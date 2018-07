Herausgeputzt sitzen wir neben Eltern und Schwestern und Brüdern, hören in Festsälen Reden über unsere Zukunft. Es sind die Abschlussfeiern an der Uni, an der Fachhochschule, an denen uns bewusst wird, dass nun kommen müsste, worauf wir seit Jahren hingearbeitet haben: das große Lebensglück.

Ja, meine Generation, die Ypsiloner, sie wünscht sich im Leben nur eins: ein ewig währendes Happy End. Mit Haus und Mann oder Frau und Kindern. Mit etwas Karriere, aber nicht zu viel. Gerade so, dass es für ein gutes Leben reicht, wie die ZEIT (Nr. 51/14) in ihrer letzten Titelgeschichte schilderte.

Wir, die wir uns schon einmal prophylaktisch auf den Life-Teil der Work-Life-Balance konzentrieren und bereits mit zwanzig am Wochenende wandern und wellnessen. Wir bemitleiden den Lebensstil unserer Väter, die von morgens früh bis abends spät arbeiteten, uns manchmal am Wochenende sahen und nun, nach ihrer Pensionierung, in Fotoalben nachschauen müssen, wie wir eigentlich als Kinder ausgesehen haben. Also versuchen wir zu erfüllen, was unsere Eltern, unsere Lehrerinnen und Professoren von uns fordern: wie Hans aus Grimms Märchen frank und frei von jeder Last am Ende unseres Weges glücklich zu werden.

Egal wie. Und das ist unser Fluch.

Wir können Kindergärtner werden oder Krankenpfleger, Managerin, Sozialhilfebezüger, Ethnologe. Du bist schwul? Gott sei Dank! Du konvertierst zum Buddhismus? Interessant! Du isst freiwillig nur noch Äpfel, die schon vom Baum gefallen sind? Hauptsache, du bist glücklich. So machten wir uns auf, die 17.000 Michaels, 12.000 Sandras, die 14.000 Daniels und 10.000 Sarahs, die 13.000 Marcos und 10.000 Nicoles, die in der Schweiz zwischen 1980 und 1995 geboren wurden. Wie damals Hans. Mit einem Goldklumpen im Sack, den uns unsere Eltern oder die staatlichen Stipendienstellen mitgaben, fuhren wir an die besten Ausbildungsstätten in diesem Land.

Im besten Fall hatten wir da schon einen Sprachaufenthalt auf einem anderen Kontinent hinter uns. Und falls nicht, so studierten wir mindestens ein Semester im europäischen Ausland. Erasmus sei Dank. Wieso keine Sprache lernen, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat? Wenn man alles hat, was man sich wünscht? Alles, was unsere Eltern sich wünschten.

Wir schrieben uns ein, um Gender Studies, Soziokulturelle Animation, Visuelle Kommunikation, Sustainable Development, Filmwissenschaften, Life Sciences, Gesellschaftswissenschaften, Szenografie, Heilpädagogik oder Medizin zu studieren. Wir tauschten unsere Goldklumpen ein gegen unzählige Vorlesungen, Seminare, Tutorate, Praktika, Nebenjobs. Wir lernten Yoga und meditierten, um uns vom Glücklichwerden zu entspannen, wir gingen ins Theater und ins Kunstmuseum, tanzten die Nächte durch, lernten Chinesisch und Arabisch und lasen Bücher und riefen am Sonntag unsere Eltern an, um sie zu beruhigen und ihnen zu sagen, wie gut es uns gehe.

Wir begannen, unser persönliches Wohlbefinden zu messen. Wir fluteten Facebook, Instagram und Twitter mit Bildern des eigenen Glücklichseins in allen Lebenslagen: beim Snowboarden im Sonnenaufgang, beim Wandern auf dem Inka-Trail, beim Fondue-Essen im Wald. Schlechtes Wetter, schlechte Laune, persönliche Misserfolge, Absagen, einsame Abende vor dem MacBook lächelten wir weg, mitsamt den Kriegen, Krisen und anderen globalen Tragödien, von denen uns die livetickernden Newsportale berichten.

Bis wir diese virtuelle Welt des Glücks kaum mehr vom analogen Alltag unterscheiden konnten. Vielleicht rechtfertigen wir uns deshalb beim Nachtessen ohne Grund bei unseren Freunden und Verwandten dafür, warum wir gerade keine Weltreise planen. Keine innovative Firma gründen. Uns um keine Altbauwohnung im ehemaligen Industrieviertel bewerben.

Dabei stellen wir langsam, aber sicher fest, dass sich dieses eine große Glück, die einzige Erwartung, die uns die Generation vor uns mitgegeben hat, einfach nicht einstellt. Nicht im realen Leben. Auch nicht nach dem Ende der zweiten oder dritten Ausbildung.

Und irgendwann dämmerte uns die Frage: Was heißt das eigentlich, Glück?

So waren wir in den vergangenen Jahren eingespannt mit unserer Suche nach einem Zustand, von dem wir gar nicht wussten, was er bedeutet. Wie er sich anfühlt. Wir bildeten uns ein, dass er dann kommen würde. Mit dem richtigen Studium. Den richtigen Freunden. Der großen Liebe. Obwohl es ihn wahrscheinlich gar nicht gibt.

Das wurde uns spätestens bewusst, als wir uns mehr als sieben Millionen Mal den YouTube-Clip von Poetry-Slammerin Julia Engelmann, der Stimme unserer Generation, ansahen, die uns, sich selbst, vortrug, woran wir alle zu scheitern drohen: "Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, oh Baby, und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können." Also: "Nachts lange wach zu bleiben, aufs höchste Hausdach der Stadt zu steigen, lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder zu singen. Der Sinn des Lebens ist leben", mahnte uns die 22-jährige Psychologie-Studentin.

Und Leben besteht nun einmal aus mehr als einfach nur Glücklichwerden. Leben ist kein abstrakter Zustand. Leben bedeutet auch scheitern. Widersprechen. Kämpfen. Leiden. Egal, wann man geboren wurde. Das müssen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Eltern eingestehen. Jenen Eltern, die uns alles ermöglichten und die nichts als unser Glücklichsein erwarten.

Wir müssen also aufhören zu suchen. Wir müssen endlich aufhören, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Denn das können selbst unsere Eltern, Lehrer und Professoren nicht gewollt haben, als sie uns nur Glück im Leben wünschten.

Unsere Autorin Aline Wanner, 26, studiert zurzeit Rechtswissenschaften und Geschichte in Basel