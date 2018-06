Am Abend des 8. Dezember sieht es in Dresden so aus, als sei der antiislamische Protest zurückgedrängt. 9.000 Menschen haben sich versammelt, um der Bewegung "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" (Pegida) etwas entgegenzusetzen. Sie stehen auf dem Rathausplatz, Luftballons überall. Eine Wucht. Man fühlt sich als Sieger. Dann aber sickert die Zahl derer durch, die auf der anderen Seite stehen: 10.000.

Nichts ist zurückgedrängt. Im Gegenteil, Pegida wächst von Woche zu Woche.

Begründer der Bewegung ist der Dresdner Lutz Bachmann. Vor zwei Monaten hat er eine Facebook-Seite eingerichtet, die inzwischen fast 40.000 Menschen gefällt. Und er hat Demonstrationen angemeldet. Bei der ersten Demo, Mitte Oktober, kamen 100 Leute, jetzt sind sie Tausende. Schweigend ziehen sie durch Dresdens Innenstadt. Nazis und Hooligans sind dabei, aber die Mehrheit sind Väter in Cordhosen, Mütter im Mäntelchen, Jungs mit Basecap, alte Herren an Krücken. Es tritt auf: der Dresdner Bürger, der aus Furcht vor "Überfremdung" auf die Straße geht.

Was ist los mit einer Stadt, in der mehr Leute gegen "Islamisierung" protestieren, als Moslems in ihr leben? Der Ausländeranteil in Sachsen liegt bei 2,2 Prozent, der Anteil der Muslime bei 0,1 Prozent. Wenn man in Sachsen eine Kopftuchfrau zu Gesicht bekommt, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine sorbische Oma. Und dennoch, laut den Studien des Dresdner Forschers Wolfgang Donsbach fühlt sich hier jeder Vierte "wie ein Fremder im eigenen Land". Und jedem fünften Sachsen bescheinigt Donsbach rassistisches Gedankengut.

Pegida ist eine raffinierte und zugleich verdruckste Protestbewegung. Vorneweg läuft immer Bachmann, der Anführer. Er spricht nur selten mit den Medien. Über ihn weiß man, dass er 41 Jahre alt und gelernter Koch ist. Früher hat er Bratwürste auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, nun betreibt er eine Werbeagentur. Bachmann ist mehrfach vorbestraft. Er wurde wegen Drogenhandels, Diebstahls, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr verurteilt. Bachmann versuchte sich seiner Haftstrafe zu entziehen und floh nach Südafrika. Die dortigen Behörden lieferten ihn allerdings nach Deutschland aus. Er, der einst im Ausland Zuflucht vor Strafverfolgung suchte, schimpft heute gegen kriminelle Ausländer.

An diesem Montagabend steht ein junges Pärchen am Rande der Pegida-Kundgebung, beide Anfang 30, nennen wir sie: Familie Müller; Tom und Nadine. Ihre echten Namen wollen sie uns nicht verraten, niemand hier tut das. Tom ist Akademiker, mehr erfahren wir nicht über die Berufe der beiden. Nadine hat dunkle Locken, sie trägt einen Wollmantel, dem man ansieht, dass er teuer war. Tom sieht in seiner Jack-Wolfskin-Jacke wie ein Bergwanderer aus. Tom und Nadine wirken wie grundsympathische Menschen, sodass man denkt: Wenn Pegida die erreicht, erreicht Pediga nicht irgendwann alle?

"Dreimal", sagt Tom, "sei er schon hier gewesen. "Für mich ist es das erste Mal", sagt Nadine.

Und warum sind sie hier?

"Weil wir wollen, dass es endlich ein vernünftiges Asylrecht gibt", sagt Tom. "Das gibt es in Kanada und in Australien, und das muss es hier auch geben."

Ein vernünftiges Asylrecht, was soll das sein?

Na, sagt Tom, wer nach Deutschland kommen wolle, "der muss auch was fürs Bruttoinlandsprodukt tun, der muss arbeiten und Steuern zahlen. Es geht nicht, dass alle nur etwas aus einem Topf haben wollen, in den sie nie etwas hineingetan haben. Denn dann ist dieser Topf ja irgendwann leer."

Wenn man Tom entgegnet, dass das doch sehr diffuse Sorgen seien, schließlich gebe es kaum Ausländer in Sachsen, dann antwortet er: Na ja, das stimme, aber man sehe doch, "was in Berlin oder Duisburg inzwischen für Zustände herrschen. Gegen so eine Entwicklung muss man jetzt etwas tun, bevor es zu spät ist." Die Pegida-Demonstranten verstehen ihren Protest als Präventionsarbeit. Sie wollen nicht wie der Westen werden, nicht wie das Ruhrgebiet mit seinen vielen Türken und Arabern.

Dann wird Tom persönlich. "Wir wollen Kinder, gerne schon bald", sagt er. "Und wir wollen, dass sie auf der Straße Deutsch sprechen können, wenn sie größer sind; dass sie mit unseren Traditionen und Regeln aufwachsen." Glauben sie allen Ernstes, dass hier bald auf den Straßen nicht mehr Deutsch gesprochen werden darf? "Wenn immer mehr Ausländer kommen, dann geht das irgendwann nicht mehr", sagen sie.

Frank Richter hat sich in Sachsen als Schlichter einen Namen gemacht. Er will auch jetzt vermitteln. Richter ist 54, Theologe und ging 1989 als Bürgerrechtler gegen den SED-Staat auf die Straßen. Als später am Jahrestag der Bombardierung Dresdens Tausende Neonazis durch die Stadt marschierten, organisierte und moderierte er die Gegenbewegung. Jetzt ist Richter Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und sucht den Dialog mit Pegida. Er ist überzeugt, durch Gespräche sei dem Protest beizukommen. Also telefonierte er mit Bachmann, dem Begründer, und lud ihn zu einer Podiumsdiskussion ein. Der Titel: "Wie verteidigen wir das Abendland?" Man habe am Telefon nett miteinander gesprochen, erzählt Richter. Bachmann habe über das Angebot nachdenken wollen, und einige Tage später habe es geheißen, einer seiner Mitstreiter werde an der Diskussionsrunde teilnehmen. Richter organisierte auf die Schnelle einen Saal in der Innenstadt mit Platz für mehr als 200 Besucher. Drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung sagte Pegida ab: Alle seien erkrankt oder verhindert. Und so saß Frank Richter in dem voll besetzten Saal und versuchte, Pegida zu erklären. Er wusste sich nicht anders zu helfen, als Mitschnitte der jüngsten Demo vorzuspielen. Fünf Minuten lang schallten von der Leinwand Stimmen in den Saal. "Ich bin dafür, dass die Islamisten in reiche Öl-Länder gehen, dass die Kriegsflüchtlinge in reiche Länder gehen. Nicht zu uns. Was wollen die in einem Land der Ungläubigen? Die machen uns doch nur Ärger. Es wird doch alles totgeschwiegen bei uns. Viele sind doch kriminell. Wir haben doch schon die ganzen Jahrzehnte Leute aufgenommen. Die Solidarität muss doch auch mal ein Ende haben. Wir haben doch selber genug Elend, ehrlich mal."

Oder: "Am Tag klauen die Tunesier vier bis sechs Smartphones, stand in der Zeitung, ich kann mir kein Smartphone leisten."

Dann herrschte Stille im Saal. Frank Richter versuchte, den Worten die Wucht zu nehmen: Bachmann habe für seine Rede vor der Demo doch gar nicht so viel Beifall bekommen.

Richter beunruhigt weniger, was auf Pegida-Demos gesagt wird als vielmehr, warum es gesagt wird: wegen des Gefühls der Menschen, ihre Meinung nicht mehr äußern zu dürfen. Gerade deshalb will er den Diskurs mit denjenigen, die glauben, dass in diesem Land kein Diskurs mehr möglich sei.

Doch die Pegida-Gegenbewegung ist in diesem Punkt gespalten. "Wenn sich jemand rassistisch äußert, dann finde ich es schwierig bis unmöglich, eine gemeinsame Gesprächsebene zu finden", sagt etwa Dieter Jaenicke, Intendant am Festspielhaus Hellerau und Leiter des Europäischen Zentrums der Künste Dresden. Jaenicke setzt auf konkretes Handeln: Er will im Festspielhaus etwa 15 Flüchtlinge aufnehmen. Er glaubt, Pegida hätte solchen Zulauf, weil die Menschen in Dresden viel zu selten Migranten begegneten.