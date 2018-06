Wenn ich an Weihnachten denke, sehe ich die Familie Pfäffling vor mir. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Ich lasse mir die Familie Pfäffling von nichts und niemandem vermiesen. Wirklich nicht. Denn die Familie Pfäffling – Vater, Mutter, sieben Kinder – feiert Weihnachten genau so, wie ich das toll finde. Seit ich denken kann.

Am Morgen geht Vater Pfäffling, er ist Musiklehrer von Beruf, mit den drei ältesten Söhnen (vielleicht auch nur mit einem, das weiß ich nicht mehr genau) in den Wald, um ein Bäumchen zu schlagen, das sie auf den Schultern nach Hause tragen. Es ist ein sehr langer Weg zurück in die Stadt, Autos gab es ja noch nicht. Es ist auch bitterkalt, und sie frieren an den Händen, weil sie keine Handschuhe anhaben. Familie Pfäffling ist immer knapp mit Geld, es reicht nicht für Handschuhe für alle sieben Kinder. Die drei ältesten Söhne besitzen auch nur einen einzigen Wintermantel, den sie sich teilen. Es reicht auch nicht für große Geschenke am Heiligen Abend.

Am Nachmittag werden die sieben Kinder nach draußen geschickt, weil Mutter Pfäffling den Baum schmückt und einen großen Stollen auf den Tisch stellt. Sie machen eine Schneeballschlacht und sind voller Freude, Glück und heller Erwartung. Wenn es dunkel wird, geht Familie Pfäffling in die Kirche, wo der Vater die Orgel spielt (vielleicht habe ich das dazuerfunden, und er flötet nur). Wenn sie nach Hause kommen, war das Christkind schon da. Es hat Socken für die drei großen Brüder, Strickzeug für die Mädchen und eine Geige für den kleinen Frieder (mein Liebling!) unter den Baum gelegt. Sie lesen die Weihnachtsgeschichte vor, singen viele Lieder, und der kleine Frieder streicht zum ersten Mal mit dem Bogen über die Saiten seiner neuen Geige. Dann schneiden sie den Stollen an und bringen den Nachbarn auch ein Stück davon.

Ich besitze den Roman Die Familie Pfäffling in Sütterlinschrift, seit ich denken kann. Sütterlinschrift zu lesen fällt mir mittlerweile schwer. Ich will das Buch aber auch gar nicht lesen, ich will mich nur daran erinnern. Es erschien im Jahr 1907. Seine Verfasserin heißt Agnes Sapper. Sie wurde oft mit Johanna Spyri verglichen. Das freundlichste literaturkritische Urteil über Agnes Sapper lautet, ihre "sprachlichen Mittel" seien "begrenzt". Darüber hinaus wurde in den vergangenen Jahrzehnten von ideologiekritischen Geistern festgestellt, dass es sich bei dem Roman Die Familie Pfäffling um ein reaktionäres, staatstragendes, chauvinistisches Schundwerk handelt, das im Tarnanzug eines Jugendbuches das Bild einer Untertanengesellschaft transportiert.

Leute – das ist mir so was von egal!