Cyberkrieg gegen Nordkorea? Der amerikanische Präsident scheint sich tatsächlich mit diesem Gedanken zu tragen. "Wir können nicht zulassen, dass ein Diktator von irgendwoher Zensur in den Vereinigten Staaten ausübt", sagte Barack Obama und sprach sodann von einem "proportionalen" Gegenschlag.

Der US-Präsident erregte sich über einen Hackerangriff, der Ende November bekannt wurde: der elektronische Einbruch in die Systeme des Film- und Unterhaltungskonzerns Sony Pictures Entertainment (SPE). Hacker brachten zahllose SPE-Computer unter ihre Kontrolle, sie kopierten beinahe sämtliche Daten des Konzerns und hinterließen ein Sabotageprogramm, das Festplatten löschte.

Ganze Konzernbereiche bei SPE blieben deswegen tagelang gelähmt, und weil die Hacker die erbeuteten Daten ins Internet stellten und an Medien verschickten, wurden sensible, teils auch peinliche Details aus dem Innenleben des Unterhaltungskonzerns öffentlich: Gehaltslisten, Krankenakten, unveröffentlichte Filme, anzügliche E-Mails von Schauspielstars und Studiochefs. Die Datensätze – auch die ZEIT hat sie gesichtet – enthalten so ziemlich alles, was in einem Großkonzern über die Bildschirme flimmert.

Das größte Aufsehen aber erregte der Sony-Film Das Interview, ein Satirestreifen für das Weihnachtsprogramm, in dem der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un getötet wird. Die Hacker forderten, den Film aus dem Programm zu nehmen, sonst werde Schlimmeres passieren. Kinobetreiber gehorchten, und SPE will den Film demnächst "auf anderen Kanälen" bereitstellen. Deshalb spricht Barack Obama von Zensur.

Dass der US-Präsident auch von einem Diktator spricht, liegt an Erkenntnissen des FBI. Die Ermittlungsbehörde teilte mit, sie habe nun "genügend Informationen", um der nordkoreanischen Regierung die Schuld am Hackerangriff zu geben. Die Ermittler hatten die Software untersucht, die zum Eindringen benutzt worden war, die sich sodann unbemerkt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz fortgepflanzt, Passwörter geknackt und Festplatten gelöscht hatte – und siehe da, ein Teil der Codezeilen wurde schon für frühere, mutmaßlich nordkoreanische Angriffe eingesetzt.

Ein unumstößlicher Beweis ist das freilich nicht. Erstens verschleiern Hacker oft ihre Identität, indem sie falsche Spuren legen. Und zweitens gibt es Hackergruppen, deren Software zwar eine eindeutige Handschrift hinterlässt, die aber für unterschiedliche Auftraggeber arbeiten.

Das Regime in Pjöngjang bestreitet alles. Bekannt ist indes, dass Nordkorea sich seit Jahren für Cyberangriffe rüstet. Amerikanischen und südkoreanischen Geheimdiensten zufolge operieren Nordkoreas Cyberkrieger sowohl von der Heimat als auch von China und Japan aus. Sie kooperierten außerdem mit Hackern im Iran und in Syrien. Die Attacke auf Sony, die technisch fortgeschritten und die Arbeit eines größeren Teams war, liegt jedenfalls im Bereich der Möglichkeiten Nordkoreas.

Bloß: Wie sähe eine "proportionale" Antwort aus? Der amerikanische Sicherheitsberater und frühere Hacker Kevin Mitnick spottete: Proportional wäre es, gratis den Film The Interview zu zeigen und Popcorn zu verteilen. In der Tat gibt es da ein juristisches Problem: Der Hack war kein kriegerischer Akt, der einen militärischen oder cybermilitärischen Gegenschlag rechtfertigen würde, denn nach dem in der Nato vorherrschenden Verständnis müssten dafür Personen oder Objekte zu Schaden kommen. Andere machen den Angriff auf kritische Infrastrukturen zum Kriterium – doch nicht einmal im Umkreis von Hollywood würde man Filmstudios dazuzählen.

Der Senator John McCain sprach gleichwohl von einem "Kriegsakt", ein Sprecher des Weißen Hauses immerhin von einer "ernsten Frage der nationalen Sicherheit". Der Jurist und Sicherheitsexperte Stewart Baker forderte, dass Nordkorea die Folgen seiner Taten spüren müsse; er schlug vor, den Hackern den Strom abzustellen.

Hinter derartigen Reaktionen steckt die Befürchtung, dass es beim nächsten Mal Wichtigeres als eine Unterhaltungsfirma treffen könnte. Kraftwerke und Stromnetze, Telefon, Verkehrsleitsysteme, Krankenhäuser, Bankensysteme, Warenlogistik: Westliche Gesellschaften und ihre Volkswirtschaften sind heute abhängig von Diensten, die private Unternehmen bereitstellen, und zwar mit Computerhilfe. Eine Hackerattacke auf einen derartigen Konzern kann einem Anschlag auf die Lebensadern eines Industriestaates gleichkommen.

Joseph Demarest, der stellvertretende Direktor der FBI-Cyberabteilung, die den Sony-Hack untersucht hatte, behauptet, die in diesem Fall benutzten Methoden hätten auch in 90 Prozent aller anderen privaten Konzerne funktioniert, ja sogar bei etlichen militärisch oder sonst wie staatlich abgesicherten Systemen.