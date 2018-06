Als Petre Roman am frühen Nachmittag von seinem Arbeitsplatz an der Polytechnischen Schule in die Innenstadt kam, sah er auf dem Boulevard vor dem Hotel Intercontinental junge Männer, die Eisenstangen, Tische, Stühle und Bauholz aufgetürmt hatten, um den Verkehr zu blockieren. Petre Roman, mit seinen 43 Jahren deutlich älter als die Barrikadenbauer, gesellte sich dazu, ohne lange zu überlegen. Politisch hatte sich der Physiker und Ingenieur bis dahin nie betätigt. Sechs Tage später war er Regierungschef Rumäniens.

Am späten Vormittag jenes 21. Dezember 1989 hatte der Diktator Nicolae Ceaușescu, wie immer im Beisein seiner Ehefrau Elena, vom Balkon des Zentralkomitee-Gebäudes in der Bukarester Innenstadt eine seiner langatmigen Reden gehalten. Wie sonst auch, waren die Bukarester zu Zehntausenden herbeigekommen und hielten die üblichen Transparente hoch, den Sozialismus und die weise Führung des Genossen Ceaușescu preisend. Dann aber begannen einige in der Menge zu pfeifen und zu rufen. Es wurden immer mehr. Im Fernsehen konnte jeder sehen, wie die Stimmung kippte. Ceaușescu oben auf dem Balkon blinzelte und begriff nicht. Die Kamera schaute ihm dabei zu. Er beschwor "die nationale Integrität und Souveränität Rumäniens", die außer ihm selbst in dem Augenblick wohl niemanden bewegte. Er erhöhte spontan die Löhne und die Renten. Das Volk pfiff weiter.

Nach der Kundgebung wollten einige junge Leute nicht nach Hause gehen und schichteten die Barrikade auf, zu der Petre Roman zufällig stieß. Heute, 25 Jahre später, blickt er im Gespräch zurück auf die Ereignisse, die danach ihren Lauf nahmen und in ein Massaker mündeten, dem er fast zum Opfer gefallen wäre. "Hier muss meine Erzählung beginnen", sagt er. "Das bin ich meinen Kameraden auf der Barrikade schuldig."

Als Erstes kamen Wasserwerfer. Aber die Blockierer wichen trotz der Kälte nicht. Über Stunden spielten sie mit den Polizisten und Soldaten Räuber und Gendarm. "15-Jährige kletterten auf die Feuerwehrautos und hämmerten mit den Fäusten auf die bruchsicheren Scheiben", erzählt Petre Roman und erinnert sich an "blasslila Leuchtkugeln", die die Armee abschoss. Nach der Ceaușescu-Rede wirkte die sonst so bedrohliche Staatsmacht auf einmal schwach, fast lächerlich. Dabei hatte sie einige Tage zuvor gezeigt, wozu sie fähig war: Im westrumänischen Timişoara hatten Armee-Einheiten am 17. Dezember auf Befehl des Diktators eine Demonstration niederkartätscht.

Was sich während der Barrikadenkämpfe am 21. Dezember in den Palästen von Bukarest abspielte, erfuhr der Demonstrant Roman erst anderthalb Jahre später. "Es war einer der tragischsten Momente der Revolution", sagt er heute. "Verteidigungsminister Vasile Milea wollte dem Schießbefehl, den Ceaușescu gegen 16 Uhr ausgegeben hatte, nicht nachkommen. Er zögerte und zögerte. Gegen 21 Uhr ließ er die Soldaten durch Schüler der Militärakademie ersetzen. Die waren es, die am späten Abend in die Menschenmenge geschossen haben." 81 Tote wurden am Ende gezählt, darunter drei Frauen. Das jüngste Opfer war 16 Jahre alt, der jüngste Täter vermutlich auch. Die Militärakademie-Schüler erwiesen sich, wie erwartet, als am leichtesten manipulierbar.

Die Geschehnisse des folgenden Tages lassen sich mit den ruhigen, erklärenden, einordnenden Formeln der Historiker kaum beschreiben. Petre Roman, ganz unter dem Eindruck des Geschehens der Nacht, fuhr wie immer zur Polytechnischen Schule. An Arbeit war nicht zu denken. Er sammelte 16 Kollegen um sich. "Wir haben uns einen Lkw mit Fahnen drauf geschnappt. Damit waren wir schnell am Platz vor dem Sitz des Zentralkomitees." Um die 100 000 Menschen hatten sich dort versammelt.

Das Massaker der Nacht war inzwischen bekannt, ausländische Radiosender hatten die Nachricht verbreitet. Es hielt die Leute nicht in den Häusern und an den Arbeitsplätzen. "Dann", erzählt Roman, "trat auf einmal Ceaușescu auf den Balkon. Eine enorme Welle von Pfiffen und Buhrufen erhob sich. Ceaușescu blieb höchstens 15 Sekunden. Er hatte Angst und flüchtete aufs Dach. Im nächsten Moment nahte ein Hubschrauber, und dann kam die berühmte Szene, wie er einstieg und davonflog. Ein paar entschlossene junge Männer, darunter vier oder fünf von der Barrikade, auch ich, sind ins Gebäude eingedrungen und haben Ceaușescu um ein Haar verpasst. Die ersten waren schon an der Tür angekommen, die aufs Dach führte."

Keine halbe Stunde später spricht Petre Roman, ein bis dahin vollkommen unbekannter Dozent für Strömungslehre, zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit vor einer großen Menschenmenge. Der Lkw, den er sich wenige Stunden zuvor "geschnappt" hat, entpuppt sich als Lautsprecherwagen. "Wir haben ein Kabel", ruft einer seiner Kollegen, "jetzt brauchen wir ein Mikro!" Es findet sich eins. "Und oh Wunder: Ich sprach ein paar Worte, und alles war wunderbar zu hören."

Was sagt man in so einer Situation? "Ein paar banale Worte. Die Macht gehört dem Volk und so. Der Diktator ist weg, wir bauen unsere demokratische Zukunft."

Ion Iliescu, der Direktor des Technischen Verlags in Bukarest, ist zu diesem Zeitpunkt noch bei der Arbeit. Dort erreicht ihn die Nachricht von Ceaușescus Flucht. Sofort fährt er zum Gebäude des Staatsfernsehens, das die Aufständischen kurz zuvor unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Anders als Petre Roman ist Ion Iliescu kein Unbekannter. In den frühen siebziger Jahren war er kurzzeitig Sekretär im Zentralkomitee, der "Liebling der Partei", bis Ceaușescu ihn entmachtet und "zur Bewährung" erst in die Provinz und dann "in die Produktion" geschickt hat. Nun ergreift er in der Revolution das Wort. Im Staatsfernsehen kann sich jeder äußern, der will: "offenes Mikro". Um halb drei ist Ion Iliescu an der Reihe. Auf dem Bildschirm erscheint ein vitaler, fröhlicher, ernster Herr schon etwas fortgeschrittenen Alters, der knapp und verständlich redet. Statt Bekenntnisse abzugeben, sagt er, was zu tun ist. Alle spüren: Hier spricht ein Chef. Wenige Tage später ist er der Präsident des Landes.