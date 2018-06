Der Straßenverkehr hat eine Phase der Aufrüstung hinter sich. Die Autos sind bulliger, kriegerischer geworden, immer mehr Jeeps und SUVs fließen im Pendlerstrom dahin, als wären sie auf dem Weg in die Grüne Zone von Bagdad. Dabei kommen sie doch äußerstenfalls bis in den Grüngürtel von Backnang.

Jedes Auto gibt Auskunft über das Selbstbild seines Besitzers. Wozu ein Jeep in der Stadt? Weil dem Fahrer, wenn er durch die verkehrsberuhigte Zone brettert, klar wird, dass er ein Abenteurer ist. Gebunden im soliden Beton eines deutschen Autobahnstaus, wirkt der Jeep bedrohlich – als würde ein Riese gleich aufbrechen und Zwerge plattmachen. Für Menschen, die das Sprichwort "Da geht mir das Messer in der Tasch’ auf" benützen, ist der Innenstadtjeep wie gemacht. Schön aber, dass gegenwärtig eine milde Note den Weihnachtsverkehr durchzieht. Man sieht Autos, die an der Stelle, wo im Sommer die Fahne flatterte, nämlich an den Rändern des Dachs, ein Rentiergehörn aus Plüsch und an der Kühlerhaube eine große Nase tragen. Sie (und ihre Fahrer) haben sich verwandelt: in Rudolph, das Rentier, welches mit seiner glühenden Nase den Weihnachtsmann sicher durch den Schneesturm führt. Während der Jeep-Fahrer den Straßenverkehr wie einen trügerischen Waffenstillstand durchrast, zeigt sich der Rentierlenker als Optimist. Er hofft auf den Verwandlungszauber aller Mobilität: Du bist nicht nur Kutscher und Passagier, sondern auch das liebe Zugpferd deines Lebenskarrens. Wenn du gut bist, ist der Verkehr es auch. Das ist zwar ein wenig naiv. Aber dennoch: Lieber zehn Rentiere auf den Straßen als ein einziger Hummer.