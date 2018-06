Ich habe Angst. Ich bin müde und habe jede Menge Gesundheitsprobleme. Der Kopf schmerzt. Die Schulter springt heraus. Der Rücken tut weh. Die Wirbelsäule ist kaputt. Ich kann nicht lange sitzen. Und das Schlafen geht auch nicht. Ich träume. Ich träume, was passiert ist. Ich träume, dass ich wieder gefoltert werde. Dass mich die Polizisten wieder schlagen. Dass sie mich umbringen wollen.

Früher war ich gesund. Ich hatte Familie. Zwei Kinder. Eine Frau. Seit vergangenem Jahr bin ich geschieden. Das war alles zu viel, auch für meine Frau. Sie hat mir sehr viel geholfen. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Meine beiden Kinder sind zwölf und 15 Jahre alt. Ich sehe sie regelmäßig. Sie wohnen bei ihrer Mutter, aber sie besuchen mich. Ich lebe in einem Gemeindebau. Meine Aufenthaltsgenehmigung muss ich jedes Jahr erneuern. Ich habe versucht zu arbeiten. Aber es geht nicht. Ich bin müde und kann mich nicht konzentrieren. Ich bin arbeitslos. Ich habe einen Computerkurs gemacht. Aber wenn ich nachts nicht schlafen kann, bin ich tagsüber müde. Jetzt soll ich wieder einen Kurs machen.

Am schlimmsten sind die Träume. Da kommt alles wieder. Flashbacks. Ich bin in Schubhaft. Polizisten kommen. Sie wollen mich nach Gambia zurückbringen. Ich schlafe tief. Sie rufen meinen Namen. Ganz laut. Sehr aggressiv. Sie wecken mich. Ich will das Gesicht waschen und zur Toilette. Einer versperrt mir den Weg. Ich muss mein Zeug packen. Zu fünft sind sie in der Zelle. Zwei Männer in Uniform. Drei in Zivil.

Wir gehen zum Auto. Fahren über den Gürtel zur Alserstraße. Zum Ring. Vorbei am Schwedenplatz. Zur Lände. In Richtung Flughafen. Dort begleitet uns Flughafenpolizei. Ich steige über die Treppe in das Flugzeug. Ich will den Kapitän sprechen. Ich fliege gegen meinen Willen, sage ich, meine Familie lebt in Wien. Ich werde zurück ins Auto gebracht. Wir verlassen den Flughafen. Ich frage nach meiner Tasche. Die wirst du nie wiedersehen, sagt ein Polizist. Du bist ein toter Mann. Wir bringen dich um. Der Wagen fährt zur Simmeringer Haide. Zum Lusthaus. Vor einer Halle bleibt er stehen. Dann fährt der Wagen in die Halle. Die Polizisten verschwinden. Ich bleibe allein. Als sie zurückkommen, tragen sie Handschuhe.

Ich wache auf. Das alles steht schon im Untersuchungsprotokoll. Sie haben mich zu Brei geschlagen. Acht Jahre sind seit diesem Tag vergangen. Und jetzt wollen die Polizisten von vorne anfangen. Wiederaufnahme. Damals haben sie gestanden, was sie mit mir gemacht haben. Jetzt wollen sie mich zum Lügner stempeln. Ich sei geflüchtet und hätte mich dabei verletzt, behaupten sie.

Die Polizisten haben Angst, dass sie zahlen müssen. Damals hat man sie milde verurteilt. Jetzt kann der Staat versuchen, von ihnen das Geld zurückzuholen, das er mir zahlen muss. Ich war ihr Opfer. Aber jetzt wollen sie mich zum Täter machen. Alleine, ohne Hilfe und ohne die Unterstützung meiner Psychotherapeutin, würde ich das alles nicht schaffen.

Als junger Mann wollte ich Lehrer werden. Später wechselte ich den Beruf, weil man als Beamter im Staatsdienst besser verdiente. Nachdem das Militär die Macht übernommen hatte, verließ ich im Jahr 1996 Gambia. Und heute sitze ich hier und habe Angst.