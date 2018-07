Die Zeit zwischen zwei Turnieren vertreibe ich mir mit Online-Scrabbeln. Einer meiner Dauerspielpartner ist Jörg Papewalis, der mich genauso gern wie häufig mit exotischen Vokabeln konfrontiert. Manche hat er selbst im Duden nachgeschlagen (was bei dieser Variante zulässig ist; nur das Nutzen von Suchmaschinen ist verboten), andere gehen auf das Konto seines Vaters. Um dessen mangelnde Erfahrung zu kompensieren, räumt der Filius ihm jedwede Freiheiten bei der Recherche ein. So nehme ich gern ein paar Niederlagen in Kauf, wenn ich dafür derart ungewöhnliche Begriffe wie DJEMBE, GFRIESS, DUPLUM oder auch WORB in meinen Wortschatz übernehmen darf.



In der abgebildeten Situation konnte ich den Spieß mal umdrehen – mit einem Wort, das ich fürwahr erst nach längerem Blättern im Duden fand. Welcher Zug bringt mehr als 70 Punkte?

Lösung aus Nr. 50:

NEON auf K9–K12 brachte insgesamt 35 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de