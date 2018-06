Noch 13-mal schlafen, dann ist Heiligabend. Und das wird auch langsam Zeit, oder? Denn die Wochen davor können ziemlich vollgestopft sein: mit Wunschzettelschreiben, mit Üben fürs Adventsvorspiel, mit Lernen für die restlichen Klassenarbeiten, mit Plätzchenbacken, Basteln, Geschenke besorgen, Einpacken ... Pffff! Wie soll nur so viel Advent in so wenig Dezember passen?

Wenn dann endlich fast alles geschafft ist, steigt die Vorfreude aus dem Bauch in den Kopf und trifft dort auf die ganzen schönen Traumbilder von einem richtig gemütlichen Weihnachtsfest: Draußen liegt Schnee, Mama und Papa gehen nicht zur Arbeit, aus dem Wohnzimmer duftet es nach frischer Tanne, aus der Küche nach Sonntagsessen, die Kinder spielen mit ihren Geschenken, und alle sitzen zusammen und reden und lachen. Die ganze Familie.

Die ganze Familie? Ja, hier in Deutschland ist Weihnachten traditionell ein großes "Familienfest" – was nichts anderes heißt, als dass wir jedes Jahr Ende Dezember nicht nur die Geburt von Jesus Christus feiern, sondern auch unsere Zusammengehörigkeit. Von fünf Menschen in Deutschland verbringen vier den Heiligabend mit ihren Verwandten.

86 von 100 Deutschen verbringen Heiligabend mit ihren Verwandten. 3 von 100 feiern allein. 2 von 100 verreisen.

Aber wer gehört denn eigentlich zu wem an Weihnachten? Da sind Mama, Papa und die Kinder, so viel ist meistens klar. Dann Omas und Opas. Auch Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen. Doch wann feiert wer mit wem? Und wo? Wer ist gleich am Heiligabend dabei? Wer geht mit zur Kirche? Wer kommt zum Gänsebraten am ersten Feiertag? Wer muss am zweiten besucht werden, weil er auch noch "Geschenke für die Kinder!" hat und sauer ist, wenn keiner sie abholt?

Da ist zum Beispiel Papas Schwester Katja. Mama konnte sie noch nie besonders leiden, doch Heiligabend war sie immer zu Besuch, weil sie sonst allein zu Hause gesessen hätte. Aber dieses Jahr feiert Tante Katja "WwW", wie sie sagt – das soll "Weit-weg-Weihnachten" heißen. Sehr lustig. Sie fliegt mit ihrem neuen Freund nach Tunesien.

"Ein Glück!", seufzt Mama erleichtert und denkt dabei wohl ans vergangene Jahr. Da hatte Katja gemeckert, dass die Gans "viel zu trocken" und die Sauce "sehr fettig" war. Außerdem fand sie die Matratze im Gästebett "zu hart", das Kissen "eher klumpig", die Frühstücksbrötchen "nicht kross genug". Und die Kinder seien dauernd am Computer oder in der Nachbarschaft unterwegs gewesen. Sie dagegen sei "extra 500 Kilometer weit mit Geschenken angereist", und nun gebe sich keiner wirklich Mühe, es ihr auch nett zu machen an Weihnachten! So hat sie vor sich hin genörgelt und ist einen Tag früher nach Hause gefahren als geplant.

Friedlicher wurde es trotzdem nicht, denn anschließend haben sich Mama und Papa gestritten, und Papa fand den Gänsebraten plötzlich auch nicht mehr so lecker. Im nächsten Jahr werde es am ersten Feiertag endlich mal Karpfen geben, wie bei ihm und seiner Schwester früher zu Hause. Karpfen sei sowieso das bessere Weihnachtsessen! Da war Mama erst recht beleidigt. "Dann koch Du doch!", hat sie gerufen. Und Papa dann noch lauter: "Kein Problem!" Jedenfalls hatte das harmonische Familienfest erst mal Pause.

Mindestens einen Meckerpott, der für Streit sorgt, gibt es in fast jeder Familie. Wenn es nicht die Tante ist, dann vielleicht der Opa, der immer so eklig nach Rauch riecht und Punkt halb zwei Mittagsschlaf halten will. Währenddessen müssen alle ganz leise sein, sonst brummt er rum, ob denn hier keiner mal Rücksicht nehmen könne!

Wenn an Weihnachten viele Menschen aufeinandertreffen, die zwar irgendwie miteinander verwandt sind, aber deshalb mit ihren Meinungen und Eigenarten noch längst nicht automatisch zusammenpassen, gibt es eben schnell mal Krach. Familienmitglieder kann man sich nicht aussuchen, anders als Freunde. Und so muss man auch mit der zickigen Birthe Malefiz spielen, weil sie nun mal die Cousine ist und den gesamten zweiten Feiertag zu Besuch. Dabei hat sie schon mal "aus Versehen" das ganze Spielbrett runtergewischt, weil sie nicht verlieren kann.

Große Entfernungen machen das alljährliche Wer-wann-wohin nicht einfacher. Da wohnen die Papa-Eltern in Stuttgart, der Mama-Opa lebt in Kiel und Kinder und Enkel sind irgendwo dazwischen. Das heißt Unterwegssein. Man schlittert über winterliche Straßen oder reist in vollgestopften Zügen durch ganz Deutschland, und das an Tagen, an denen man eigentlich gemütlich zu Hause rumhängen möchte. Klar, dass die Familienlaune nicht gerade steigt. In einer Umfrage kam heraus, dass sich Erwachsene zu Weihnachten am häufigsten darüber streiten, wo sie die Feiertage verbringen. Bei drei von zehn Menschen ist das so.

Die meisten Kinder in Deutschland leben bei ihren Eltern, genau achteinhalb von zehn – würde es halbe Kinder geben. Doch was, wenn sich die Eltern getrennt haben und sich leider gar nicht mehr verstehen? Dann werden die Feiertage noch komplizierter: Die Kinder haben geteilte Weihnachten oder doppelte. Erst da, später dort, vielleicht noch mit Stiefmüttern, Ersatzvätern und neuen Geschwistern dabei. Und mit anderen Weihnachtsgewohnheiten, die sich zunächst ganz fremd und falsch anfühlen.

Denn jede Familie erfindet sich im Lauf der Zeit ihren ganz eigenen Festplan, der alle Jahre wiederkehrt. Bei uns in der Familie klingeln wir Heiligabend zur Bescherung, wir singen O Tannenbaum, und dann packt immer einer nach dem anderen ein Geschenk aus, während die anderen zugucken und sich mitfreuen. So dauert die Bescherung richtig schön lange. Zwischendurch gibt es Roastbeef mit Remouladensoße und Bratkartoffeln.

"Nein, das geht nicht", sagen unsere inzwischen großen Kinder, wenn wir Eltern mal eins von den alten Ritualen weglassen oder ändern wollen. Sie wünschen sich, dass das Zimmer geschmückt wird wie früher, dass der Tannenbaum mit dem Engel oben auf der Spitze dekoriert wird und unten Schokoladenpäckchen hat und dass überhaupt alles genau so bleibt, wie sie es schon immer kannten.

Vielleicht tut es einfach gut, wenn man wenigstens einmal im Jahr ganz verlässlich weiß, was als Nächstes kommt. Und wer. Freust Du Dich schon?