Mehr Erdung am Meer

Ahnen sie auf Sylt eigentlich, was da auf sie zukommt? Fünf Männer treten am kommenden Sonntag für das vakant gewordene Bürgermeisteramt in Westerland an. Fünf Männer – und Gabriele Pauli. Die Gabriele Pauli.

Ausgerechnet Sylt. Ausgerechnet Pauli. Das passt doch gar nicht, sagen die einen: eine Kandidatin aus dem tiefsten Bayern hier im höchsten Norden. Das passt doch perfekt, meinen die anderen: eine exaltierte Frau für eine exaltierte Insel. Grund genug, die zwei mal wieder in Augenschein zu nehmen – die Frau und die Insel. Eine Gemeinsamkeit hätten sie ja schon mal, schrieb eine Zeitung vom Festland dieser Tage: Pauli und Sylt seien beide populärer, als ihnen guttue.

Jetzt sitzt Gabriele Pauli in Tinnum unter alten Balken im feinen Landhaus Stricker, löffelt – sehr Sylt-style – eine Kürbisschaumsuppe mit Entenpraline zu 8,50 Euro und blickt so unschuldig drein, dass man fast glauben könnte, sie führe nichts im Schilde. Doch wer so denkt, hat gegen Gabriele Pauli bereits verloren.

"Ich war seit Wochen nicht mehr in München", sagt sie, und es klingt sehr zufrieden. Ihren dicht gewebten Blazer hat sie abgelegt, die Dezemberkälte ist draußen geblieben, und von drinnen wärmt der Kürbisschaum. Bayern ist Vergangenheit, Sylt soll ihre Zukunft sein. Ein wenig Syltisch hat sie schon gelernt: "Das Wort 'Touristen' mag man hier nicht; auf Sylt sagt man 'Gäste'." Das klingt nobler und beherrschbarer. So ein paar Gäste hat man ja gern.

Die Eroberung der Insel ist Gabriele Pauli systematisch angegangen: Anfang des Jahres zog sie nach Westerland, ermuntert von einem kleinen Kreis örtlicher Fans, denen das Angebot an Bürgermeisterkandidaten zu bieder erschien. Von dort aus (zwei Zimmer, möbliert) hat sie die Lage sondiert, dann ihre Kandidatur erklärt. Jetzt, zehn Tage vor der Wahl, ist sie sicher: "Ich weiß, dass ich gewinne" – Überraschungspause –, "denn auf Sylt ist jeder Tag ein Gewinn."

Welche Chancen eine einstige Vorzeigefrau der CSU an der Nordsee hat, weiß in Wahrheit keiner. Doch allein Gabriele Paulis Anwesenheit kann man als Warnung verstehen; und das schwant auch so manchem der bedächtigen Sylter aus den alten Reetdach-Familien: Sie haben jetzt eine Frau für kippende Stimmungslagen unter sich.

Denn wo die zupackende Frau Doktor aus Fürth auftaucht, da kann man gewiss sein: Hier fangen bald die Verhältnisse zu tanzen an. Als sie einst gegen die Altmännerherrschaft in der CSU aufbegehrte – nach 18 Jahren als getreue und erfolgreiche Landrätin –, stürzte kurz darauf Edmund Stoiber. Dass sie danach für allerlei Kleinparteien antrat, war für ihre Karriere zwar ein Desaster; doch wenig später kamen tatsächlich die Piraten und die AfD auf. Und seit Pauli nun ihre ganze Aufmerksamkeit auf Deutschlands populärste Ferieninsel richtet, stellt sich die Frage: Kippt auch auf Sylt gerade etwas?

Im Landhaus Stricker hebt die Anwärterin das Glas mit italienischem Weißwein (es ist schon nach 22 Uhr) und tut, was sie am besten kann: Sie erfindet sich neu – und die Insel gleich mit. Exaltiert, das war gestern. Für Pauli wie für Sylt soll mit dem Jahr 2014 die Zeit der Überdrehtheit zu Ende gehen. "Ich liebe jetzt wieder das Überschaubare", sagt die Bürgermeisterin in spe und spielt kokett auf ihre 57 Jahre an. "Das alte Sylt" ist, was sie wieder ans Licht holen möchte. Nicht das ganz alte, bitterarme, würde man vermuten, aber doch eines aus der Zeit vor dem Glamour, vor Gunter Sachs und Brigitte Bardot. "Sylt ist die Insel des Rückzugs", schwärmt Pauli und lässt offen, wer sich hier vor wem zurückziehen können soll.

Ausgerechnet die Frau, die einst bundesweit berüchtigt wurde für ein missglücktes Fotoshooting in Latexhandschuhen, will nun die Sylter für eine Rückkehr zur Einfachheit begeistern – und liegt damit womöglich nicht einmal falsch. Denn eines ahnen hier längst alle, die zunehmend aufgebrachten Einheimischen genauso wie die Heerscharen von Sommergästen, die keineswegs immer so froh heimkehren, wie es die Tourismus-Zentrale gerne hätte: Die Zeit der großen Sylt-Exzesse neigt sich dem Ende zu. Die Insel droht an ihrem Erfolg zu ersticken.

Ja, den Betreiber der legendären Sansibar in den Dünen hat sie natürlich kennengelernt, erzählt Pauli, auch in Kampen war sie schon mal, aber vom dortigen Prominenten-Treffpunkt Gogärtchen spricht sie, als wäre es ein ferner Planet. Ihre Wähler sind nicht die Stars, sondern Leute wie die 76-jährige Marktfrau Elfriede Jungfleisch, die sie neulich kennenlernte, oder der namenlose unterbezahlte Hotellehrling, dessen entbehrungsreiches Schicksal sie schildern kann wie ein Charles-Dickens-Märchen. "Das Geld hat hier viel kaputt gemacht", sagt Pauli. Es habe die Insel gespalten.

Längst gibt es in der Tat ein Licht- und ein Schatten-Sylt: hier die Millionärs-Appartements und Champagner-Gelage, da die Bedrängnis der Einheimischen, die sich das Leben auf der eigenen Insel kaum mehr leisten können. Selbst die scheidende Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt kehrt bald aufs Festland zurück; ihr ist es zu teuer.

Pauli will heilen – oder heilen lassen: "Sylt, die Gesundheitsinsel", lautet ihr Motto. Man müsse den "Kraftort Sylt" wiederentdecken. Denn, so steht es in ihrer Wahlkampfbroschüre, "in der Ruhe liegt die Kraft – das spüre ich hier ganz besonders". Anderswo mag der Besinnlichkeits-Tourismus bereits wieder durch sein, doch für Sylt sind das neue Töne. Und so will diese Frau der Insel ein Bild von sich zurückgeben, das lange keiner vermisste: ein Sylt aus rauem Wind, endloser Brandung und nur ein ganz klein bisschen Champagner.

Wie das aussehen kann? Frau Pauli lässt einsteigen: Am nächsten Morgen geht es in ihrem blauen Mercedes mit schnittigem Heck auf die Suche nach der wahren Insel. Nicht Westerland hat sie sich ausgesucht, auch keinen der Strände mit ruhmreichen Bars und sagenhaftem Blick, sondern Keitum auf der Wattseite, das sich vom Kampener Hochglanz durch geschmackvoll veredelten Kunsthandwerks-Charme abhebt. Hier dürfen die Wege ruhig mal krumm sein, Fisch Fiete bietet den besten Fang der Insel inmitten nostalgischer Kachelwände, und der Wohlstand zeigt sich hinter liebevoll gestalteten Holztüren etwas zurückgenommener. Keitum kommt Paulis Traum-Sylt schon sehr nahe.

Die Bewerberin weiß um ihr Bild als wilde Schrille – und setzt effektvoll Gegenakzente. "Wir schauen hier schnell rein", sagt sie und drückt die Tür zum Gemeindesaal von St. Severin auf, der Kirche mit dem traditionsreichen Seefahrerfriedhof. Pastorin Susanne Zingel, vor knapp zehn Jahren aus Hamburg-Ottensen hierhergezogen, lädt die Senioren zwischen Archsum und Munkmarsch mittwochs zum Mittagstisch. Der Dorfarzt ist auch da, die Pastorin bringt persönlich Fleisch und Mischgemüse an die Tische, vor dem Dessert wird gesungen: "Lasst uns froh und munter sein". Mit der Susanne ist die Gabi schon länger per Du.