Nacktheit, so waren wir überzeugt, ist längst keine Nachricht mehr. Und dann das: Thomas Glavinic zeigt sich seiner Facebook-Community. Er, der sich bereits mit seinem gefeierten Roman Das bin doch ich literarisch auszuziehen wusste, ist jetzt auch noch physisch ganz nackt! Ein Wiener Adonis tief im Stuhl, Scham und Blick zur Linse gerichtet, Arme hinter dem Haupt verschränkt.

Viralmarketing für sein mäßig beachtetes Sex-E-Book oder doch nur der verzweifelte Ruf in die Facebook-Partnerbörse? Dass das nackte Profilbild Resultat unzureichender Nüchternheit gewesen sei, wie Glavinic gegenüber der FAS einräumt, glaubt man ihm sofort. Aber, so sein Nachsatz, "an der Ernsthaftigkeit des Anliegens ändert das nichts". Denn schon vorher hatte Glavinic auf Facebook gepostet, er habe "einen erzieherischen Auftrag und nehme den sehr ernst". Dazu gehörte erst die Teilnahme am virtuellen Lynchmob an einem österreichischen Journalisten, der zweifellos schändlich schwärmte von pädagogischer Gewalt. Der trunkene Akt II hingegen richtet sich gegen Mark Zuckerbergs Zensurschergen, die künstlerische Erotik verbannen, Gewaltdarstellungen hingegen nicht.

Kulturhistorisch ist der Nacktprotest breit gefächert: Der Prophet Jesaia nackt gegen die Assyrer. Franz von Assisi gegen geldgeile Väter. Uschi Obermaier gegen Bürgerlichkeit, Femen gegen Putin. Jetzt also das Protestakt-Selfie gegen Zuckerberg. Dessen Schergen haben den trunkenen Akt schnell gelöscht. Aber womöglich ist es Thomas Glavinic sowieso lieber, wenn nur seine literarische Entblößung der Nachwelt erhalten bleibt.