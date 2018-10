Am 25. Mai hat sich die Hamburger Politik verändert. In alle sieben Stadtteil-Parlamente zog eine neue Partei ein, die bis dahin allein für ihre Kritik am Euro bekannt war: Die Alternative für Deutschland, kurz AfD. Wer sind die Männer und Frauen, die sie in den Bezirksversammlungen vertreten? Was wollen sie erreichen, wie machen sie Politik? Wir haben Sitzungen besucht, überall in der Stadt.



Altona: Die Selbstbewussten

Gerade mal zwei Anträge in fünf Sitzungen. Das ist die Bilanz einer Partei, die nicht weniger darstellen will als "die Neu-Formierung des selbstbewussten Bürgertums in Deutschland", so hat es der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Bernd Baumann erklärt, der gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Claus Schülke für die AfD in der Bezirksversammlung Altona sitzt.

Eine mehrstündige Mammutsitzung Ende November hätte reichlich Gelegenheit geboten, das Versäumte nachzuholen.Flagge zu zeigen. Gleich zu Beginn geht es um das Flüchtlingsproblem. Wird AfD-Mann Schülke, der schon mal in der rechtslastigen Zeitung Junge Freiheit das "Schweigen der Presse" zu den angeblich hohen Fallzahlen migrantischer Kriminalität gegeißelt hat, den Moment nutzen? FDP und Linke beschweren sich darüber, dass der Senat Polizeirecht nutzt, um eine Flüchtlingsunterkunft im Bezirk durchzusetzen, das gehe im hilfsbereiten Altona auch anders. Die AfDler sitzen unbeteiligt auf der rechten Seite im Kollegiensaal des Rathauses, wälzen Akten und flüstern sich ab und an was zu. Sie melden sich nicht.

Kurz vor der Pause sorgen sie doch noch für große Heiterkeit. Allerdings eher unfreiwillig. Als die SPD-Fraktion einen Antrag zur Stadtteilkultur stellt, gehen plötzlich auch die Arme der AfDler in die Höhe. Spontan bricht Lachen aus bei den anderen Fraktionen wie im Publikum. SPD und AfD stimmen gemeinsam? Das ist neu.

CHRISTOPH TWICKEL

Bergedorf: Der Promi

Dirk Nockemann wischt über seinen Tablet-Rechner, lehnt sich zurück, fischt sein Handy aus der Innentasche seines Jacketts, tippt dreimal auf den Bildschirm, steckt es wieder ein. "Ein komplexes Thema" sei das, sagt ein Abgeordneter der Grünen gerade, es geht um Kita-Plätze für Flüchtlingskinder. Nockemann setzt die Brille ab, wischt sich durchs Gesicht, verdreht die Augen. Sein Adlatus grinst.

Nockemann, ehemaliger Innensenator der Schill-Partei, ist der prominenteste AfD-Mann in den Bezirken. Vielleicht hätte Nockemann zum Thema "Deutschland und Europa – Warum Reformen notwendig sind" etwas zu sagen, darüber spricht gerade Parteichef Bernd Lucke, nur 900 Meter entfernt. Hier aber geht es um einen Radweg im Weidenbaumsweg, Standorte für Altglascontainer, Vergabekriterien für Stadtfeste, eine neue Schwimmhalle, mögliche Standorte für Flüchtlingsunterkünfte.

Nockemann und sein Adlatus Thomas Meister sitzen ganz rechts in der Versammlung, das ist das Einzige, was von ihnen auffällt. Zu den Themen des Abends haben sie nichts zu sagen. Fast nichts. Meister hat einen Antrag gestellt, die Straßenschäden im Curslacker Heerweg im Verkehrsausschuss zu behandeln. Dem Antrag wird einstimmig stattgegeben. Das ist fair. Denn die AfD stimmt im Gegenzug recht konsequent mit der Mehrheit.

Nockemann hebt dazu lustlos den Arm. Ansonsten spielt er mit seinen diversen Gerätschaften oder verfolgt kopfschüttelnd die Debatte. Nur einmal klopft er dann doch begeistert auf den Tisch – am Ende der Sitzung.

OLIVER HOLLENSTEIN

Eimsbüttel: Die Enthaltsamen

Die AfD in Eimsbüttel, das sind Wolfram Heinrich, 54, zwei Kinder, Projektleiter für Elektronik. Und André Tierling, 45 Jahre, zurückgekämmtes schwarzes Haar, im "Bereich Healthcare" tätig. Sie sitzen vorne links in der Bezirksversammlung und teilen sich eine Wasserflasche, was recht harmonisch wirkt. Doch sie teilen nicht alles an diesem Abend. Bisweilen nicht einmal die politische Meinung.

Eine Abstimmung steht an, es geht um mehr Rechte für kleine Parteien in den Parlamenten, ein Antrag der SPD. Und was macht die kleine Partei AfD? Tierling stimmt zu. Heinrich enthält sich.

So ist das öfter. Ob es um den Verkehr in der Gärtnerstraße geht oder um Parkbügel in der Emil-Andresen-Straße: Einer von der AfD ist dafür, einer enthält sich.

Meistens aber enthalten sich beide. Bei der Sanierung von Sportanlagen, bei sicheren Schulwegen oder besseren Radwegen: Enthaltung mit neutralem Gesichtsausdruck. Dann, endlich, geht es um Beratungsstellen gegen Islamismus – ein echtes AfD-Thema. Und die beiden? Enthalten sich.

Ein Streit bricht los, die anderen Parteien diskutieren über die Zukunft des Bunkers am Eidelstedter Weg. Als es laut wird, geht Tierling aus dem Raum, telefoniert minutenlang. Heinrich klickt auf seinem Laptop herum.

Nach fast drei Stunden, der letzte Punkt des Abends. Heinrich schließt leise seine Laptoptasche. Als Tierling seine Daunenweste über den Anzug zieht, ist er schon weg.

SARAH LEVY

Harburg: Die Ruhigen

Als Ulf Bischoff zum Rednerpult geht, ruft einer aus der Fraktion der Linken: "Vielen Dank!" Und ein anderer: "Es wäre interessant zu hören, was Sie eigentlich selbst wollen." Aber Bischoff, Fraktionsvorsitzender der AfD in Harburg, lässt sich nicht beirren. Es gilt, eine Rede zu halten.

Es ging laut zu in der Sitzung der Bezirksversammlung bisher, später an diesem Abend Ende November wird nach Tumulten um die Geschäftsordnung sogar die Debatte unterbrochen und der Ältestenrat einberufen. Das heruntergekommene Harburg Center und die Obdachlosen, die dort hausen, ein angeblich "monstergroßes" Flüchtlingsschiff im Binnenhafen und die langen Wartezeiten im Bezirksamt schaffen Konflikte zwischen der großen Koalition und der Opposition. Und seit vor einigen Wochen zwei Grüne und zwei SPDler eine neue liberale Fraktion gründeten, ist die Stimmung ohnehin gereizt.

Nur die drei AfD-Abgeordneten spielen im Harburger Politdrama bisher nicht mit. Zu den Streitthemen haben sie nichts gesagt. Nun geht Bischoff zum Pult. In Ermangelung eines eigenen Antrags hat die AfD einfach einen Vorschlag der Linken auf die Tagesordnung gesetzt, dem sie widerspricht. Die Linke fordert, Bundeswehr-Informationsveranstaltungen an Schulen zu verbieten. Bischoff zitiert aus dem Grundgesetz, was die Bundeswehr ist. Am Ende seiner Rede sagt er: "Eine Aussperrung der Bundeswehr scheint nicht angemessen." Außer den Linken halten alle den Antrag für Quatsch. Er wird abgelehnt. Die AfD hat erreicht, was sie wollte. Relativ ruhig.

OLIVER HOLLENSTEIN