünsche mir dringend Bundesmittel für Hochschulbauten und IT-Infrastruktur, damit moderne Forschung und Lehre gefördert werden können. Diese Maßnahmen sollten auf die Stärkung der Leistungsfähigkeit aller deutschen Hochschulen in ihrer Vielfalt gerichtet sein. Bei allem braucht es eine verlässliche, nachvollziehbare Praxis der Kofinanzierung vonseiten der Länder.

Horst Hippler ist Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

"Bund und Länder sollen Fern-Uni finanzieren"

An der Fernuniversität in Hagen studieren derzeit 77.000 Männer und Frauen, von denen nur ein Drittel in Nordrhein-Westfalen wohnt. Zwei Drittel leben und arbeiten in anderen Bundesländern und zahlen dort ihre Steuern – etwa in Bayern. Dort wohnen so viele bei uns eingeschriebene Studierende, wie die Uni Bamberg Studierende hat. Die Folge ist eine Finanzierungsschieflage. Die Fernuniversität wird mehrheitlich vom Land NRW getragen. Dabei entlastet sie die übrigen Bundesländer und leistet einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Ich wünsche mir, dass sich Bund und Länder an der dauerhaften Grundfinanzierung der Fernuniversität beteiligen. Nur so können wir über mehr Professuren langfristig ein qualitätsgesichertes Studienangebot für eine zunehmend heterogene Studierendenschaft sicherstellen.

Helmut Hoyer ist Rektor der Fernuniversität Hagen

"Nicht zwanghaft Fusionen anstreben"

Mit der Abschaffung des Kooperationsverbots wird es dem Bund endlich ermöglicht, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen einer Universität und außeruniversitären Forschungsinstitutionen nachhaltig zu unterstützen. Hierbei sollte man nicht zwanghaft Fusionen anstreben. Vielmehr sollten nun gezielt Modelle weiterentwickelt und gefördert werden, die Paradigmacharakter für das deutsche Wissenschaftssystem haben. Schwerpunkte solcher Synergien sollten neben der Forschung die forschungsorientierte Lehre, die Infrastruktur sowie die Gestaltung institutionenübergreifender Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs sein. Aufgabe der Politik wird es sein, das Steuer- und Zuwendungsrecht so zu modernisieren, dass etwa Technologien von Unis und außeruniversitären Forschungsinstitutionen gemeinsam ohne steuerliche Nachteile betrieben werden können.

Wieland Huttner ist Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden