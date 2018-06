Wer unter psychischen Problemen leidet, muss selbst auf ein Erstgespräch beim Psychologen oft monatelang warten (bis zum Beginn der Therapie dauert es meist noch einmal Monate). Das will die Bundespsychotherapeutenkammer jetzt ändern: Sie fordert, dass Psychotherapeuten genauso wie Ärzte eine Sprechstunde anbieten können – und diese angemessen bezahlt bekommen. Das solle im aktuell diskutierten Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung festgeschrieben werden.

So eine Regelung könnte aus Psychotherapeuten so etwas wie Hausärzte für die Seele machen – und dies ist überfällig. Wer von seelischen Leiden gequält wird, könnte ohne langes Herumtelefonieren zu einem Therapeuten gehen. Das würde nicht nur die Wartezeit verkürzen, sondern auch die Hemmschwelle senken – und so besonders den antriebsschwachen Kranken helfen.

Wie dramatisch die Lage ist, hat jüngst eine Umfrage der ZEIT gezeigt, an der mehr als 3.000 Menschen teilnahmen (ZEIT Nr. 28/14). Jeder Dritte hatte sechs Monate oder länger auf die Therapie warten müssen, von maximal einem Monat Wartezeit berichteten 27 Prozent. "Glücklicherweise klappte es nach sechs Monaten mit der Therapie. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch leben würde", schrieb ein Teilnehmer. Andere kritisierten, wie schwer es das System gerade Schwerkranken mache, einen Therapieplatz zu finden: "Wer das auf die Reihe bekommt, ist nicht schwer depressiv."

Sicher, die psychotherapeutische Sprechstunde löst nicht alle Zeitprobleme. Die Gespräche würden länger dauern als bei Patienten mit Husten, Blasenentzündung oder Grippe. Und auf eine richtige Therapie müssten die Kranken weiterhin lange warten, weil die Plätze so knapp bleiben werden wie bisher. Doch vielen Patienten hilft allein schon die Aussicht auf einen Termin beim Therapeuten, das zeigen zahlreiche Studien. Wie viel mehr noch würde da wohl ein rasches Erstgespräch bewirken.

Die Sprechstunde könnte aber auch den Therapeuten neue Möglichkeiten eröffnen: Sprächen sie mit mehr Kranken früher, könnten sie helfen, die Patientenströme besser zu lenken. Den leicht Erkrankten könnten sie erst einmal psychologische Beratung oder Selbsthilfegruppen vorschlagen, Schwerkranken dagegen schneller und gezielter eine ambulante oder stationäre Behandlung empfehlen. Dazu müssten sie allerdings tatsächlich auf andere Hilfsangebote verweisen und sich selbst nicht nur der leichter, sondern auch der schwer Erkrankten annehmen. So böte die Psychotherapie-Sprechstunde die Chance, die knappen Therapieplätze ein bisschen gerechter zu verteilen. Die Therapeuten sollten sie nutzen.