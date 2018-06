Eine Metallkiste, olivgrün. "8-6-1-8" steht darauf. Dennis Dreves gibt die Kombination in das Zahlenschloss ein. Passt nicht. Rückwärts. Passt auch nicht. Dreves trägt ein helles Sporthemd, er hebt die Kiste an, das Hemd wird dreckig. Er geht zum Auto, wuchtet die Kiste in den Kofferraum, fährt zu Autowerkstätten, zu Fahrradläden. Aber ohne Kaufvertrag dürfen die Werkstätten die Kiste nicht öffnen. Endlich, ein Mann in einem kleinen Fahrradschuppen macht es trotz Verbots. Dennis Dreves hebt den Deckel. Und traut seinen Augen kaum. Er hat einen Schatz gefunden.

Einige Stunden zuvor im Hamburger Seemannsheim, einem roten, alten Backsteinhaus am Michel. Dennis Dreves ist spät dran zur Versteigerung. Sie hat noch nicht begonnen, aber der Saal ist schon voll. Dreves bleibt neben dem Eingang stehen. Menschen drängeln sich neben ihm, hinter ihm bis in die Kantine hinein. Nur die Empore vor einem kurzen Treppenaufgang bleibt frei. Hier geht es zu der kleinen Kapelle, aus der Geschäftsführer Felix Tolle später ein Gepäckstück nach dem anderen rausholen und versteigern wird. 17 sind es insgesamt. Die schönsten sind auf einem Tisch vor der Treppe drapiert: ein großer Plastikkoffer, ein prall gefüllter blauer Seesack – und die olivgrüne Metallkiste.

Das Seemannsheim ist eine Einrichtung, die Seefahrer bei Behördengängen unterstützt, ihnen hilft, wenn sie krank werden, ihnen ein Bett für eine Nacht zur Verfügung stellt, wenn ihre Schiffe beladen werden. Wo Menschen kurz verweilen, lassen sie oft Dinge liegen. Manche holen sie wieder ab, lassen sie sich nachschicken. Andere melden sich nie wieder. Sind sie unterwegs verstorben? Haben bei all den Reisen den Überblick verloren? Zu viele Taschen in zu vielen Häfen?

Die Leute im Seemannsheim wissen es nicht. Aber sie wissen: Irgendwann liegen zu viele Sachen bei ihnen rum, zu viele Rucksäcke, Koffer, Pappkartons und Seesäcke. Wenn sie in den Raum kaum noch reinkommen, organisieren sie eine Versteigerung. Meistens, sagt Geschäftsführer Tolle, seien da sowieso keine wertvollen Sachen drin, ein paar Pullis und eine Zahnbürste. Meistens, das mag sein. Aber nicht immer.

Das ist das Faszinierende an einer Auktion im Seemannsheim: Niemand weiß, was in den Säcken und Kisten ist. Den Menschen, die zur Versteigerung kommen, geht es nicht um das Objekt. Es geht ihnen um die Eroberung – um das Geheimnis, die Überraschung, die sich in den Seesäcken und Kisten verbirgt. Sie hoffen auf eine Geschichte. Die Leute vom Seemannsheim, die auf Spenden angewiesen sind, fördern dieses Spiel mit der Neugier. Für sie ist die Auktion auch ein kleines Geschäft. Die Gepäckstücke, die an diesem Tag ihren Besitzer wechseln, werden 1.800 Euro einbringen.

Als die Versteigerung beginnt, trägt Dennis Dreves eine schwarze Sonnenbrille, macht auf Pokerface. Früher hat er als Buchhalter gearbeitet, jetzt kümmert er sich um die Trinkwassererzeugung auf Kreuzfahrtschiffen. Dreves ist 41, er liebt den Hamburger Hafen. Er liebt ihn wegen des Fernwehs und wegen der Menschen. Um der Menschen willen, die hier arbeiten. Und um derentwillen, die ins Seemannsheim kommen für eine Nacht, einmal ausladen, einmal rauswollen, an Land, die mit der Familie über Skype sprechen wollen, ein bisschen Kickern, schlafen, weiterreisen.

Deshalb ist Dreves gekommen. Er will einen Seesack ersteigern. Einen, der echt ist, der von einem realen Leben erzählt. Doch kein Seesack fasziniert ihn nun so sehr wie die Kiste aus Metall. Eine Bundeswehrkiste mit Schloss, das erkennt er sofort. Also ein deutscher Seemann. "Bei der Kiste hat sich jemand richtig Mühe gegeben, seine Sachen zu sichern", denkt er, "da sind nicht nur Klamotten drin."

Die Versteigerung beginnt. "20", "30", "50" – der Preis schnellt auf 120 Euro hoch. Geschäftsführer Tolle hebt den Hammer, aber es geht weiter. Sie bieten zu dritt. Bei 150 Euro gibt ein älterer Herr auf. Bleibt noch ein Kontrahent. "165", sagt der Mann. "170", sagt Dreves. "180", sagt der Mann. Im Saal wird es ruhig. Dreves geht auf 185. "200!", ruft der andere. Ist die Kiste das wert? Ist der andere vielleicht ein Seemann, ein Kumpel des Besitzers, der weiß, was sich in der Kiste befindet? Dreves erhöht: "210!" ruft er. Der Mann schweigt. "210 zum Ersten, 210 zum Zweiten, 210 zum ... Dritten!" Die Kiste gehört Dennis Dreves. Er bezahlt den höchsten Preis an diesem Tag. Er wird es nicht bereuen.