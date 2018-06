Inhalt Seite 1 — "Das Leben ist eine tolle Sache" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Herr Müntefering, der Bundestag debattiert darüber, Sterbehilfe in Deutschland zu erleichtern, das Thema bewegt viele Menschen. Sie warnen vor einer "gefährlichen Melodie" in der Debatte. Was meinen Sie damit?

Franz Müntefering: Einige argumentieren mit Mitleid und der Angst vieler Menschen vor Schmerzen. Das bewegt die meisten. Aber dann gibt es auch die Selbstbestimmungsenthusiasten. Die sagen: Ich muss entscheiden können, ob ich sterben will oder nicht, jederzeit in meinem Leben, begründungsfrei. Und das halte ich für gefährlich. Mit Freiheit und Selbstbestimmung hat das nichts zu tun.

ZEIT: Einfach so abtreten, das finden Sie nicht richtig?

Müntefering: Nein.

ZEIT: Im Grunde geht es doch um die Frage: Wem gehört der Mensch? Man könnte sagen: Niemandem so sehr wie sich selbst.

Müntefering: Das ist eine sehr verkürzte Philosophie. Man ist mitverantwortlich für das Ganze. Schlimm ist die Begründung: Ich will kein alter Trottel werden, ich will nicht pflegebedürftig werden, nicht gefüttert werden. Das ist eine Aussage über die Wertigkeit von Leben. Wer so spricht, muss sich genau überlegen, was er damit auslöst – bei denen, die behindert sind, krank oder pflegebedürftig. Bei denen, die in der Pflege arbeiten und jeden Tag ihr Bestes tun, um Menschen zu helfen.

ZEIT: Warum sollte eine Entscheidung, die ich für mich persönlich treffe, eine Aussage über jemand anderen sein? Es ist eine Aussage, die ich über mich und mein Leben treffe.

Müntefering: Das ist falsch. Weil man immer in der Gemeinschaft lebt und Mitverantwortung für das hat, was rundherum passiert. Was ist mit den Anverwandten, was ist mit den Kindern, den Enkeln, den Freunden? Was ist mit der Gesellschaft insgesamt? Es ist geradezu absurd, die Vernichtung der Existenz mit dem Hinweis auf ein Selbstbestimmungsrecht zu befördern. Das Selbstbestimmungsrecht hat vielmehr die Existenz zur Bedingung.

ZEIT: Das ist wahr. Aber kann es nicht sein, dass jemand, der seinem Leben ein Ende setzen will, das gerade deshalb will, weil er das Leben liebt? Aber eben sein Leben, so wie er es führen will.

Müntefering: So hat auch der MDR-Intendant Udo Reiter argumentiert.

ZEIT: Reiter saß im Rollstuhl, er war ein engagierter Verfechter von Sterbehilfe. Vor wenigen Monaten hat er sich erschossen.

Müntefering: Ich akzeptiere seine Entscheidung, natürlich, ich respektiere sie sogar. Aber ich sage auch: Seine Haltung ist rücksichtslos gegenüber allem und allen. Das war bei Gunter Sachs auch so. Das ist eine gewisse bürgerliche Attitüde. Otto Normalverbraucher denkt nicht so.

ZEIT: Was ist daran bürgerlich?

Müntefering: Zu denken: Ich kann mit mir machen, was ich will. Und das ganz Normale, das mache ich nicht. Ich bin etwas Besonderes, ich erschieße mich, ich stehe nicht im Glied. Ein Stück Egozentrik und Arroganz steckt da schon drin, tut mir leid. Alle essen Fleisch, da esse ich Fisch. Alle wollen leben, dann will ich tot sein. Existenz? Da entscheide ich selbst. Ich argumentiere existenzialistisch: Ich, Sie, uns alle gibt es nur einmal in der Geschichte der Welt, ein einziges Mal. Das Leben ist so einzigartig und wichtig, dass ich jeden ermutige, zu sagen: Nimm so viel davon, wie du kannst. Und geh nicht beiseite.

ZEIT: Ist das nicht vor allem eine sozialdemokratische Position? Sie sagen: Du gehörst zwar auch ein bisschen dir selbst, aber nicht am meisten.

Müntefering: Für mich geht es da um die Frage, ob uns der andere interessiert. In der Positionierung, die Sie vertreten, steckt die Unterstellung: Die anderen interessiert das nicht. Mich interessiert es aber. Es geht im Übrigen in der aktuellen Debatte vor allem um eine andere Frage, nämlich: Kann man dem Gesetzgeber abverlangen, dass er ein Gesetz macht, durch das die Selbsttötung die gleiche Qualität bekommt wie der normale Tod? Dass er sagt: Wer aussteigen will aus der Versammlung, kann das machen, und da helfen wir. Oder muss er nicht das Leben und die Solidarität in der Gesellschaft stärken? Es gab schon Abstimmungen, die mir sehr schwergefallen sind, da ging es um Militäreinsätze, um Leben oder Tod. Aber ein solches Gesetz würde aus meiner Sicht darüber weit hinausgehen. Da geht es wirklich um den Kern der ganzen Veranstaltung Demokratie. Wohin führt das? Eine Gesellschaft, die am Ende Häuser bauen würde, in denen man den Menschen nicht beim Sterben hilft, sondern sie töten hilft, wäre eine andere Gesellschaft als die, in der wir heute leben.

ZEIT: Wir greifen in vielen Fällen in den natürlichen Ablauf des Lebens ein. Und der Gesetzgeber greift bei vielen Themen in Fragen von Leben und Tod ein, bei Abtreibung, bei der Debatte um Stammzellen oder PID. Warum sollte er ein solches Gesetz nicht machen dürfen, wenn der Einzelne seinem Leben nach unserem Recht ohnehin ein Ende setzen darf?

Müntefering: Was mich stört, ist, wenn so getan wird, als ob das eine besonders aufgeklärte Position ist. Das ist es nicht. Es ist eine Konzentration auf den Einzelnen, die auch die Gefahr mit sich bringt, dass man Menschen leichtfertig aufgibt, die vielleicht nur mal ein Tief haben. Ich glaube, jeder Mensch denkt in seinem Leben irgendwann darüber nach, ob sich das lohnt, ob er leben will oder nicht.

ZEIT: Haben Sie das auch schon getan?

Müntefering: Nicht intensiver als andere. Bei mir geht das mit dem Älterwerden eher immer weiter weg. Ich kenne zig Leute, die sagen: Ich war auch schon mal dicht dran, aber ich freue mich, dass ich noch lebe. Als Sozialminister in NRW habe ich die Hospizbewegung mit ins Leben gerufen. Später entstand die Palliativbewegung, und dann haben wir die Patientenverfügungen eingeführt. Das alles ist eine viel bessere Antwort auf die Sorgen der Menschen und die Probleme, die Alte und Kranke heute haben. Und es hat übrigens auch mit dazu geführt, dass sich die Zahl der Suizide deutlich reduziert hat, von 18.000 im Jahr 1980 ungefähr auf rund 9.800 im vergangenen Jahr.

ZEIT: Das ist doch eher ein Argument dafür, dass dieser Dammbruch, den Sie befürchten, gar nicht droht, weil es eben keine Entscheidung wie über Fisch oder Fleisch ist. Und weil das auch jeder Mensch weiß.

Müntefering: Mich ärgert, dass sich die Debatte auf eine Positionierung kapriziert, um die es nur bei ganz wenigen Menschen geht. Von den 893.000 Menschen, die letztes Jahr gestorben sind, sind die meisten ganz normal gestorben. Da wird geweint, da ist Elend, aber das gehört zum Leben mit dazu. Ich hab mindestens zweimal aktive Sterbehilfe gemacht ...

ZEIT: Wie bitte?!

Müntefering: Sehr aktiv sogar, bei meiner Mutter und bei meiner Frau: Hand gehalten, dabeigesessen, getröstet. Hilfe beim Sterben brauchen alle Menschen. Denen, die für Hilfe beim Töten sind, sollten wir das Wort Sterbehilfe nicht überlassen. Sterbehilfe ist etwas ganz anderes. Pflegerinnen und Pfleger sind wirklich Sterbehelfer, aber im guten Sinne.