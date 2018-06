Weihnachten ist eine gefährliche Zeit in der Stadt Jos, Nigeria. Denn um Weihnachten haben Attentäter schon mehrmals zugeschlagen, 2011 ging eine erste Bombe vor einer Kirche hoch. 2012 sprengte sich vor einer anderen Kirche ein Selbstmordattentäter in die Luft, 14 Menschen starben. "Wir hatten großes Glück, denn die Wächter haben den Mann am Tor aufgehalten, sonst hätte es Hunderte Tote gegeben", sagte Ignatius Ayau Kaigama, der Erzbischof von Jos, der ZEIT. Es ist ein Tag im Advent, und Kaigama hat Angst.

Am schlimmsten traf es Jos am 20. Mai dieses Jahres, da gingen auf einem zentralen Markt zwei Bomben hoch. 118 Menschen starben. Danach zogen christliche Jugendliche bewaffnet durch die Straßen und errichteten Blockaden – weil sie sich von der Polizei nicht geschützt fühlten, nahmen sie die Sache nun selbst in die Hand. Die Szenen weckten bei Kaigama böse Erinnerungen. In Jos war es 2012 nach den Bombenanschlägen zu Ausschreitungen gekommen. Zornige junge Männer attackierten damals Menschen, die sie für Muslime hielten. In den Straßen von Jos erhob das Gespenst eines Religionskrieges zwischen Christen und Muslimen sein schreckliches Haupt.

Es gelang den Behörden damals nur mit Mühe, die Gewalt einzudämmen. Erzbischof Kaigama spielte dabei eine zentrale Rolle, denn er ist Präsident des "Interreligiösen Komitees für Frieden" und genießt bei allen Beteiligten Glaubwürdigkeit.

Dazu gehört auch, dass der Erzbischof sich bei der Suche nach den Ursachen für die Gewalt immer um möglichst große Präzision bemüht. Er spricht auch gegenüber der ZEIT ausdrücklich nicht von einem religiösen Konflikt, obwohl die Gruppe, die für die Attentate gegen Christen verantwortlich zeichnet, sich selbst als religiös definiert: Es ist die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Seit 2009 überzieht sie besonders den Norden Nigerias mit einer beispiellosen Terrorkampagne, der inzwischen mehr als 10.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Darunter sind viele Christen, aber die Mehrheit der Toten dürften Muslime sein.

Der Arm Boko Harams reicht heute bis nach Zentralnigeria, es gab sogar in der Hauptstadt Abuja Attentate. "Boko Haram hat mit einem Messer begonnen", sagt Kaigama, "und heute ist die Terrorgruppe ausgerüstet wie eine Armee. Sie hat gepanzerte Fahrzeuge, moderne Waffen. Woher?"

Tatsächlich ist der Aufstieg von Boko Haram erklärungsbedürftig. Gegründet wurde die Gruppe 2002 von einem Mann namens Mohammed Yusuf. Viele Anhänger hatte Yusuf zunächst nicht, denn seine Ansichten waren zu radikal. Seit Yusuf aber 2009 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam und seine Gefolgsleute verbreiteten, dass die Polizei ihn ermordet habe, erhielt Boko Haram Zulauf. "Sie beschritten den Weg der Gewalt", sagt der Erzbischof, "das war der tragische Fehler!" Kaigama betont noch heute, dass einige ursprüng- liche Anliegen von Boko Haram ihre Berechtigung haben: "Die Gruppe engagierte sich gegen Korruption, Misswirtschaft und die Vernachlässigung des nigerianischen Nordens."

Der Staat aber reagierte mit extremer Härte und trug so zur Radikalisierung bei. Wie grausam die nigerianischen Behörden sein können, das legte ein spektakulärer Bericht von Amnesty International offen, der im September veröffentlich wurde. Er trägt den Titel Willkommen im Höllenfeuer! und ist ein Dokument des Schreckens. Seite um Seite liest man von schwersten Foltern in Nigerias Gefängnissen. In diesem Klima der Gewalt und der Straflosigkeit gedeihen terroristische Gruppen wie Boko Haram. "Es ist ein komplexer Konflikt, er hat politische, wirtschaftliche und soziale Ursachen", sagt Erzbischof Kaigama, "Religion ist für die Terroristen nur ein Alibi."

Was tun? Die Antwort Kaigamas kommt prompt: "Es liegt ganz bei unserer politischen Führung. Nur sie kann dem Morden ein Ende bereiten. Aber bis heute benutzen die Parteien Boko Haram als Schreckbild, um sich auf Kosten des politischen Gegners zu profilieren. Es gibt keine Einheit gegen den Terror."

In diesen Wochen verschärft sich nun die unselige Konkurrenz zwischen den politischen Parteien – denn es ist Wahlkampf. Im Februar wählen die Nigerianer einen neuen Präsidenten. Bis dahin bleibt es gefährlich. Zwei Tage nach dem Gespräch der ZEIT mit Erzbischof Kaigama explodierte auf einem Markt von Jos eine Bombe. 32 Menschen starben.