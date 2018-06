Markus Deibler ist ein Mann mit breitem Kreuz und rasierter Brust. Sein Leben hat er vornehmlich damit zugebracht, in Schwimmbecken von einem Ende zum anderen zu schwimmen. Er verausgabt sich dabei so sehr, dass er nach dem Rennen häufig am Rand liegen bleibt, weil er selbst das Aufstehen nicht mehr schafft. Vor zwei Wochen belohnte er sich für die Qualen: Er holte einen Weltmeistertitel, in Weltrekordzeit.

Deibler macht Hamburg stolz. Gerade weil sein Sport die protestantische Arbeitsethik der Stadt in Perfektion vorlebt: Malocher malochen bei Blohm & Voss, jeden Morgen stehen sie vor dem eisernen Tor und nieten Schiffe neu zusammen. H.P. Baxxter geht jeden Tag ins Tonstudio, um den Sound einzuüben, der am besten kesselt. Markus Deibler geht jeden Tag ins Schwimmbad. 30 Stunden die Woche, 60 bis 70 Kilometer.

Ging ins Schwimmbad, muss man jetzt sagen. Deibler machte eine Woche nach seinem größten Triumph Schluss. "Rücktritt, danke", schrieb er. Er wolle seine Zeit nutzen, um unternehmerisch tätig zu sein. Markus Deibler besitzt eine Eisdiele auf St. Pauli. Auch darin ist er ganz Hanseat: keine großen Worte verlieren. Sich nicht vom Erfolg blenden lassen. Entscheidungen durchziehen.

Deibler könnte Vorbild werden für andere. Wäre doch was, wenn Olaf Scholz die Wahl gewönne, mit absoluter Mehrheit, und eine Woche später sagte: Rücktritt. Danke, Leute, ich kümmere mich von jetzt an um meine Ruderkarriere.