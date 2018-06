Inhalt Seite 1 — Für ein anderes Israel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaum jemand in Israel versteht, warum das Land schon wieder wählen soll – keine zwei Jahre nach dem Amtsantritt der letzten Regierung. Es gab zwar reichlich Probleme, über die Benjamin Netanjahus Koalition sich hätte zerstreiten können. Israel ist von außen wie von innen unter Druck: Der Friedensprozess ist gescheitert. Das Chaos in der arabischen Welt geht ins fünfte Jahr und lässt Israel heute zwar tatsächlich als die sprichwörtliche "Villa im Dschungel" erscheinen, als die das Land von jenen immer hingestellt wurde, die nie an die Versöhnung mit den Arabern glaubten. Doch die ins Unerträgliche steigenden Lebenshaltungskosten bringen die Mittelschicht gegen Ministerpräsident Netanjahu auf. Israels Verhältnis zu Europa und den USA hat sich rapide verschlechtert. Zwischen dem Aufstieg des IS, dem Krieg in Syrien und Hamas ist die "stabile Instabilität" zerrieben worden, die Israels Nachbarschaft lange bestimmt hat.

Doch all das spielte in Wahrheit keine Rolle beim Zerbrechen der Regierung. Die wahren Gründe sind viel gewöhnlicher: Ranghohen Koalitionspartnern fehlte es an gegenseitigem Vertrauen, in der Regierung herrschte böses Blut. Ist der Wahlgang darum überflüssig? Im Gegenteil. Das Land muss nun über seinen Weg entscheiden: Wird Israel ein isolierter und von jüdischen Nationalisten dominierter Staat, der seine Siedlungen vorantreibt und per Gesetz die Demokratie beschneidet, oder wird es ein liberaler, demokratischer, säkularer Staat, der auf Frieden aus ist?

Viele Israelis glauben, dass die Europäer sie ungerecht behandeln

Israels Öffentlichkeit rückt seit Langem schrittweise nach rechts und wird religiöser. Das lässt auf den ersten Blick einen Wahlsieg Netanjahus wahrscheinlich erscheinen. Man muss annehmen, dass er im Falle eines Sieges noch mehr Hardliner in sein Kabinett holen und dabei von den Ultraorthodoxen und den rechtsextremen Parteien unterstützt werden würde. Allerdings ist in Israel mit seinen raschen Stimmungswechseln jede Prognose riskant. Die Wahlen finden am 17. März statt, und drei Monate sind für Israels politische Landschaft ein sehr langer Zeitraum.

Bei seiner ersten Kandidatur griff Netanjahu 1996 gegen seinen Kontrahenten Schimon Peres zu einem einprägsamen Slogan: "Es gibt keinen Frieden, es gibt keine Sicherheit – es gibt keinen Grund, Peres zu wählen." Netanjahu gewann. Heutzutage könnte man mit demselben Slogan gegen Netanjahu antreten.

Wie wirkt sich die außenpolitische Lage auf den Wahlkampf aus? Der Friedensprozess ist zum Erliegen gekommen, und die Politik der israelischen Regierung kommt im Ausland nicht gut an. Das hat in Europa jenen Aufwind verschafft, die für die Anerkennung eines Palästinenserstaats eintreten. Zudem entwickeln Frankreich, Deutschland und Großbritannien eine UN-Resolution, die Israelis und Palästinenser drängen soll, ihre Verhandlungen innerhalb von zwei Jahren abzuschließen. Der Entwurf ist als Gegengewicht zu einem einseitig formulierten Entwurf der Palästinenser gedacht. Die Palästinenser wiederum wollen möglichst rasch, vielleicht noch diese Woche, in den UN über ihren Antrag abstimmen lassen, verhandeln aber gleichzeitig mit den europäischen Nationen über eine gemeinsame Fassung. Netanjahu traf sich am Montag mit US-Außenminister John Kerry in Rom und bat Washington, die Resolution per Veto zu blockieren.

Übt Europa Druck auf Netanjahu aus, kann das in der israelischen Öffentlichkeit durchaus den Eindruck erwecken, der Premier führe das Land in die Isolierung. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Trotzreaktion. Die Europäische Union wird zwar sehr geschätzt in der israelischen Öffentlichkeit, die Rolle der Europäer im Friedensprozess allerdings wird kritisch gesehen. Laut Umfragen meinen 76 Prozent der Israelis, dass die Europäer Israel bei diesem Thema nicht gerecht behandeln. Viele Israelis glauben zudem, dass in der europäischen Kritik Antisemitismus mitschwingt. Diese Einschätzungen erhalten in Konfliktzeiten noch Zulauf. Es könnte allerdings auch problematisch sein, wenn Europa überhaupt nicht reagierte. Das würde nämlich die Behauptung des rechten Lagers stärken, der Völkergemeinschaft sei es in Wahrheit egal, was Israel im Westjordanland treibe.

Was also kann man der EU empfehlen? Sie sollte der Versuchung widerstehen, die Lage jetzt durch zu viel Druck zuzuspitzen. Wie ein Kommentator in der israelischen Tageszeitung Ha’aretz schrieb: "Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Sanktionen oder andere Strafmaßnahmen nachzudenken – außer natürlich, man ist ein Anhänger von Bibi (Spitzname Netanjahus, Anm. d. Red.)."