Liebe Leipziger Weihnachtsmarktgäste, bitte verlassen Sie unsere Innenstadt, wenn Sie rote Weihnachtsmützen tragen. Kommen Sie nicht in Gruppen von mehr als drei Personen, trinken Sie meinetwegen drei Liter Punsch oder Glühwein, was circa drei Kilo Zucker entspricht, damit der Kopfschmerz Sie davon abhält, noch einmal herzukommen.

Singen Sie nicht, bitte. Kaufen Sie allen Spittel, den Sie kriegen können, fressen Sie, als gäbe es kein Morgen, damit Sie aus finanziellen Gründen nicht noch einmal herkommen können. Verpassen Sie Ihre Reisebusse, und irren Sie volltrunken durch die Stadt und den Auenwald (keine Sorge, noch ist kein Frost) ...

Oh, holde Weihnachtszeit, überschwemme uns mit dem Elend der Weihnachtsmärkte, der Weihnachtsrabatte, der Rotmützen, die einst das Kennzeichen der Jakobiner waren … Ob in Erfurt die Rotmützen an diese revolutionäre Tradition denken, wenn sie dieser Tage fröhlich ihren Glühwein schlürfen?

Zum Glück entdecke ich etwas abseits der Leipziger Innenstadt, dort, wo Red Bull den Grund zwischen unseren kleinen Flüssen und Kanälen mit Trainingszentren und -plätzen zubaut und damit den traditionellen Standort unserer traditionellen Kleinmesse (des legendären Rummels) gefährlich einengt; ich hoffe nicht, dass wir hier bald Frankfurter Verhältnisse haben, wo mal eben die alte Rennbahn rückgebaut wird, damit der DFB Platz hat für Trainingszentren ... Ich entdecke also abseits des Weihnachtsinfernos einen kleinen Flohmarkt. Endlich ehrlicher Ramsch! Ich kaufe eine Triola, jene legendäre Plastikmundorgel aus dem VEB Klingenthaler Harmonika-Werke. Sofort mache ich eine Jamsession mit einem Ziehharmonikaspieler, intoniere den Chemie-Leipzig-Walzer und komme wieder im Zentrum an, in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung. Ein Ständchen für dieses Gallische Dorf der Buchkunst, der Literatur! Dort wollen wir ausruhen von den Weihnachtsmärkten dieser Welt. Amazon und Hugendubel trotzen. Der Kurt-Wolff-Preis zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene wurde der Connewitzer eben erst verliehen. Darauf einen Glühpunsch!

Vom Autor erschien zuletzt der Roman "Im Stein"