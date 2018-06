Endlich geht der Kalte Krieg auch in Lateinamerika zu Ende: Die USA und Kuba nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf, Reisebeschränkungen fallen, die beiden Staatschefs witzeln am Telefon. Es ist eine Zeitenwende. Aus dem Feind von einst ist noch kein Freund geworden, aber doch ein Nachbar, mit dem man redet.

Zu den deutschen Wörtern, die es in den englischen Sprachgebrauch geschafft haben, gehört "the Ostpolitik". Obamas Rezept zum Umgang mit der Insel 90 Meilen vor der Küste Floridas erinnert an sie. "Südpolitik" sozusagen. Nur dass "Wandel durch Annäherung" hier "people-to-people contacts" heißt. Und dass die Gesellschaften beider Länder bereits eng verflochten sind. Die Politik geht hier nicht voran, sie hinkt hinterher. Elf Millionen Kubaner leben auf der Insel, zwei Millionen Cuban-Americans in den USA. Kaum jemand in Kuba, der nicht Verwandte oder Freunde in Florida hat. Man telefoniert miteinander und mailt. Die Ausgewanderten schicken Handys und Kleidung, Darlehen und Devisen.

Außerdem zeigt die bisher wichtigste Reform Raúl Castros Wirkung: Seit zwei Jahren dürfen die Kubaner weitgehend ungehindert reisen, was Hunderttausende auch schon getan haben. Umgekehrt sind Besucher aus den USA bereits jetzt die zweitgrößte Touristengruppe auf der Insel. Wenn Karl Marx recht hat und die ökonomische Basis den politischen Überbau bestimmt, balanciert der kubanische Sozialismus auf dünnen Brettern. Die Annäherung zwischen Obama und Castro verschärft diesen Widerspruch.

In Washington giften die Hardliner unter den Republikanern gegen Obamas deal on Cuba, die USA hätten viel gegeben, die kubanische Regierung hingegen habe kaum Zugeständnisse gemacht. Sie verkennen, dass es Obama heute ebenso wenig um unmittelbare Tauschgeschäfte geht wie einst Willy Brandt. Obamas "Südpolitik" ist nicht eine Politik der kleinen Schritte, sondern vieler Schritte auf einmal. Außerdem ist sie eine große Inszenierung: Obama und Castro traten gleichzeitig vor die Mikrofone, um die Wende bekanntzugeben.

Raúl Castro fährt die Insel, die Fidel ins Zentrum der Weltgeschichte katapultiert hatte, wieder auf Normalgröße zurück. Als er vor sechs Jahren die Amtsgeschäfte übernahm, versprach er den Kubanern weniger Reden und mehr zu essen.

Eine neue Mittelschicht ist mittlerweile entstanden. Es gibt Handys und Privatrestaurants, es entstehen Kleinunternehmen. Und so wie Raúl Castros Wirtschaftsminister jetzt gegen staatlichen Paternalismus und überzogene Gleichmacherei zu Felde zieht, wäre er unter Fidel aus der Partei geworfen worden. Mit der Entscheidung, US-Internetanbieter auf Kuba investieren zu lassen, räumt Obama seinerseits Hindernisse beiseite. Castro und Obama: Beide vollziehen sie eine strategische Umkehr.

Im April werden in Panama die Staatschefs der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zusammenkommen; erstmals ist Kuba wieder zu einem Treffen eingeladen. Was als Niederlage Washingtons galt, versucht Obama nun positiv zu wenden. Denn die OAS hat eine Demokratie-Klausel und ein vielschichtiges System zum Schutz der Menschenrechte. Wenn nun Raúl Castro dabei ist, erkennt auch er die Legitimität dieser Instrumente an.

Erinnern wir uns: Als Erich Honecker und Co. 1975 die KSZE-Schlussakte von Helsinki unterzeichneten, stand das Bekenntnis zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten zunächst auch nur auf dem Papier. Doch das Einklagen dieser Verpflichtungen wurde ein Hebel der osteuropäischen Bürgerrechtler. Obamas "Südpolitik" eröffnet diese Möglichkeit jetzt ebenfalls.

Bert Hoffmann ist Wissenschaftler für Lateinamerika-Studien am Hamburger GIGA-Institut.