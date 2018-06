Betrachtet man Putins Machtprobe mit dem Westen als Boxkampf, führt der neue Zar nach Punkten. Er greift sich die Krim, dann de facto den Südosten der Ukraine. Seine Luftwaffe patrouilliert von der Arktis bis an den Golf von Mexiko, seine Flotte durchpflügt den Ärmelkanal. In Lateinamerika angelt er nach Stützpunkten. Falsch liegt, wer ihn für einen Abenteurer wie Chruschtschow hält, der 1962 mit seinen Atomraketen auf Kuba fast den Dritten Weltkrieg angezettelt hätte. Putin bleibt unterhalb der Provokation, die eine militärische Antwort des Westens auslösen könnte. Der Kalte Krieg war hundert Mal gefährlicher.

Wechseln wir jetzt die Perspektive und fragen nach dem Wesen der Macht im 21. Jahrhundert, das weit über das Militärische hinausgeht. Ohne dass der Westen mit seinen abgezirkelten Sanktionen viel dafür getan hätte, entpuppt sich Russland als hohler Riese, als Entwicklungsland mit Atombomben. In diesem Jahr sind 75 Milliarden Dollar aus dem Land geflüchtet, der Rubel hat die Hälfte seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren, das Wachstum ist von fünf Prozent vor zwei Jahren auf unter ein Prozent gefallen.

Nicht Obama und Merkel haben diesen Absturz bewirkt, sondern die Märkte – allen voran der für Öl. 65 Dollar bringt jetzt ein Fass "Texas Crude"; im Sommer 2008, zwei Monate bevor Putin in Georgien einfiel, waren es 145. Hier tut sich ein frappierender Nexus zwischen Ölpreis und Expansionismus auf.

Als die Sowjetunion Ende 1979 in Afghanistan einmarschierte, hatte sich der Ölpreis seit dem Vorjahr auf 101 Dollar verdoppelt – die Kasse des Kremls sprudelte über. Doch funktioniert die Verkettung auch andersherum. Bei 30 Dollar fiel das alte Regime; an die Macht im Pleitestaat kam Gorbatschow, der auf Ausgleich mit dem Westen schaltete. Bei 34 Dollar, am Weihnachtstag 1991, war der Zerfall der Sowjetunion besiegelt, und die Nato hatte keinen einzigen Schuss abgefeuert. Karl Marx hatte recht: Echte Macht kommt nicht aus dem Kanonenrohr, sondern aus der Wirtschaft.

Machiavelli dozierte, Soldaten seien besser als Reichtum, weil "Gold allein keine guten Soldaten hervorbringt, aber diese einem Herrscher stets Gold verschaffen können". Nicht im 21. Jahrhundert, wo Russland hauptsächlich von seinen natürlichen Ressourcen zehrt. Verlässliche Wirtschaftskraft kommt nicht aus dem Boden, wie der fallende Ölpreis zeigt, sondern aus einer Vielzahl von Stärken, die Putins Russland weder hat noch befördert: erstklassigen Universitäten, freien Märkten, hoch entwickelten Finanzsektoren, von Freihandel und regem Austausch – und all das unter der wärmenden Sonne des Rechtsstaates. Autarkie, Autokratie und Klepto-Kapitalismus sind Gift, und Putin rührt täglich mehr davon an. Hinzu kommt ein weltweit einzigartiges demografisches Desaster: hohe Todes-, niedrige Geburtenraten.

Langfristig kann Putin diese Partie nicht gewinnen, auch wenn er dem Westen eine Blessur nach der anderen zufügt. Eroberungen kann man genauso wenig essen wie Nationalismus, zumal das Riesenreich ohnehin Nahrungsmittel einführen muss. Bedachte Eindämmung und stets offene Türen müssen die Devise des Westens sein. Aber die Befreiung aus der selbst gewählten Isolierung kann der Westen Putin – oder seinem Nachfolger – nicht abnehmen.