Rote Schuhe. Damit fing es an, das neue Leben von Qais und Wais. Die Zwillingsbrüder fanden ihre roten Schuhe so toll, dass sie in jener Nacht zum 10. Oktober 2014 gar nicht fragten, warum die Eltern es plötzlich so eilig hatten. Schnell: Hose, Pulli, Schuhe an und los zum Flughafen. Rund 15 Stunden später standen die Brüder in ihren neuen Schuhen in Berlin-Tegel.

Dezember 2014. Qais und Wais sitzen mit ihren vier Geschwistern, Mutter und Vater im Flüchtlingsheim Berlin-Marienfelde. Drei Zimmer mit gelb gestrichenen Wänden. Ihr neues Zuhause. Das alte war ein großes Haus in Faisabad, Afghanistan. Erwachsene würden jetzt vielleicht Lage und Blick, Zimmer und Möbel beschreiben, Qais und Wais, neun Jahre alt, erzählen lieber vom Hof und wie sie mit ihren Cousins dort Fußball spielten. Wais, der zehn Minuten Ältere im Tor, Qais in der Abwehr. Überhaupt Fußball. War auch an der Schule das Beste. Die anderen Fächer, na ja.

Und doch haben die Zwillinge Glück, dass sie lesen und schreiben können. In Afghanistan ist das nicht selbstverständlich. Die Analphabetenquote liegt bei 70 Prozent, nur ein Drittel aller Schüler erreicht die sechste Klasse. Die Mehrheit muss ihre Eltern beim Überlebenskampf unterstützen: 36 Prozent der Menschen leben dem CIA World Factbook zufolge unterhalb der Armutsgrenze und 35 Prozent der Menschen im Land sind demnach arbeitslos.

Ishaq, der Vater von Qais und Wais, fand Arbeit bei den nach Afghanistan entsandten Nato-Truppen. Als Ortskraft der Bundeswehr übersetzte er sechs Jahre lang für die Deutschen von Farsi ins Englische. Es sind gute Jahre, in denen Ishaq das Gefühl hat, am Aufbau Afghanistans mitzuwirken. Umso größer ist der Schock, als er erfährt, dass sich die Truppen zurückziehen. Wie soll er nun Arbeit finden? Zuletzt stammten 95 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus Geldern der internationalen Gemeinschaft, Afghanistan zählt zu den korruptesten Ländern der Welt.

Dieses Porträt ist einer von mehreren Kinder-Wunschzetteln in der ZEIT No 53 vom 23.12.2014 Hier ko\u0308nnen Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

"Jobs bekommen nicht die besten, sondern die mit dem meisten Geld", sagt Ishaq. Schwerer wiegt aber eine andere Sorge: "Was werden die mit mir machen, wenn die Deutschen weg sind?" Die – das sind die Taliban, doch das Wort benutzt Ishaq nicht, vielleicht, damit seine Söhne, die am Klettergerüst baumeln, nichts mitbekommen, vielleicht aber auch, weil gerade das Vage die Taliban ausmacht. "Sie tragen keine Uniform, und sie geben sich nicht zu erkennen. Jeder könnte zu ihnen gehören." Und so fürchtet Ishaq, dass nach Abzug der Truppen einer kommt, ohne Uniform und Namen, und ihn tötet. So wie der Bundeswehr-Übersetzer Dschawad Wafa im November 2013 in Kundus ermordet wurde.

Ob seine Söhne die Bedrohung gespürt haben, weiß Ishaq nicht. Er hat stets versucht, sie abzuschirmen. Doch später, als die Jungen drinnen sitzen, im Schneidersitz auf dem Teppich, wird Wais von den wilden Hunden erzählen, die überall in Faisabad herumstreunten. Manche waren harmlos, andere gefährlich, es kam vor, dass sie einen plötzlich anfielen und bissen, und nie wusste man, welcher Hund böse war und welcher nicht. Und dann sagt Wais noch, dass er Polizist werden wolle. Einer von denen in Uniform. Sein Bruder sagt wenig, außer dass er eigentlich nichts vermisse. Abgesehen von Oma und Assam.

Assam war ihr bester Freund, und Qais und Wais verließen ihn ohne Abschied. Bis zu jener Nacht, in der ihr Vater sagte: "Zieht eure roten Schuhe an, wir machen uns auf den Weg", hatten sie keine Ahnung, was die Eltern planten. Acht Monate zuvor hatte Ishaq seinen Vorgesetzten gesagt, dass er um sein Leben fürchte und weg wolle – wie viele andere Ortskräfte auch. 60 Prozent aller Ausreisewünsche hat Deutschland abgelehnt. Ishaq hatte Glück. Er bekam Visa für die ganze Familie und 6.000 Euro für die Flüge.

Draußen ist es dunkel geworden, die blauen Pässe der Jungen mit dem vielleicht lebensrettenden Vermerk "Aufnahme gemäß § 22" liegen auf dem Teppich, Qais und Wais streiten sich. Wer hat die Cola im Flugzeug serviert? "Es war der Pilot", sagt Wais. "Nein, die Stewardess", sagt Qais. Sie können sich nicht einigen. Egal, Hauptsache Cola. Und dann Berlin – die hohen Häuser und diese kleinen zweitürigen Autos. Wie gemacht für Zwillinge. "Papa, können wir so etwas haben?"

Bislang ist der Teppich, auf dem die Brüder sitzen, der einzige Besitz der Familie. Ishaq und seine Frau Kubra haben ihn gekauft, weil in Afghanistan alles von Belang auf dem Boden passiert: schlafen, essen, beisammen sein. Die restliche Einrichtung, die blau bezogenen Betten, die Holzschränke, der Fernseher, gehören dem Flüchtlingsheim Marienfelde. Das Heim ist weder ein ehemaliger Baumarkt wie in Köln noch überfüllt wie die Bayernkaserne in München. Mit seinen drei- bis viergeschossigen Häusern, Vorgärten und dem Spielplatz wirkt Marienfelde wie eine kleine, etwas spießige Siedlung, und dieses Idyll hat seinen Grund: Das Heim entstand in den fünfziger Jahren für DDR-Flüchtlinge, und mit deren Begrüßung gab man sich besondere Mühe.

Doch das Tollste, findet Qais, steht nicht auf dem Gelände, sondern davor: die Bushaltestelle. Direkt vor dem Heim fahren diese großen Dinger, die ihn schon bei seiner Ankunft so begeisterten, und seit einer Woche sitzen er und sein Bruder jeden Morgen in einem von ihnen drin, Richtung Schule. Wie sie sich mit den anderen Kindern verständigen? "Komm, Fußball spielen", sagt Wais, und dann schwärmt er vom Fußball nach deutscher Art. In Afghanistan spiele jeder nur für sich, hier gebe man den Ball auch mal ab. Als sie ihre Wünsche notieren, rücken Qais und Wais voneinander ab, malen dann aber fast das gleiche. Alle möglichen Gefährte für ein Leben in Bewegung, Roller, Inlineskates, ein Fahrrad, einen Bus, aber vor allem: Schuhe. Dieses Mal Fußballschuhe.

Anmerkung der Redaktion:Die Kriege und politischen Krisen des ausklingenden Jahres haben auch das Wirtschafts-Ressort der ZEIT beschäftigt, weil sie nicht selten ökonomische Ursachen haben und stets ökonomische Folgen, vor allem Mangel: Mangel an Nahrung, Mangel an Gesundheitsversorgung und Mangel an Sicherheit. In der Weihnachtsausgabe der ZEIT blickt das Ressort auf die Krisen dieses Jahres zurück – durch die Augen derjenigen, denen wir sonst viel zu wenig zuhören: der Kinder.



ZEIT-Reporter haben Jungen und Mädchen besucht und sie gebeten, Wunschzettel zu beschriften und zu bemalen. Sie waren dafür im Südsudan und in Libyen, wo Bürgerkrieg herrscht, in Gaza und Israel, wo die gegenseitigen Angriffe nicht enden, in der Ukraine, wo Menschen Schutz suchen im unübersichtlichen Kampf zwischen Separatisten, Russen und der ukrainischen Armee, und sie waren auch in Deutschland bei Kindern, die aus Afghanistan nach Berlin geflohen sind. Lesen Sie alle Porträts in der aktuellen ZEIT, die Sie hier online kaufen können.



Unter www.zeit.betterplace.org finden Sie Projekte, die sich für bessere Lebensbedingungen in den beschriebenen Regionen einsetzen. Zusammen mit der gemeinnützigen Organisation betterplace.org haben ZEIT-Redakteure sie ausgesucht. Frohe Weihnachten!

Ihr ZEIT-Wirtschaftsressort