Hey, wie geht es Dir? Hier ist es so komisch ruhig. Unsere Armee ist weg und hat uns zurückgelassen. Diese Idioten. Wollte mich nur kurz melden.

Das ist eine Nachricht aus Ankara. Eine von vielen, die mir mein Freund Salaam Kikhwa, 28 Jahre alt, irakischer Christ, in den letzten Monaten über Facebook geschickt hat. Als ich sie las, war ich gerade in Afrika. Ich bin viel als Journalist herumgekommen dieses Jahr, Neuigkeiten von Salaam erreichten mich in Indien, Japan, Israel. Salaam ist auch viel herumgekommen. Er ist auf der Flucht.

Seltsam, dieses Wort zu schreiben. Flucht, das klingt nach einem klaren Vorgang, zeitlich begrenzt – der Aufbruch, die Reise, am Ende der Erfolg des Ankommens oder eben das Scheitern. Salaams Geschichte fehlt diese Dramaturgie. Jeder Regisseur täte sich schwer, sie zu verfilmen. Seine Flucht ähnelt eher einer Mischung aus Abwarten, Losziehen, Vor und Zurück. Salaam selbst sagt, das sei wie beim Schach: ein zäher Kampf, und ständig musst du neu reagieren. Du musst ein guter Spieler sein.

Lost, das ist das Wort, das Salaam in seinen Nachrichten dauernd benutzt. Verloren. Er meint damit sich selbst, seine Heimat, sein Leben.

Als ich Salaam vor drei Jahren kennenlernte, lebte er noch in der Stadt seiner Geburt, einem Vorort von Mossul: Karakosch. Damals schrieb ich für die Zeitschrift Geo, und es war ein Superlativ, der mich gelockt hatte: Mit ihren knapp 50.000 Einwohnern war Karakosch die größte christlich dominierte Stadt des Nahen Ostens. Halb Schutzort, halb Gefängnis, erstreckte sie sich in der Ebene von Ninive. Eine Ansammlung flacher Häuser, umgeben von einem Ring aus Checkpoints. Zwischendrin lagen wie Findlinge die großen Kirchen.

Man war in Karakosch auch dann Christ, wenn man nicht an Gott glaubte, so wie mein Übersetzer Salaam. Das Christliche war in einen Lebensstil übergegangen, eine Kultur, an der die Bewohner um so störrischer festhielten, je mehr sie in Gefahr gerieten, vom Chaos des Bürgerkriegs erfasst zu werden. Priester, die de facto die Stadt regierten. Shoppingmalls, die Heiliger Sankt Georg hießen. Junge Männer, die am liebsten Klamotten der Marke Christian Dior trugen.

Es gab in Karakosch auch eine christliche Miliz. Die Kalaschnikows umgehängt, standen die Männer vor den Kirchen, einer von ihnen Salaams Vater, ein ängstlicher Alter mit Bluthochdruck. Die Miliz war eher ein Sozialprojekt. Sie konnte nichts tun, als Islamisten einen Konvoi aus 18 Bussen angriffen, darin christliche Studenten auf der Fahrt ins nahe Mossul; es gab Tote, und Salaams linke Pupille wurde zerstückelt. Seit diesem Tag im Mai 2010 ist sein Blick merkwürdig starr.

Dass sein Name "Frieden" bedeutet, darüber macht Salaam selber Witze.

Am 6. August dieses Jahres erwachte Salaam, Freidenker, Zyniker, geliebtes Einzelkind, zum Sound der Bomben. Der "Islamische Staat" griff an. Salaam und seine Eltern stopften ein paar Sachen zusammen und rannten nach draußen. Sie fanden Platz auf dem Pick-up ihres Nachbarn, der nach Erbil fuhr, in die Hauptstadt der Kurden. Sie waren jetzt Teil des großen Trecks, der sich durch den Norden des Iraks wälzte, auf der Flucht vor dem IS. Hier ist überall Chaos. Niemand versteht, was los ist.

In Erbil standen Salaam und seine Eltern hilflos auf der Straße, dann bot ihnen ein Fremder an, sie bei sich aufzunehmen. Einige Tage später stiegen sie in ein Flugzeug in die Türkei. Seit Jahren schon hatte Salaam seinen Eltern von Deutschland, Frankreich, Australien vorgeschwärmt. Seine Mutter hatte sich immer geweigert, die Heimat zu verlassen, aber nun schien die Zeit gekommen.

Salaam organisierte eine kleine Wohnung, in einem Kaff irgendwo bei Ankara. Er ging zur deutschen Botschaft. Er ging zur französischen Botschaft. Er ging zu den UN und zu vielen NGOs. Er stand vor wichtigen Gebäuden, hilflos wie der Mann in Kafkas Geschichte vor dem Gesetz. Einmal hieß es, in sechs Wochen könne er seine Papiere abgeben, irgendwann könne er sich dann als Flüchtling registrieren … Salaam traf in der Türkei irakische Christen, die seit Jahren darauf warteten, in westliche Staaten zu ziehen.

Es war jetzt Herbst, und seine Nachrichten wurden wütender, die Sätze kürzer. Die UN sind eine kriminelle Gang. Oder: Was ist das für ein Leben!!! Unsere einzige Schuld ist: Wir wurden im Irak geboren. Salaams Freunde aus Karakosch waren über den Nahen Osten verstreut, auf Facebook wogen sie Vor- und Nachteile: Im Libanon war es gut, aber teuer, in Jordanien auch nicht besser als in der Türkei. Manche Freunde waren vom IS gefangen genommen worden. Zu ihnen gab es keinen Kontakt.

Im November, als das Geld aufgebraucht war, die Hoffnung auch, gingen Salaam und seine Eltern nach Erbil zurück, Nordirak, 45 Minuten Autofahrt und doch eine Welt entfernt von ihrer Heimatstadt. Dort hausen sie jetzt mit sechs anderen in einem Zimmer, im Betonskelett eines halb fertigen Hotels.

Karakosch steht heute leer. Salaam kennt jemanden, der war neulich auf einem Berg, von dem man in die Stadt schauen kann, die nun auf dem Gebiet des Feindes liegt. Der IS hat Läden zerstört, in denen Alkohol verkauft wurde, hat Kreuze aus Kirchen geschleppt und Wohnhäuser geplündert, vielleicht auch das Haus der Familie Kikhwa. Aber die Häuser und Kirchen stehen, als warteten sie auf Heimkehrer.

Über die Christen, die in Erbil ausharren, hat sich in diesen Wochen die Depression gelegt. Viele hatten ihre Sehnsüchte auf Weihnachten gerichtet: Dann wollten sie wieder zu Hause sein. Nun sind sie immer noch in jenem Dazwischen, das man wohl Flucht nennt, und auf Facebook denkt Salaam darüber nach, doch noch den Weg nach Deutschland zu suchen. Irgendwie. Mit seiner Intelligenz und seinen Sprachkenntnissen könnte er sich gut in der Fremde einfügen, glaubt er, und ich glaube es auch.

Ich stecke hier fest, habe keine Zukunft im Irak, kann nicht vor und zurück. Ich wäre so glücklich, den Aufbruch zu wagen. Meine Eltern nicht. Sie sind so hilflos, meine Mutter hat Diabetes. Ich kann sie nicht zurücklassen, das verbietet unsere Kultur. Gehen oder bleiben, gehen oder bleiben. Salaam will jetzt erst einmal abwarten.

Für Januar hat ihnen der Vermieter ihres Zimmers gekündigt. Salaams Vater läuft in diesen Tagen durch Erbil, auf der Suche nach einem Pater, der angeblich Wohnwagen vermittelt. Bald wird Salaam wohl wieder umziehen.