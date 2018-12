Worum geht es in der aktuellen ZEIT? Was sind die wichtigsten Themen? Diese stellen ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und der stellvertretende Chefredakteur Bernd Ulrich Ihnen hier vor.

Pegida ist ein seltsamer Name für ein beunruhigendes Phänomen. Offensichtlich sind immer mehr Menschen nicht einverstanden mit der deutschen Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik, ja sie bestreiten rundheraus, dass es auf diesem Feld eine geordnete Politik überhaupt gibt. Giovanni di Lorenzo warnt in seinem Leitartikel davor, diese Wütenden und Unzufriedenen als eine "Schande" wegzutabuisieren. Anders als bei der Euro-Krise bringt es beim Thema Einwanderung wenig, die Menschen ruhigzustellen und einzulullen. Es reicht nämlich nicht, dass sie weiter brav einkaufen gehen und sich ansonsten ruhig verhalten, damit die Konjunktur nicht einbricht. Nein, Einwanderung und Integration brauchen Aktivität, sie kommen ohne tätige Toleranz, ohne Debatten über Ängste und reale Probleme nicht aus.

Für die ZEIT war dies das Jahr der Enthüllungen bei den Lebensmitteln. Diesmal geht es um die Umstände, unter denen die Haselnüsse in unsere Schokolade kommen. Marcus Rohwetter weist nach, dass zehnjährige Kinder auf Haselnussplantagen in der Türkei arbeiten müssen und dass Ferrero, ebenso wie andere Schokoladenhersteller, dort im großen Stil einkauft.

Dieses Jahr lässt viele mit widerstreitenden, aber starken Gefühlen zurück. Zu diesen Gefühlen gehört für Jens Jessen auch die Wut. Denn selten wurde so ausgiebig und so scheinbar selbstverständlich über die Selbstoptimierung des Menschen gesprochen wie diesmal. Unser Autor führt die Debatten um Social Freezing, Gendertheorie und Sterbehilfe zusammen und wehrt sich gegen deren heimlichen gemeinsamen Nenner: Hier soll ein neuer Mensch geschaffen werden.

Einen Ort, einen für gewöhnlich völlig unbeachteten Ort gibt es in Deutschland, wo der Mensch noch sein kann wie er ist, einfach so. Das ist die Kreisliga im Fußball, die Spielklasse also, aus der man nicht mehr absteigen kann, weil darunter nichts mehr kommt. Hier wird auf Asche gespielt, hier wird gekickt und gegrillt und etwas geschaffen, was die Politik nicht schaffen kann und auch nicht der Kapitalismus: Gemeinschaft. Davon erzählt in dieser Ausgabe ein ganzes Dossier.

Ein Wort zu den Medien: Wer geglaubt hat, in diesem Krisenjahr unserer Branche sei den Printjournalisten der Schneid abgekauft worden, der sieht sich in dieser Woche getäuscht. Bei der für geräuschlose Seriosität fast schon berüchtigten NZZ hat es einen Aufstand gegeben, weil ein Vertrauter des Rechtspopulisten Blocher an die Spitze des Hauses rücken sollte. Die Kollegen hatten Erfolg mit ihrem Protest. So ist es hoffentlich überall: Die Arroganz ist weg, das Selbstbewusstsein bleibt.



