Philip, es stimmt schon: Der niedrige Ölpreis stützt die Konjunktur in Europa, weil die Verbraucher weniger Geld für Benzin und Heizöl ausgeben müssen und somit mehr heimische Produkte kaufen können. Das wird aber nicht ausreichen, um die Krise zu überwinden und die Arbeitslosigkeit zu besiegen. Nach sieben Jahren ohne Wachstum braucht Europa mehr. Auch wenn nicht alle Projekte sofort umgesetzt werden, kann die Ankündigung eines Investitionsprogramms schon heute positiv wirken, weil die Zuversicht der Unternehmen und der Verbraucher steigt.

Und was die Wirksamkeit staatlicher Ausgaben angeht, gibt es die unterschiedlichsten Studien. Einig sind sie sich nur in einem Punkt: Es kommt immer auf die Umstände an. Wenn wie in Europa nicht einmal die vorhandenen Kapazitäten der Betriebe ausgelastet sind, dann scheint mir sehr viel dafür zu sprechen, dass wir es mit einer Nachfrageschwäche zu tun haben, der man mit staatlichen Konjunkturprogrammen entgegenwirken kann.

Gewiss: Regierungen mögen bei der Auswahl von Investitionsprojekten nicht immer eine glückliche Hand haben – aber das gilt auch für die Privatwirtschaft. Die spanische Immobilienblase jedenfalls wurde in erster Linie mit privatem Kapital finanziert. Sollen wir deshalb künftig auf private Investitionen verzichten? Für viele Infrastrukturprojekte oder Forschungsvorhaben werden sich nie genug Investoren am Markt finden lassen, weil es zu lange dauert, bis sie sich rechnen, oder weil die Unsicherheit zu groß ist. Die Brüsseler Kommission hat endlich anerkannt, dass Europa ein Investitionsproblem hat. Das ist ein erheblicher Fortschritt.

Kolumne Streitfall Kolumne Streitfall Alle zwei Wochen ringen ZEIT-Korrespondent Mark Schieritz und ZEIT-ONLINE-Redakteur Philip Faigle um die richtige Antwort auf eine aktuelle ökonomische Frage. Die Kolumne erscheint zeitgleich in der Printausgabe und Online unter www.zeit.de/streitfall.

Das Problem ist deshalb auch nicht, dass zu viel öffentliches Geld ausgegeben wird, sondern zu wenig. Die von dir beschriebenen Mängel des 300-Milliarden-Euro-Fonds rühren ja daher, dass er mehr Geld für Investitionen mobilisieren sollte, zugleich aber die Staatshaushalte nicht belasten durfte – weil die Mitgliedsländer weder einer Aufstockung des Haushalts noch einer Ausweitung der Verschuldung zugestimmt haben. Das erklärt die komplizierte Konstruktion.

Wenn die Regierungen echtes Geld freigegeben hätten, brauchte es all das nicht. Und mir ist überhaupt nicht klar, wie du darauf kommst, dass es keine finanziellen Spielräume mehr gibt. Deutschland kann sich praktisch umsonst Geld borgen, Frankreich geht es genauso. Selbst in vielen Krisenländern sind die Zinsen für Staatskredite drastisch gesunken. Was – außer den auf Betreiben Deutschlands verabschiedeten europäischen Haushaltsregeln – spricht dagegen, dass die Staaten die Gelegenheit nutzen und sich Geld leihen, um sinnvolle Projekte anzustoßen, zumal private Investoren derzeit keine Verwendung für diese Mittel zu haben scheinen?

Du sagst, die Regierungen müssten gegenüber ihren Bürgern einräumen, dass der Staat Europa nicht aus der Patsche helfen kann. Das ist beinahe korrekt. Der Staat könnte schon, er will aber nicht. Denn es ist ja genug Geld da, um Straßen und Schulen zu modernisieren. Es gibt aber Regeln, die das nicht zulassen und denen trotzdem alle zugestimmt haben.

Wenn die Regierungen so argumentieren würden wie ich, dann würde vielleicht nicht mehr nur darüber diskutiert, ob die Regeln eingehalten werden – sondern darüber, welche Regeln wir in Europa eigentlich brauchen. Dein Mark

